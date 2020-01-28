Войска Асада заняли второй по числу жителей город Идлиба

В Сирии войска президента Башара Асада при поддержке российской авиации заняли сегодня, 28 января, крупный город Маарат-эн-Нууман в провинции Идлиб. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на независимых наблюдателей. Сирийские СМИ также сообщают о взятии города и ряда других населенных пунктов.

Маарат-эн-Нууман – второй по величине город в провинции Идлиб, последней территории к западу от реки Евфрат, которую контролирует сирийская вооруженная оппозиция. Войска Асада вернули контроль над городом впервые с 2012 года.

В последние дни правительственные войска возобновили наступление в Идлибе и заняли значительную территорию на юге провинции. Российские самолеты наносят авиаудары, жертвами которых, как утверждают оппозиция и представители гуманитарных организаций, стали десятки людей.

При этом формально в Идлибе действует режим перемирия, однако официальный Дамаск и Москва говорят, что на «террористические группировки» оно не распространяется.

За последние недели свои дома покинули около 350 тысяч жителей. Большая часть беженцев направляется к границе с Турцией.

Госсекретарь США Майк Помпео сегодня заявил, что Россия препятствует режиму прекращения огня в Сирии. Майк Помпео назвал «безжалостными» действия войск Асада и их союзников – российских военных и проиранских военизированных формирований.