Когда закончится абхазский энергокризис?

С 27 января на всей территории Абхазии начались веерные отключения потребителей электроэнергии. Всех абонентов обесточивают на четыре часа в день. Население болезненно реагирует на ситуацию, но более всего раздражает людей неопределенность и отсутствие информации о том, когда подача электроэнергии возобновится в полном объеме. Сегодня власти заявили, что рассчитывают «закрыть вопрос» в течение недели.

В соответствии с установленным РУП «Черноморэнерго» графиком разные районы, села и города Абхазии отключаются на два часа в ночное время и на два часа в дневное. Ночные отключения начинаются с 00.00 и заканчиваются в 06.00. А дневные отключения по два часа имеют место с 15.00 до 21.00.

Кризис в энергоснабжении связан с падением уровня воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС. Выработка электроэнергии отстает от потребления и возникает дефицит в объеме 260 млн киловатт/часов.

Подобная ситуация возникает каждый год, и население предупреждают о возможности веерных отключений. Но в предыдущие годы нас выручала Российская Федерация и подавала энергию по перетоку, который оплачивался из средств Инвестиционной программы российской финансовой помощи. На этот раз из-за январских событий в Абхазии и смены правительства в России переговоры по перетоку остановились, и возникла неопределенность в вопросе разрешения данной проблемы.

В социальных сетях и на улице веерные отключения являются, без преувеличения, самой важной и обсуждаемой темой. И более всего граждан волнует вопрос: «Когда постоянное энергоснабжение будет восстановлено?»

Сегодня пресс-служба и.о. президента Валерия Бганба распространила информацию и внесла некоторую ясность. Валерий Бганба провел телефонные переговоры с Александром Новаком, министром энергетики Российской Федерации, в ходе которых обсуждалась возможность поставок электроэнергии в Абхазию для ликвидации возникшего энергодефицита.

Постоянный контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением поставки электроэнергии с территории Российской Федерации в Абхазию возложен на вице-премьера и министра экономики Адгура Ардзинба. Он прокомментировал ситуацию и рассказал о той работе, которая ведется: «В связи с возникшим дефицитом, нам потребовалось получить электроэнергию из Российской Федерации. Этот вопрос обсуждался, но, учитывая наши внутриполитические процессы, затянулся. Потом в Российской Федерации сменилось правительство, и те люди, которые занимались этим процессом, были отстранены от работы. Вчера мы с Валерием Рамшуховичем (Бганба, и.о. президента РА) связались с аппаратом нового премьер-министра, рассказали о том, что все материалы, необходимые для начала работы, находятся в аппарате правительства. Учитывая, что на тот момент еще не было вице-премьера, который будет работать по Абхазии, нужно было, чтобы это поручение дал премьер-министр лично. В принципе, мы получили поддержку, позже мы разговаривали по его инициативе с министром энергетики Российской Федерации Александром Валентиновичем Новаком, который сказал, что поручение уже получено и вопрос решится в ближайшие дни. Ведем переговоры, каждый час созваниваемся, технические вопросы снимаем, рассчитываем, что в течение одной недели мы этот вопрос закроем».

В сообщении пресс-службы указано, что сумма перетока в 2019 году составила 190 млн рублей. Компенсация затрат по поставкам электроэнергии в 2016-м и 2017-м годах обошлась в 772 млн рублей. Предполагаемый объем поставок электроэнергии в 2020 году планируется в размере 200 млн кВт/ч.

Уровень воды в Джварском водохранилище на текущий момент достиг критической отметки 439,89 метра. Напомним, что при уровне воды 442 метра агрегаты ИнгурГЭС должны быть остановлены.



Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия