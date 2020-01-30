Пассажирка, пообещавшая взорвать самолёт S7, задержана

Выступая на коллегии министерства внутренних дел по Чеченской республике, глава региона Рамзан Кадыров повторил, что "те, кто распространяет сплетни, он – враг номер один".

"Кто им помогает распространять сплетни? Чеченцы. Мы отвечаем за порядок, безопасность в нашем регионе. Надо выявлять тех шайтанов, которые распространяют слухи, сплетни", – сказал он, обращаясь к личному составу МВД по ЧР.

Кадыров посоветовал тем, кто поднимает шум из-за исчезновения людей "присматривать за своими наркоманами".

"Мы живем в правовом государстве – Российской Федерации, у нас есть законы, конституции, – напомнил он. – Мы не нарушаем закон. Пригласили человека, беседуешь с ним два часа, оказывается, его задержали. Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, не приходит в себя, несколько дней там находился, приехал потом домой, но до этого все пишут, мол, похитили, убили, верните, где вы и что вы. Лучше бы присматривали за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах".

Делая подводку к следующему высказыванию Кадырова, сотрудница ЧГТРК "Грозный" отметила, что "особенно стараются так называемые правозащитники, либеральные СМИ, которые по указке своих хозяев строчат проплаченные статьи против Чеченской республики".

"Они будут говорить, писать будут, внимания не обращайте, не комментируйте их, оставьте. Я их не считаю людьми. Я их считаю шайтанами – без чести, без религии, без морали. Чего хочет наш народ и что мы должны делать ради народа, мы сами знаем. Это – благополучие, безопасность, процветание. Мы должны жить в дружбе, как одна не просто семья, а дружная семья, которая соблюдает все правила жизни", – заключил он.