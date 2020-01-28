«Так пустеет район»

Сегодня пятый день, как власти Южной Осетии открыли пункт пропуска «Раздахан» в Ленигорском районе, чтобы местные старики, получающие пенсии в Грузии, смогли выехать в Церовани за своими пособиями. Как было объявлено, пункт пропуска будет открыт десять дней, после чего закроется еще на два месяца.

Судя по всему, так и осталось невыясненным точное число пенсионеров, получающих пособия в Грузии, которые фактически проживают в настоящее время на территории района. Глава района в интервью телекомпании «Ир» заявил о трехстах пенсионерах, но эта цифра вызывает большие сомнения.

Например, 22 января сотрудник ленингорской поселковой администрации Умар Калагаев во время встречи с депутатами югоосетинского парламента сообщил, что в поселке (не считая окрестных селений) проживает семьдесят два пенсионера, которые получают пенсии в Грузии. Из них только двадцати шести выдали пропуски.

И некоторые другие источники, причем местные, а не прикомандированные из Цхинвала, считают цифру в триста пенсионеров завышенной. По их данным, их не более полутора сотен, но большинство склоняется к числу сто тридцать, из которых большая часть – семьдесят два – проживает в райцентре.

За перемещениями пенсионеров наблюдали и на грузинской стороне. Руководитель администрации Ахалгорского муниципалитета Нугзар Тиникашвили сообщил сегодня грузинским коллегам, что приехало до ста пенсионеров.

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили считает, что сообщение о восьмидесяти приехавших пожилых людях выглядело бы более корректно. Их могло быть и больше, считает она, но проблема в том, что еще не все пенсионеры получили пропуски:

«Обычно пропуски выдают только по средам, но в прошлый приезд депутаты парламента пообещали нам посодействовать, чтобы в дни, пока граница открыта, пропуски выдавали ежедневно. В эти дни было видно, что пропуски выдают, но среди получателей было мало пенсионеров. В основном это были люди явно допенсионного возраста, они получали пропуски, чтобы воспользоваться единственным открытым для них пунктом пропуска «Синагур», что в Дзауском районе.

– По вашим наблюдениям, какая часть пенсионеров уже получила пропуск? Понятно, что точную цифру назвать невозможно, но хотя бы приблизительно.

– Думаю, немногим более половины».

По наблюдениям Меаракишвили, часть уехавших обратно не вернется. Они пережили слишком большое испытание: пять месяцев не получали пенсий, голодали, побирались, болели. Многим пожилым людям пришлось тяжко без заботы близких, говорит Тамара Меаракишвили:

«Среди тех, которые поехали получать пенсию, есть и такие, которые не собираются возвращаться. Некоторые из-за состояния здоровья, а некоторые напуганы – они знают, что скоро «Раздахан» закроется и до весны уже не откроется. Старики не представляют, как в одиночку, без помощи близких смогут пережить зиму. Им страшно. На той стороне у них берут интервью грузинские каналы. Старики говорят, что до марта останутся, а там видно будет. Я знаю семью пенсионеров. Жена – гражданка Грузии, выехала за пенсией, но не вернется. Муж – гражданин Южной Осетии, ждет пропуск, чтобы выехать через «Синагур» и присоединиться к ней. Возвращаться они не собираются. Так пустеет район».

После окончания августовской войны 2008 года первый массовый отток населения с восточной части Ленингорского района случился в конце августа прошлого года, когда распространилась информация о том, что границу закроют навсегда. Тогда, по подсчетам грузинских властей, район покинуло около четырехсот человек. Наблюдатели в Южной Осетии соглашаются с этой цифрой, но с оговоркой, что из этих четырех сотен около сотни были дачники и школьники, приехавшие из Грузии на время отпусков и каникул.

Меаракишвили провела свое исследование по этому поводу. Она убеждена, что в восточной части района после этого, в сентябре прошлого года, еще оставалось около полутора тысяч человек. Теперь их меньше, говорит Тамара Меаракишвили:

«После этого некоторые выехали нелегально, некоторые через «Синагур», кто-то умер, кого-то вывезли как экстренного больного. В данный момент максимум тысяча человек в нашем районе, и еще я ожидаю сокращение. У нас большая часть магазинов в пять часов вечера закрывается – людей нет. В овощных магазинах жалуются, что не рассчитали с завозом, не учли отток населения, теперь товар портится».

Правда, были в эти дни и случаи возвращения домой. Несколько человек, покинувших район в конце августа, вернулись при первой возможности. Среди них 85-летняя Екатерина Джармелишвили. Бабушка говорит, что не может жить в другом месте, кроме своего дома. Как рассказывают местные, она не должна была пересекать границу в эти дни, потому что сейчас пропускной пункт открыт только для выехавших за пособием пенсионеров. Но бабушке пошли навстречу: ее оформили как нарушителя границы и со штрафом в две тысячи рублей разрешили вернуться в свой дом, хотя выезжала бабушка прошлым летом вполне легально.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия