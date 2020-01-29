Два китайца, направлявшихся в Грузию, изолированы в инфекционной больнице в Ереване

Два китайца, направлявшихся из Армении в Грузию, на пограничном пункте «Баграташен» были отправлены обратно в Армению по подозрению в респираторном вирусе. В настоящее время они находятся в Норкской инфекционной больнице в Ереване.

По словам представителя Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Лианы Торосян, у одного из них вообще нет повышенной температуры, другой все еще обследуется с целью исключения наличия коронавируса.

«У одного практически нет жара, он находится под наблюдением врачей, у другого была температура 37 градусов, сейчас он проходит рентген-исследование легких, потому что в этом случае в первую очередь уязвимы легкие, возможна пневмония - инфильтративная пневмония, посмотрим, что покажет рентген легких. Но на данный момент самочувствие обоих удовлетворительное. Они, конечно, останутся пока под наблюдением, в отдельных изолированных боксах», - отметила Торосян.

Лиана Торосян считает риск коронавируса очень низким, поскольку оба китайца до приезда в Армению находились в Грузии. В течение 14-дневного инкубационного периода их не было в Китае и тем более в Ухане - в очаге вспышки нового коронавируса.

За двумя туристами из Китая наблюдают и в грузинском Батуми. У обоих отмечается температура 37 градусов.