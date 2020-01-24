«Раздахан» ограниченного действия

Спустя почти пять месяцев после закрытия пропускного пункта «Раздахан» пенсионеры Ленингорской зоны смогли выехать в Грузию. Самые пожилые в район могут уже не вернуться.

Открытия пункта пропуска «Раздахан» ленингорские пенсионеры ждали еще вчера. Однако выехать на территорию Грузии им удалось только сегодня. Накануне, как говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили, после долгого ожидания, им объяснили, что задержка связана с техническими проблемами:

«Сегодня, на данный момент, пункт пропуска пересекли уже 23 пенсионера. Они уже в Церовани или в Тбилиси, куда они собирались поехать. И пока те, кому успели сделать пропуски. Есть еще списки людей, которые не имеют пока на руках пропуск для пересечения. И никто не знает… Я слышу, что, может, их станут пропускать без пропусков, просто по спискам с грузинскими документами. Может быть, сегодня, может быть, завтра – вот такое говорят».

Никто не может понять, почему людям не успели выдать пропуски, ведь документы лежали на рассмотрении соответствующих органов не один день. До сегодняшнего дня жители поселка задавались вопросом, кто будет их вывозить в Грузию, ведь проблемы могли возникнуть у водителей маршрутных такси, имеющих гражданство Южной Осетии, – пересекать границу разрешено исключительно людям, имеющим только грузинское гражданство. Местные власти пошли на уступки, говорит Тамара Меаракишвили:

«Мы специально озвучили это еще в понедельник, потому что понимали, что не все вопросы могут быть решены. Водители маршруток, я удивилась, но и те, кто имел гражданство Южной Осетии, смогли забрать пенсионеров до Тбилиси. Видимо, по договоренности с местными властями. Говорили, что представители районной администрации наблюдали пересечение пенсионеров на пропускном пункте, а уже на грузинском пункте их ждали представители Ахалгорской администрации»

Пункт пропуска «Раздахан» закрыт с 4 сентября прошлого года. По заявлению Комитета госбезопасности, это было сделано «в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков госграницы Южной Осетии и осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне». Там же был указан и пункт пропуска «Синагур», который тем не менее продолжал свою работу.

12 сентября жители Ленингорского района направили обращение на имя президента Анатолия Бибилова с просьбой не закрывать пункт пропуска, который им жизненно необходим. 2 декабря Совбез Южной Осетии принял решение разрешить выезд в Грузию через «Раздахан» жителям населенных пунктов Ленингорского района, «не имеющим югоосетинского и российского гражданства и нуждающимся в медицинской неотложной или высокотехнологической помощи, не оказываемой на территории Южной Осетии». А также «о создании условий для получения пенсии жителями Ленингорского района, не имеющими югоосетинского и российского гражданства, до постановки их на учет в пенсионном фонде Южной Осетии».

27 декабря на встрече с югоосетинским президентом ленингорцы вновь требовали открыть «Раздахан». Ответ Анатолия Бибилова прозвучал довольно жестко:

«Я должен защищать республику как Верховный главнокомандующий. Я должен защищать одинаково права граждан как гарант, который прописан в Конституции Республики Южная Осетия. И с этого пути я не сверну. И это будет неправильно. Это будет с моей стороны предательством интересов части народа, который проживает, допустим, на территории Знаурского района. Я не хочу перед этими людьми выглядеть как предатель. Равно как и перед вами я не хочу выглядеть таким же. Поэтому те шаги, которые мы предпринимаем, они абсолютно осознанны. И абсолютно мы прекрасно понимаем, что этот шаг, который мы сделали, будет негативно воспринят гражданами, которые проживают в поселке Ленингор и близлежащих селах. Я для себя это прекрасно понимал, что вы меня не поймете. Но не сделать шаг, как президент, я не имел права».

И только спустя почти месяц часть пожилых людей из Ленингора, живущих только на грузинские пенсии, смогли выехать за ними в Грузию. По словам Тамары Меаракишвили, обратно они могут и не вернуться:

«Я слышу, что среди тех, кто сегодня уехал и до сегодняшнего дня через «Синагур» или другими способами уехали, – они не собираются обратно возвращаться. Тяжело жить здесь, а для стариков ведь не только питание важно, им нужен уход, присмотр членов семьи, родных. Тем более для людей в возрасте 80, 88, 90 лет. И я знаю, что не только родные их обратно не отпустят, они сами говорят, что в такой напряженной ситуации, при которой они ничего не решают, они не хотят возвращаться».

После временного открытия для пенсионеров пропускного пункта «Раздахан» «Эхо Кавказа» попыталось уточнить детали работы нового режима пересечения границы. Впрочем, получить комментарии от омбудсмена, депутата района, советника президента, представителей районной администрации не удалось. На момент написания материала молчали и государственные СМИ. Поэтому важные детали того, как долго он останется открытым, смогут ли остальные пенсионеры выехать в Грузию, сколько еще пожилых людей стоит на учете в администрации, смогут ли следом за пенсионерами выехать на лечение хронические больные, – остались открытыми.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия