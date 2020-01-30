ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за нового типа коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая. При этом глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Число заразившихся новым коронавирусом за пределами КНР превысило 100 человек. Вирус обнаружен уже в 16 странах. В самом Китае по состоянию на четверг, 30 января, заболели около восьми тысяч человек. 170 заразившихся умерли.

У берегов Италии 30 января оказался временно заблокирован круизный лайнер. Всего на борту судна находятся шесть тысяч пассажиров, включая 67 россиян. Это произошло после того, как у семейной пары из Китая заподозрили коронавирус. Первые анализы дали отрицательные результаты, но для окончательного диагноза медикам нужны еще сутки. Всем пассажирам лайнера запрещено сходить на берег. Информации о порядке высадки пока не поступало.

Эпидемия началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Многие страны вывозят оттуда своих граждан и временно приостанавливают выдачу виз китайским туристам. Крупные мировые авиакомпании приостанавливают полеты в Китай. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

В самом Китае остаются закрытыми из-за карантина несколько городов с населением примерно в 60 миллионов жителей. Также ранее стало известно, что заболевание распространилось по всем китайским провинциям.

Специалисты главной государственной китайской лаборатории по диагностике и лечению инфекционных заболеваний заявили, что на тестирование вакцины против вируса понадобится не менее трех месяцев.