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Южная Осетия сыграет на чемпионате мира ConIFA-2020, а Абхазия нет
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) опубликовала список участников чемпионата мира, который пройдёт в Северной Македонии с 30 мая по 7 июня.
Сборная самопровозглашенной республики Южная Осетия в списке значится, а вот абхазская команда участия в турнире не примет.
Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава сообщил, что при отборе команд учитывался их рейтинг и готовность участвовать в чемпионате.
Турнир ConIFA часто именуют «чемпионатом мира по футболу среди команд непризнанных государств». В 2016 году чемпионат прошёл в Абхазии.
Другие новости дня
Малхазу Мачаликашвили стало плохо у здания парламента Грузии
Отцу погибшего во время спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили, Малхазу Мачаликашвили стало плохо у здания парламента Грузии.
Он планировал провести брифинг в здании законодательного органа вместе с членом «Национального движения» Тинатин Бокучава, но охранники его не пустили в здание. В ходе словесной перепалки Мачаликашвили стало плохо.
Накануне в грузинской прокуратуре заявили, что не выявили превышения полномочий бойцом спецназа по делу Темирлана Мачаликашвили.
При этом, стало известно и о прекращении уголовного преследования Темирлана Мачаликашвили по факту его причастности к терроризму. В прокуратуре говорят, что решение принято из-за его смерти - несмотря на то, что есть неопровержимые доказательства о содействии террористам и владении гранатой.
Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен 26 декабря 2017 года в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. От полученных ранений, он погиб 10 января 2018 года. Отец Темирлана – Малхаз Мачаликашвили заявлял, что его сын не имел отношения к терроризму и не владел гранатой.
50 американских военных пострадали при ударе Ирана по базам в Ираке
Во время ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке 8 января ранения получили около 50 военнослужащих. Как заявили в Пентагоне, речь идёт о черепно-мозговых травмах. В ведомстве при этом отметили, что более 30 военных уже вернулись к службе.
Новые цифры о пострадавших выше, чем сообщалось ранее. Как передаёт NBC News, это может быть связано с тем, что симптомы черепно-мозговых травм не всегда проявляются сразу.
Иран нанёс удары по американским базам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, санкционированное президентом Дональдом Трампом. Изначально США утверждали, что во время обстрела никто не пострадал, хотя Иран заявлял о десятках убитых.
Позднее Пентагон признал, что пострадали 11 американцев, затем эта цифра увеличилась до 34. При этом СМИ писали, что Иран намерено нанёс "осторожный" удар, чтобы число потерь среди американцев было минимальным.
- По данным The Washington Post, Белый дом ещё за сутки знал, что Иран собирается атаковать объекты с американскими военными. Данные были получены от разведки и властей Ирака. В итоге Вашингтон приказал военнослужащим укрыться в бункерах.
По делу Ивана Голунова задержали бывших сотрудников УВД
В Москве по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержаны бывшие оперативники Управления внутренних дел по Западному административному округу. Об этом сообщает Baza со ссылкой на неназванные источники. Сам Голунов подтвердил эту информацию. Точное количество задержанных пока неизвестно. По данным источника ТАСС, задержаны пятеро полицейских, по другим сведениям - шесть человек. По словам источников, всех их доставили на допрос в Следственный комитет.
Бывшие сотрудники полиции проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ивана Голунова, отмечает издание.
Ранее Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших летом 2019 года задержание журналиста.
- Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, а затем и арестован по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, которые полицейские якобы нашли в его рюкзаке. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.
- В защиту Голунова поднялась мощная общественная кампания. В итоге экспертиза выявила, что наркотики, найденные у него, не могли принадлежать Голунову. Дело против журналиста прекратили, а его освободили. Полицейских, причастных к задержанию сотрудника "Медузы", уволили. Однако долгое время потерпевший не мог добиться возбуждения против них уголовных дел.
- Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования – в частности, о похоронном бизнесе в Москве. Журналист называл имена возможных заказчиков его преследования, они были связаны с ФСБ, однако в отношении них никаких следственных действий до сих пор не проведено.
Министр связи России предложил открыть доступ МВД и ФСБ к данным граждан
Новый министр связи России Максут Шадаев предлагает с 2024 года предоставить онлайн-доступ к разным типам данных граждан уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность. Речь идет о государственных данных, сведениях банков, интернет-сервисов и мобильных операторов. Об этом пишут "Ведомости".
Сейчас для доступа к банковской информации, записям телефонных разговоров и электронной почте правоохранительные органы получают разрешение суда.
В международной правозащитной группе "Агора" считают, что предложение министра невозможно воплотить без изменения законодательства и Конституции. Управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев с этим не согласился. Он отметил, что ограничение конституционных прав, согласно статье 55 Конституции, возможно в случае необходимости "защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Эту инициативу министр связи России представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".
Шадаев также пообещал, что к 2024 году каждый россиянин сможет получать доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей, а также о том, кому они были переданы, в личном кабинете госуслуг.
До назначения в правительство Михаила Мишустина Максут Шадаев занимал должность вице-президента "Ростелекома".
Грузия временно прекратила авиасообщение с Китаем
Грузия временно прекратила авиасообщение с Китаем. Об этом заявили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
«В рамках превентивных мер в связи с угрозой распространения коронавируса, временно прекращено авиасообщение с Китайской Народной Республикой. Уведомление об этом уже отправлено авиационным властям Китая и компании, выполняющей авиарейсы. Ограничение действует до конца зимнего навигационного сезона (29 марта 2020 года). Решение может быть пересмотрено с учётом рисков по эпидситуации в Китае», - сказано в заявлении ведомства.
При этом, в агентстве указывают, что все авиакомпании предоставляют соответствующим ведомствам информацию о пассажирах, которые направляются в Грузию транзитными рейсами из Китая.
При этом, минздрав Грузии заявил о намерении эвакуировать граждан Грузии из китайского города Ухань – эпицентра распространения малоизученного коронавируса (2019-nCoV). Гражданка Грузии Нини Давлианидзе заявила, что против эвакуации.
Натия Турнава: Мы сделаем всё, чтобы не оставить абхазских братьев и сестёр в трудной ситуации
Абхазская сторона ведет переговоры по энергоснабжению с российской энергокомпанией, - говорит министр экономики Грузии. По словам Натии Турнава, проблема связана с гидрологией и ресурсом «Ингури ГЭС».
«В первую очередь, хочу отметить, что в прошлом году по нашей инициативе начат очень важный проект. При помощи Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и Европейского инвестиционного банка (EIB) планируется реабилитация «Ингури ГЭС» и «Перепадных ГЭС». В ближайшие 3 года наши важнейшие энергетические мощности достигнут исторического, максимального уровня и этот ресурс возрастёт. Прошлый год был очень сухим и сложным с точки зрения гидрологии. Это отразилось и на ресурсе «Ингури ГЭС». Эта станция служит всей Грузии, в том числе нашим абхазским братьям и сёстрам. Конечно, если этого ресурса будет недостаточно, как и в прошлом году мы сделаем всё, чтобы помочь им и не оставить в этой трудной ситуации. Но, насколько нам известно, они также ведут определённые переговоры с российской энергокомпанией», - отметила Турнава.
Министр говорит, что грузинские власти обязаны помогать населению Абхазии.
«Когда мы говорим, что «Ингури ГЭС» служит всей Грузии, имеем в виду именно наших абхазских братьев и сестёр – население, которое живёт в довольно сложных социально-экономических условиях. Наш долг помогать им, несмотря на деструктивные действия т.н. правительственных режимов», - отметила Турнава.
По всей территории самопровозглашенной республики Абхазия с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС».
Несмотря на введенные в Абхазии ограничения на подачу электроэнергии, «Ингури ГЭС» придётся остановить к 15 февраля, - заявил «Эху Кавказа» технический директор станции Гия Хубуа.
Трамп представил в Белом доме план урегулирования на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп представил свой давно ожидавшийся мирный план урегулирования на Ближнем Востоке. Он пообещал сохранить Иерусалим "неделимой" столицей Израиля, а Восточный Иерусалим, по замыслу Трампа, должен стать палестинской столицей. Он также предложил создание двух государств и заявил, что ни один израильтянин или палестинец не окажется оторванным от своего дома.
Выступая в Белом доме, в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, президент США предупредил, что его мирный план может оказаться "последней возможностью" для палестинцев.
Как отмечает Би-би-си, проект плана разрабатывался в обстановке секретности и писался под присмотром Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп, дочери президента Трампа.
Трамп назвал свой 80-страничный план наиболее полным и детальным из всех когда-либо предложенных для урегулирования ближневосточного конфликта.
Сегодня Израиль делает "гигантский шаг к миру", заявил Трамп. "Иерусалим останется израильской – неделимой столицей", – заявил Трамп. "Мир нуждается в компромиссах, но мы никогда не будем просить Израиль идти на компромиссы в вопросах безопасности", заявил президент США.
Далее Трамп сказал: "Я послал сегодня письмо председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу. Я сказал ему, что территория, предназначенная для Палестинского государства, будет в течение четырёх лет оставаться в нынешнем состоянии, и это время можно будет использовать для подготовки созидательных перемен на этих территориях". По словам Трампа, "палестинцы достойны иметь свою собственную государственность".
"Ближний Восток быстро меняется, и мы должны заботиться о молодом поколении", – продолжил президент США. Он обратил внимание на то, что "Исламское государство" "на 100 процентов разгромлено", а его лидер аль-Багдади – убит.
"Пришло время исламскому миру исправить ошибку, сделанную в 1948 году и признать Израиль. Время для этого пришло", – сказал Трамп.
Трамп поблагодарил Оман, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты за их поддержку нового мирного плана.
С ответным словом выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил политиков, дипломатов и, в частности, Иванку Трамп и Джареда Кушнера.
Нетаньяху назвал 28 января "великим" днём и вспомнил 14 мая 1948 года – тоже как "великий день", когда президент США Гарри Трумэн первым признал новое Государство Израиль в день провозглашения его независимости.
Израильский премьер задал вопрос: почему все предыдущие соглашения о мирном урегулировании на Ближнем Востоке проваливались? По мнению Нетаньяху, они проваливались потому, что в них не соблюдался баланс интересов всех заинтересованных сторон.
Руководство радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в Израиле, США и Евросоюзе, немедленно после завершения выступлений Трампа и Нетаньяху в Белом доме, «отвергло» мирный план Трампа. Ранее во вторник тысячи палестинцев протестовали против этого плана. Израиль тем временем разместил свои войска на территории оккупированного Западного берега.
Пётр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Заместитель председателя Госдумы России, представитель «Единой России» Пётр Толстой сегодня, 28 января, был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Для избрания Толстого потребовались два тура голосования. За его кандидатуру голосовали 132 делегата ПАСЕ, против 117. Хотя Толстой не получил большинства от общего числа делегатов ПАСЕ, итоги голосования оказались достаточными для его избрания.
Толстой стал 19-м вице-спикером ассамблеи. Остальных 18 вице-спикеров утвердили без голосования, но по кандидатуре российского депутата мнения в ПАСЕ разделились. Депутат Верховной Рады Украины Мария Мезенцева заявила, что «риторика Толстого противоречит европейским ценностям» и выступила против его кандидатуры.
Российская делегация вернулась в ПАСЕ в прошлом году, после нескольких лет отсутствия. С неё сняли ограничения, введённые в связи с аннексией Крыма. На нынешней сессии ПАСЕ полномочия делегации вновь были оспорены, однако комитет по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий.
- Пётр Толстой известен, в частности, высказыванием о том, что против передачи Исаакиевского собора в Петербурге РПЦ выступают «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто «выскочил из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году». Толстой отверг обвинения в антисемитизме в связи с этим высказыванием, заявив, что имел в виду не евреев, а революционеров любой национальности.
Войска Асада заняли второй по числу жителей город Идлиба
В Сирии войска президента Башара Асада при поддержке российской авиации заняли сегодня, 28 января, крупный город Маарат-эн-Нууман в провинции Идлиб. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на независимых наблюдателей. Сирийские СМИ также сообщают о взятии города и ряда других населенных пунктов.
Маарат-эн-Нууман – второй по величине город в провинции Идлиб, последней территории к западу от реки Евфрат, которую контролирует сирийская вооруженная оппозиция. Войска Асада вернули контроль над городом впервые с 2012 года.
В последние дни правительственные войска возобновили наступление в Идлибе и заняли значительную территорию на юге провинции. Российские самолеты наносят авиаудары, жертвами которых, как утверждают оппозиция и представители гуманитарных организаций, стали десятки людей.
При этом формально в Идлибе действует режим перемирия, однако официальный Дамаск и Москва говорят, что на «террористические группировки» оно не распространяется.
За последние недели свои дома покинули около 350 тысяч жителей. Большая часть беженцев направляется к границе с Турцией.
Госсекретарь США Майк Помпео сегодня заявил, что Россия препятствует режиму прекращения огня в Сирии. Майк Помпео назвал «безжалостными» действия войск Асада и их союзников – российских военных и проиранских военизированных формирований.
Дональд Трамп представляет в Белом доме план урегулирования на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп представляет в Вашингтоне объявленный заранее план достижения мира на Ближнем Востоке.
Палестинцы называют этот проект Трампа, согласованный Белым домом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, «мертворожденным».
В последние дни о новой мирной инициативе США говорили как о соглашении, выгодном только одной стороне - Израилю. Трамп заявил, что он, в отличие от предыдущих президентов США, был избран не для вершения «малых дел», а для созидания «больших дел». Он назвал свой 80-страничный план наиболее полным и детальным из всех когда-либо предложенных для урегулирования ближневосточного конфликта.
Сегодня Израиль делает «гигантский шаг к миру», заявил Трамп. «Иерусалим останется израильской - неразделенной, неразделенной (аплодисменты) столицей, - заявил он. - Мир нуждается в компромиссах, но мы никогда не будем просить Израиль идти на компромиссы в вопросах безопасности. Это соглашение дает палестинцам «последнюю возможность» создать свое собственное государство. Последнюю, потому что такой единой команды, какая у нас есть сейчас, больше не будет».
Трамп высказал хвалебные слова в адрес главы Госдепартамента Майка Помпео: «Я послал сегодня письмо председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу. Я сказал ему что территория, предназначенная для Палестинского государства, будет в течение четырех лет оставаться в нынешнем состоянии, и это время можно будет использовать для подготовки созидательных перемен на этих территориях». По словам Трампа «палестинцы достойны иметь свою собственную государственность».
«Ближний Восток быстро меняется, и мы должны заботиться о молодом поколении, продолжил президент США. Он обратил внимание на то, что «Исламское государство» «на 100 процентов разгромлено», а его лидер аль-Багдади - убит. Пришло время исламскому миру исправить ошибку, сделанную в 1948 году и признать Израиль. Время для этого пришло», - сказал Трамп.
Он поблагодарил Оман, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты за их поддержку нового мирного плана.
С ответным словом выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил политиков, дипломатов и, в частности, Иванку Трамп и Джареда Кушнера.
Нетаньяху назвал сегодняшний день «великим» и вспомнил 14 мая 1948 года - тоже как «великий день», когда президент США Гарри Трумэн первым признал новое Государство Израиль в день провозглашения его независимости. Израильский премьер задал вопрос: почему все предыдущие соглашения о мирном урегулировании на Ближнем Востоке проваливались? По мнению Нетаньяху, они проваливались потому, что в них не соблюдался баланс интересов всех заинтересованных сторон.
В Афганистане солдаты США эвакуировали останки погибших связистов
В Афганистане американские военные спасатели эвакуировали останки связистов и экипажа самолета, упавшего накануне, 27 января, в провинции Газни. Самолет Bombardier E-11A, оснащенный аппаратурой связи, упал на территории, подконтрольной талибам.
Начальник полиции в провинции Газни заявил, что вертолеты США приземлились сегодня после полудня при наземной поддержке афганской армии. Ранее афганские силы предпринимали попытки добраться до обломков самолета, но были встречены огнем талибов.
Представитель Пентагона, не назвавший своего имени, подтвердил, что тела погибших эвакуированы и военные специалисты занимаются идентификацией останков. Министерство обороны США пока воздерживается о официальных комментариев. Ранее американское военное ведомство подтвердило, что разбившийся самолет принадлежал США и опроверг заявления талибов, что самолет был сбит их огнем.
О числе погибших нет официальных сведений. Накануне в СМИ появлялись сведения о том, что погибли пятеро, а всего на борту самолета якобы находились десять человек. Официальный представитель талибов заявил, что на месте падения самолета были обнаружены останки шести человек.
Авиакатастрофа произошла в то время, когда талибы и США ведут переговоры об условиях прекращения 18-летней войны в Афганистане. Ранее двусторонние переговоры уже велись в течение года и, как ожидалось, должны были завершиться в сентябре 2019 года. Но президент США Дональд Трамп неожиданно объявил, что переговорный процесс "мертв" по вине талибов.
В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов, сообщает "Коммерсант".
Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.
О том, что президента хотят переименовать в "верховного правителя", причём слово "верховный" предлагается писать с большой буквы, журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет Конституции России над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и таким образом остаться у власти.
Одновременно с этим Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Среди них – автор законов о наказании за оскорбление власти и суверенном интернете сенатор Андрей Клишас, командовавший боевиками так называемой "Донецкой народной республики" писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, спортсменка Елена Исинбаева, известные артисты и режиссёры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
- Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля.
- Всенародное голосование по поправкам планируется провести в апреле. При этом о формате голосования в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает специально созданная рабочая группа и Центризбирком.
Зурабишвили: Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси на расстояние 30 километров
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге рассказала о ситуации в Абхазии и Южной Осетии.
Как передаёт Первый канал Грузии, она затронула проблему ограничения прав граждан, рассказала о разделенных деревнях и акцентировала внимание на фактах похищения людей.
«Ситуация с правами человека на оккупированных территориях находится в плачевном состоянии и постоянно ухудшается», - заявила Зурабишвили.
Президент затронула существующие переговорные форматы, отметив, что ни один из них не является обнадеживающим.
«Женевские международные дискуссии заморожены. Механизмы предотвращения инцидентов редко приводят к достижению урегулирования технических проблем. Как только возникает важный вопрос, российская сторона покидает стол переговоров. На сегодня ни один формат не является обнадеживающим. Оба диалога должны быть оживлены, повышен политический уровень, дабы они стали механизмом урегулирования конфликта, а не механизмом управления им», — заявила Саломе Зурабишвили.
Президент отметила, что целью правительства Грузии является благосостояние и безопасность граждан.
«Линия оккупации — это трагедия нашего общества. Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси уже на расстояние 30 километров. Происходит усиленная милитаризация оккупированных регионов. Тем не менее, нашей главной целью и устремлением является благополучие и безопасность рядовых граждан. Они заслуживают лучшей жизни», — отметила Зурабишвили.
Абхазский ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания
ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировал инициативную группу граждан по выдвижению Аслана Бжания для участия в президентских выборах.
Ранее комиссия уже зарегистрировала партию «Акзаара», которая планирует выдвинуть кандидатуру Леонида Дзапшба.
Выдвижение кандидатов и регистрация инициативных групп и партий началась 22 января и продлится до 11 февраля. Досрочные выборы пройдут 22 марта.
Азербайджан приостановил прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск
Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR с января текущего года по техническим причинам приостановила на неопределенный срок прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Об этом сообщает агентство Рейтер.
«Транспортировка нефти по северному трубопроводу приостановлена по техническим причинам. Мы используем параллельно разные маршруты для транспортировки нефти. После решения технических проблем транспортировка будет восстановлена», - заявил глава пресс-службы SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По данным компании, транспортировка нефти по северному маршруту сократилась в 2019 году до 824.300 тонн с 1,213 миллиона тонн в 2018-м.
SOCAR в марте прошлого года внезапно остановил транзит сырья через российский порт Новороссийск, ссылаясь на плановый ремонт трубопровода. Прокачка нефти по этому маршруту была восстановлена в июле 2019 года.
Всего SOCAR намерена транспортировать через Россию в 2020 году 1,3 миллиона тонн нефти.
Британскому туристу вернули украденный в Тбилиси велосипед
Британскому туристу Роуану Кэмпбеллу вернули украденный в Тбилиси велосипед. Об этом сообщило министерство внутренних дел Грузии.
Кэмпбелл путешествует на велосипеде из Сингапура в Великобританию. О потере средства передвижения он сообщил полиции 25 января.
Накануне туриста приняли в администрации туризма Грузии и сообщили, что готовы передать ему новый велосипед. Сегодня же стало известно, что Кэмпбелл сможет продолжить поездку на своём транспорте.
Навальный нашёл у детей премьер-министра России квартиры за 180 млн рублей
Двое сыновей премьер-министра России Михаила Мишустина владеют двумя квартирами по 180 квадратных метров оценочной стоимостью по 180 миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
По данным расследователей, детям премьер-министра принадлежит целый этаж в жилом комплексе на Фрунзенской набережной в самом центре Москвы. Стоимость одного квадратного метра там оценивается в один миллион рублей.
Обе квартиры раньше принадлежали московскому предпринимателю Александру Удодову, настаивают в ФБК. Он — партнёр Мишустина по хоккею. В 2011 году газета "Коммерсантъ" сообщала, что следствие считало его подозреваемым в причастности к попытке хищения почти двух миллиардов рублей из Федеральной налоговой службы, которую тогда возглавлял Мишустин.
После Удодова они были проданы ресторатору Аркадию Новикову, связанному, согласно другим расследованиям, с семьёй Мишустина. Он, в свою очередь перепродал квартиры детям премьер-министра сразу после того, как они стали совершеннолетними, а их имущество стало возможным не указывать в декларации чиновника.
Ранее Русская служба Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость общей стоимостью больше миллиарда рублей. С учётом этого расследования, других найденных объектов и декларации чиновника, фонд Навального оценил недвижимость семьи премьер-министра в три миллиарда рублей.
Зурабишвили заявила, что в Грузию пустят российских депутатов, нарушивших закон об оккупации
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для российских депутатов, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в мае текущего года.
«Грузия в данном случае выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не даёт право посещать Грузию тем гражданам, которые ранее посетили оккупированные территории страны. Многие российские депутаты не смогли бы приехать в Тбилиси. Но мы [в отличие от России] страна, которая соблюдает свои международные обязательства. Мы примем парламентскую ассамблею согласно правилам и регламенту ПАСЕ, в соответствии с принципами этой организации. Для нас это нелегкий шаг. Население не одобрит это. Но мы это сделаем, потому что остаёмся верны своим принципам и руководящим указаниям этой организации», - заявила Зурабишвили в Страсбурге.
К президенту Грузии обратился член российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Леонид Калашников. Он вспомнил визит в Тбилиси депутата Сергея Гаврилова в июне прошлого года. Калашников заявил, что Гаврилова избили и Грузия стала опасной страной дла парламентариев.
Саломе Зурабишвили потребовала выплатить компенсации депортированным из России гражданам Грузии
Саломе Зурабишвили потребовала от Москвы выплатить компенсации депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Об этом президент Грузии заявила во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.
«Грузия выиграла это дело в 2014 году. Решение Верховной палаты о компенсации в размере 10 миллионов евро 1500 гражданам Грузии было принято только 31 января 2019 года. Россия игнорирует решение Европейского суда по правам человека и не выполняет свое обязательство о выплате компенсаций. Я вынуждена повторить призыв нашего правительства к этой организации и её членам, и попросить вас оказать давление на российские органы власти для того, чтобы Россия выполнила свои обязательства и выплатила компенсации жертвам массовых депортаций без дальнейших проволочек», - заявила Зурабившили.
ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.
Мадуро предложил "Роснефти" контроль над нефтяной отраслью Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают многие страны мира, предложил крупным международным нефтяным компаниям приватизировать нефтяную отрасль страны. Она была национализирована при его предшественнике Уго Чавесе, после этого добыча нефти в стране упала до исторического минимума.
О предложении Мадуро пишет агентство Bloomberg. По данным журналистов, представители венесуэльского правительства ведут переговоры с российской "Роснефтью", итальянской Eni и испанской Repsol. Идея заключается в том, чтобы дать иностранным нефтяникам контроль за нефтяной отраслью и реструктурировать часть долгов государственной PDVSA. При этом западные компании опасаются попасть под американские санкции, отмечает агентство.
Венесуэла обладает крупнейшими мировыми доказанными запасами нефти. В 2007 году Уго Чавес закончил национализацию нефтяной отрасли страны, экспроприировав крупные месторождения у западных нефтяных компаний. Падение цен на нефть в первый срок президентства преемника Чавеса, Николаса Мадуро, разрушило венесуэльскую экономику, в том числе и нефтяную отрасль. Сейчас добыча нефти в стране находится на минимуме больше чем за 70 лет.
В марте прошлого года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российская государственная нефтяная компания “Роснефть” продолжает закупать сырую нефть у PDVSA вопреки американским санкциям. PDVSA, по словам Помпео, стала персональным банкоматом для режима Мадуро, а также для российских олигархов и клептократов.
В октябре венесуэльская газета El Nacional писала, что Венесуэла рассматривает возможность передать управление над нефтяной отрасли "Роснефти", тогда в российской компании заявили, что слухи не комментируют.
Прокуратура не выявила превышения полномочий бойцом спецназа по делу Мачаликашвили
Прокуратура Грузии не выявила превышения полномочий бойцом спецназа по делу Темирлана Мачаликашвили и прекратила следствие.
«Мачаликашвили не подчинился приказу показать руки, попытался привести гранату в действие, из-за чего спецназовец выстрелил в него», - заявил представитель следственного ведомства на специальном брифинге.
В прокуратуре отмечают, что отец Темирлана – Малхаз Мачаликашвили подтвердил протокол об изъятии гранаты из комнаты его сына.
При этом, стало известно и о прекращении уголовного преследования Темирлана Мачаликашвили по факту его причастности к терроризму. В прокуратуре говорят, что решение принято из-за его смерти - несмотря на то, что есть неопровержимые доказательства о содействии террористам и владении гранатой.
Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен 26 декабря 2017 года в ходе спецоперации в Панкисском ущелье. От полученных ранений, он погиб 10 января 2018 года. Отец Темирлана – Малхаз Мачаликашвили заявлял, что его сын не имел отношения к терроризму и не владел гранатой.
Глава МВД Грузии отвергает обвинение в преследовании полицейского
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури отвергает обвинение в преследовании полицейского Георгия Двалишвили.
Речь идёт о задержании в 2014-м году брата высокопоставленного силовика Левана Изория - Вахо Изория. Полицейский Двалишвили считает, что из-за этого инцидента его преследуют.
«Этот прецедент произошел шесть лет назад. Я не знал о том, что у него [Двалишвили] были эти кадры. Я даже не помнил – был этим полицейским Двалишвили или кто-либо еще. Что касается преследования. Из-за реформы в патрульной полиции ему просто предлагали перейти на другую должность. Мне тоже могут предложить перейти на другую должность. Если тогда произошло преступление, он должен был донести этот факт до Генеральной инспекции или Прокуратуры, а не сохранять кадры», - заявил Гомелаури, который в 2014 году был заместителем главы МВД.
При этом, Гомелаури не считает действия Вахо Изория преступными.
Скандальный инцидент вчера прокомментировал и Леван Изория, который уже покинул должность главы Службы внешней разведки Грузии. Он считает, что распространение кадров связано с его назначением на пост посла Грузии в Германии.
Грузия планирует эвакуировать граждан из китайского Уханя
Грузия планирует эвакуировать граждан из китайского города Уханя. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
По информации министра, сегодня состоится межведомственная встреча, на которой обсудят детали эвакуации.
Ранее в МИД Грузии заявили, что в Ухане находятся пятеро граждан страны.
Грузия также намерена временно приостановить прямое авиасообщение с Китаем в связи с распространением коронавируса.
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной ранее неизвестным коронавирусом, уже достигло 106.
РБК: главу Чувашии отправят в отставку на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на этой или на следующей неделе. Об этом сообщили РБК источники, близкие к администрации президента. Решение принято на фоне скандала с вручением ключей от новой машины сотруднику пожарной части и резких высказываний в адрес журналистов.
О том, что скандал может завершиться досрочной отставкой Игнатьева, ранее предположили источники "Коммерсанта". Игнатьев руководит Чувашией с 2010 года. Второй срок его полномочий истекает в сентябре.
24 января глава Чувашии, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил офицера подпрыгивать за ними, как собаку. Видео с торжественного мероприятия на центральной площади в Чебоксарах опубликовано в интернете.
Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров сообщил, что эпизод был шутливо-дружеским жестом.
Вчера комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева из партии. В "Единой России" посчитали неуместной демонстрацию "чванства и барских замашек" Игнатьевым, который, по их мнению, унизил честь и достоинство офицера и оскорбил чувства миллионов человек.
Ранее глава Чувашии призывал "мочить" журналистов и блогеров, которые критикуют власти. В результате их действий, сказал глава региона, "мы будем иметь митинги на улицах", из-за которых "некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства".
Позже глава Чувашии извинился за свои слова, отметив, что его неправильно поняли, когда он призывал раскрывать сведения о заказчиках "информационных войн".
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