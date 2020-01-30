Премьер Израиля встретился с Наамой Иссахар во Внукове

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в четверг в московском аэропорту Внуково с помилованной накануне президентом России Владимиром Путиным израильтянкой Наамой Иссахар. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Во встрече участвовали также жена Нетаньяху и мать Иссахар.

Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар 29 января вечером. Соответствующий указ президента России опубликован на сайте Кремля. Сегодня ФСИН подтвердила её освобождении из колонии в Подмосковье.

Ранее адвокат Иссахар сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху захотел лично забрать её из России. Нетаньяху прибыл в Москву в четверг с кратким визитом для переговоров с президентом России. На встрече в Кремле он лично поблагодарил Владимира Путина за быстрое решение о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

В октябре 2019 года российский суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле 25-летняя израильтянка летела из Индии в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В её багаже нашли почти 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинение в контрабанде. Она настаивала, что не пересекала границу России.

23 января Путин во время своего официального визита в Израиль встретился с матерью израильтянки. Он обещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения. В тот же день израильские СМИ сообщили о передаче России права на Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на помилование Иссахар. Официального подтверждения этой информации не последовало.