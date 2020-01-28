«Грузинская мечта» объявила Мачаликашвили нулевую толерантность

В деле Темирлана Мачаликашвили, смертельного раненого в результате спецоперации в Панкисском ущелье в декабре 2017 года и скончавшегося 10 января 2018-го, поставлена точка. Во всяком случае, Генеральная прокуратура не намерена дальше продолжать расследование. Следствие не нашло состава преступления в действиях бойца спецназа, нажавшего на курок.

В результате «полноценного и всестороннего» расследования подтвердилось, что сотрудник Управления специальными операциями действовал в рамках самообороны, опасность была реальной, а целью его действий была защита своей жизни и жизни окружающих. Так прокурор Давид Гумберидзе на сегодняшнем брифинге обосновал решение Генпрокуратуры прекратить следствие по делу о гибели Темирлана Мачаликашвили:

«Проведенное расследование установило, что Темирлан Мачаликашвили не подчинился требованию бойца спецназа показать ему руки, попытался привести в боевую готовность ручную гранату, вследствие чего боец применил оружие. Данная граната была изъята во время обыска жилой комнаты, при обыске присутствовал отец Темирлана Мачаликашвили, который подтвердил в протоколе обыска верность зафиксированных данных. Он не высказал каких-либо замечаний в связи с гранатой».

Таким образом, подчеркнул представитель прокуратуры, было принято решение прекратить уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий с применением насилия.

При этом, как заявляют в прокуратуре, в качестве свидетелей были опрошены 124 человека – члены семьи и соседи Темирлана Мачаликашвили, все 32 сотрудника департамента специальных операций СГБ, в том числе пятеро бойцов, принимавших непосредственное участие в операции в доме Мачаликашвили. В качестве свидетелей также были опрошены как следователи СГБ, так и все руководители, у которых была какая-либо информация о планировании и осуществлении операции, проведенной 26 декабря 2017 года.

Отец погибшего Малхаз Мачаликашвили решение прокуратуры считает показателем того, насколько цинично власти страны подошли к вопросу расследования гибели его сына. На специальной пресс-конференции Мачаликашвили-старший, не стесняясь в выражениях, обратился к бывшему замглавы СГБ Сосо Гогашвили, руководившему операцией:

«Гогашвили, я плюю на могилу твоего отца! О какой справедливости ты говоришь?! Исходя из того, что ты говоришь, вы мстили Темирлану за убитого спецназовца (в ходе спецоперации по ликвидации Ахмеда Чатаева в Тбилиси). Посмотрим, посмотрим. Это не закончится одним днем. Посмотрим. Справедливость восторжествует. Наступит октябрь, придет время выборов. Эта несправедливая и кровавая власть уйдет. Все когда-нибудь заканчивается».

Адвокаты Мачаликашвили намерены опротестовать решение прокуратуры. Представляющая интересы семьи убитого подростка Тамта Микеладзе отметила, что прокуратура приняла неожиданное решение буквально на следующий день после того, как сторона защиты Мачаликашвили направила в ведомство запрос по поводу несоответствий в доказательной базе:

«24 января мы направили обоснованное заявление в прокуратуру, в котором ставим вопросы относительно несоответствия показаний бойцов спецназа и других свидетелей. И на следующий день, 25 января, почему-то в субботу, прокуратура решила прекратить расследование. Это было неожиданно с точки зрения логики, но с политической точки зрения это не стало неожиданностью. У нас есть подозрения, что до того как назначить (Ираклия) Шотадзе на должность генпрокурора, власти стремятся очистить ведомство от проблемных дел».

Среди несоответствий, о которых говорилось в упомянутом запросе, Микеладзе называет эпизод с гранатой. На специальном пакете для вещдоков, в котором находилась предоставленная следователями граната, по словам адвоката, была указана дата 21 ноября – время начала спецоперации против Ахмеда Чатаева и его сообщников на окраине Тбилиси. В то время как СГБ утверждала, что она была изъята в комнате, где ранили Темирлана Мачаликашвили 26 декабря.

Впрочем, у представителей «Грузинской мечты» претензий к следствию нет. По мнению лидера парламентского большинства Гии Вольского, прокуратура ответила на все вопросы, а в отношении террористов в Грузии всегда будет нулевая толерантность. Причем в заявлении Вольского наблюдатели заметили скрытую угрозу в адрес Мачаликашвили-старшего:

«Служба безопасности предоставила достаточно обоснованные материалы в парламент, где с ними могли ознакомиться не только представители правящей партии, но и оппозиции. И никаких вопросов относительно того, настоящие это материалы или постановочные, не возникло. Материалы очень тяжелые и полностью подтверждают, что как минимум один член этой семьи имел прямую связь с террористической группой, чьей жертвой стал боец спецназа. Никакая лояльность к террористам недопустима».

При этом в экспертном сообществе внезапное решение прокуратуры прекратить расследование воспринимают настороженно. По словам председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, учитывая существующий общий фон недоверия к правоохранительным институтам, подобные решения бросают тень на беспристрастность следствия:

«Думаю, суть проблемы нужно искать в другом месте. Проблема в том, что доверие к прокуратуре находится на очень низком уровне. На примере дел Мачаликашвили, Афгана Мухтарлы и многих других можно сказать: что бы прокуратура ни называла причиной прекращения подобных острых дел, у общества это будет вызывать стойкое недоверие».

В оппозиции решение прокуратуры и реакцию правящей партии назвали очередным гвоздем в символический гроб «Грузинской мечты».