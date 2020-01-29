В Тбилиси прибыла новый посол США Келли Дегнан 

Президент США Дональд Трамп представляет в Вашингтоне объявленный заранее план достижения мира на Ближнем Востоке.

Палестинцы называют этот проект Трампа, согласованный Белым домом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, «мертворожденным».

В последние дни о новой мирной инициативе США говорили как о соглашении, выгодном только одной стороне - Израилю. Трамп заявил, что он, в отличие от предыдущих президентов США, был избран не для вершения «малых дел», а для созидания «больших дел». Он назвал свой 80-страничный план наиболее полным и детальным из всех когда-либо предложенных для урегулирования ближневосточного конфликта.

Сегодня Израиль делает «гигантский шаг к миру», заявил Трамп. «Иерусалим останется израильской - неразделенной, неразделенной (аплодисменты) столицей, - заявил он. - Мир нуждается в компромиссах, но мы никогда не будем просить Израиль идти на компромиссы в вопросах безопасности. Это соглашение дает палестинцам «последнюю возможность» создать свое собственное государство. Последнюю, потому что такой единой команды, какая у нас есть сейчас, больше не будет».

Трамп высказал хвалебные слова в адрес главы Госдепартамента Майка Помпео: «Я послал сегодня письмо председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу. Я сказал ему что территория, предназначенная для Палестинского государства, будет в течение четырех лет оставаться в нынешнем состоянии, и это время можно будет использовать для подготовки созидательных перемен на этих территориях». По словам Трампа «палестинцы достойны иметь свою собственную государственность».

«Ближний Восток быстро меняется, и мы должны заботиться о молодом поколении, продолжил президент США. Он обратил внимание на то, что «Исламское государство» «на 100 процентов разгромлено», а его лидер аль-Багдади - убит. Пришло время исламскому миру исправить ошибку, сделанную в 1948 году и признать Израиль. Время для этого пришло», - сказал Трамп.

Он поблагодарил Оман, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты за их поддержку нового мирного плана.

С ответным словом выступил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он поблагодарил политиков, дипломатов и, в частности, Иванку Трамп и Джареда Кушнера.

Нетаньяху назвал сегодняшний день «великим» и вспомнил 14 мая 1948 года - тоже как «великий день», когда президент США Гарри Трумэн первым признал новое Государство Израиль в день провозглашения его независимости. Израильский премьер задал вопрос: почему все предыдущие соглашения о мирном урегулировании на Ближнем Востоке проваливались? По мнению Нетаньяху, они проваливались потому, что в них не соблюдался баланс интересов всех заинтересованных сторон. ​