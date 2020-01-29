Натия Турнава: Мы сделаем всё, чтобы не оставить абхазских братьев и сестёр в трудной ситуации

Абхазская сторона ведет переговоры по энергоснабжению с российской энергокомпанией, - говорит министр экономики Грузии. По словам Натии Турнава, проблема связана с гидрологией и ресурсом «Ингури ГЭС».

«В первую очередь, хочу отметить, что в прошлом году по нашей инициативе начат очень важный проект. При помощи Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и Европейского инвестиционного банка (EIB) планируется реабилитация «Ингури ГЭС» и «Перепадных ГЭС». В ближайшие 3 года наши важнейшие энергетические мощности достигнут исторического, максимального уровня и этот ресурс возрастёт. Прошлый год был очень сухим и сложным с точки зрения гидрологии. Это отразилось и на ресурсе «Ингури ГЭС». Эта станция служит всей Грузии, в том числе нашим абхазским братьям и сёстрам. Конечно, если этого ресурса будет недостаточно, как и в прошлом году мы сделаем всё, чтобы помочь им и не оставить в этой трудной ситуации. Но, насколько нам известно, они также ведут определённые переговоры с российской энергокомпанией», - отметила Турнава.

Министр говорит, что грузинские власти обязаны помогать населению Абхазии.

«Когда мы говорим, что «Ингури ГЭС» служит всей Грузии, имеем в виду именно наших абхазских братьев и сестёр – население, которое живёт в довольно сложных социально-экономических условиях. Наш долг помогать им, несмотря на деструктивные действия т.н. правительственных режимов», - отметила Турнава.

По всей территории самопровозглашенной республики Абхазия с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».

Несмотря на введенные в Абхазии ограничения на подачу электроэнергии, «Ингури ГЭС» придётся остановить к 15 февраля, - заявил «Эху Кавказа» технический директор станции Гия Хубуа.