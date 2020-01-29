Президент Зурабишвили выбирает между престижем и законом

Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.

«Я никого не приглашаю в этом случае, но знаю нашу позицию точно: Грузия уважает международное право, и так будет всегда», – сказала президент Саломе Зурабишвили грузинским журналистам после выступления в ПАСЕ. Объясняться ей пришлось из-за сомнений российского депутата Леонида Калашникова в гостеприимстве Грузии и его напоминания о скандальном выдворении коллеги Сергея Гаврилова из Тбилиси в июне прошлого года.

Отвечая, президент Грузии отметила, что, в отличие от РФ, Грузия уважает международное право и ради этого готова даже отступиться от закона об оккупированных территориях и разрешить российской делегации принять участие в мероприятие Совета Европы в Тбилиси в мае.

Речь идет о заседании Комитета министров Совета Европы, который с ноября прошлого года на полгода возглавила Грузия. На таких встречах страны-члены Совета Европы представляют министры иностранных дел, в случае России – Сергей Лавров. Несмотря на то, что пока неизвестны ни позиция Москвы, ни сама дата министериала, в Тбилиси сама возможность появления Лаврова возмутила многих.

И хотя президент Зурабишвили отметила, что это решение будет трудным, ее попытки защитить традицию грузинского гостеприимства и уважение к международному праву в оппозиции не оценили. Вдобавок возмутились и другими заявлениями президента и заключили: «В очередной раз президент продемонстрировала антигосударственное мышление и капитулянтский подход», – говорит один из лидеров «Лело» Григол Гегелия:

«Если Лавров действительно приедет сюда в мае, – это вызовет очень большой протест всех достойных граждан Грузии. И это будет очень правильный протест. Потому что мы не примем Россию до тех пор, пока она оккупирует часть Грузии. Поэтому визит Лаврова – невообразимое и циничное оскорбление всей нашей истории и современной государственности».

В «Грузинской мечте», напротив, остались довольными выступлением президента в ПАСЕ. Что же касается ожидаемого визита российской делегации в Тбилиси, решение будет приниматься вместе с европейскими партнерами, заявил премьер-министр Георгий Гахария и напомнил:

«Грузия – страна-президент Совета Европы. К сожалению, фактом является и то, что для России было восстановлено членство в ПАСЕ. Тем не менее, кто бы что ни заявлял, никто не обойдет законодательство Грузии. Когда придет время, все будет сделано в полном соответствии с грузинским законодательством».

В «Грузинской мечте» также напомнили, что из-за международных обязательств и во избежание жестких санкций Грузия один раз уже закрыла глаза на закон об оккупированных территориях и разрешила приезд российских депутатов, которые без согласия Тбилиси посещали де-факто республики – Абхазию и Южную Осетию. И тогда, как отметил глава грузинской делегации в ПАСЕ Ираклий Кобахидзе, «Нацдвижение» не протестовало, напротив, даже дало согласие.

Кобахидзе имел в виду Парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая прошла в Тбилиси в начале июля в 2016, в ней участвовала и российская делегация. И, кстати, это участие не помешало ассамблее принять осуждающую РФ резолюцию, которая призвала Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои вооруженные силы с территории этих регионов.

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что Тбилиси должен пустить российскую делегацию на министериал Совета Европы:

«Недопущение делегации РФ нанесет ущерб имиджу и пиару Грузии в Европе. Этим мы избежим провокации (со стороны РФ). Разрешением же мы продемонстрируем уважение нашим европейским партнерам, а западным СМИ, которые будут освещать события, покажем, насколько для граждан Грузии неприемлемы российская оккупация и лица, проводящие эту оккупацию». Георгий Маргвелашвили добавил, что «это неприятие» должно быть выражено в цивилизованной форме.

Впрочем, мнение бывшего главы государства не разделяют многие наблюдатели, среди них и бывший глава Совбеза времен его президентства конституционалист Леван Бодзашвили:

«Нарушение закона недопустимо. Игнорирование законодательства Грузии, тем более в пользу оккупанта, невообразимо. Все это не повысит престиж страны, не усилит ее суверенитет и никак не поспособствует урегулированию конфликтов. Если такое допустит правительство, то перед этим должна быть внесена поправка в закон, но они этого не посмеют. А нарушение закона станет поводом для импичмента президента и отставки правительства».

Еще неизвестно, кто будет возглавлять российскую делегацию, им может и не быть министр иностранных дел Сергей Лавров. Регламент СЕ, как поясняли наблюдатели, разбирающиеся в структуре организации, не обязывает страну-председателя проводить заключительные мероприятия в своей столице – это может состояться и в головном офисе Совета Европы в Страсбурге.

Последний раз министр иностранных дел России Сергей Лавров посещал Тбилиси 20 января 2008 года, встречаясь с президентом Михаилом Саакашвили за восемь месяцев до начала августовской войны.

Неприятный осадок оставил в памяти грузинского общества более ранний визит Сергея Лаврова в Тбилиси. В феврале 2005 года глава внешнеполитического ведомства России прибыл для обсуждения вопроса вывода российских баз, дислоцированных в стране. Его грузинским визави была тогда Саломе Зурабишвили. Она распорядилась сменить статус визита от официального на рабочий, после того как Лавров отказался почтить память погибших в боях за территориальную целостность Грузии, как это делают другие гости Грузии во время официальных визитов.

После признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали Сергей Лавров несколько раз нарушал закон об оккупированных территориях Грузии, посещая столицу Абхазии.

В частности, Лавров гостил в Сухуми в апреле 2017-го, и тогда он в рамках своего визита в парке Славы почтил память и возложил цветы к мемориалу погибших в грузино-абхазской войне.

К концу дня остудить жаркие дискуссии постарался и грузинский МИД. В своем заявлении ведомство Давида Залкалиани отмечает, что разговоры о составе делегаций и повестке дня запланированной на май встречи министерского комитета Совета Европы преждевременны.