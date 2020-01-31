Из-за «фактора Лаврова» встречу Совета Европы могут перенести из Тбилиси в Страсбург

Грузия может превратиться в страну-изгоя, считает Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В интервью «Дума ТВ» он прокомментировал заявления грузинских властей по вопросу допуска российских делегатов на территорию страны.

«На публику для обеспечения своего имиджа президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила именно об отказе от преследования и тюремного заключения сроком до 4 лет для тех, кто приедет в Грузию, в том числе и российских делегаций. Она заявила о всех россиянах. И тут же ее опроверг премьер, который имеет больший силовой ресурс. Понятно, что премьер Гахария больше владеет ситуацией в стране», - сказал Гаврилов.

При этом парламентарий отметил, что не сомневается в желании премьера Грузии сохранить стабильность в стране, однако подчеркнул, что «нельзя удержать стабильность, все время потакая путчистам и заговорщикам, которые хотят сломать грузинскую государственность и разорвать добрые отношения с ее соседями».

«Грузия может превратиться в страну-изгоя, страну, которая не способна принять зарубежных гостей и обеспечить свои международные обязательства, обеспечить права человека и права туристов. Под угрозой также привлечение зарубежных инвестиций. Ни один нормальный бизнесмен не будет инвестировать в экономику Грузии при отсутствии гарантий безопасности для себя и своих инвестиций, потому что в любой момент экстремисты могут выйти на площадь и снести демократию, государство и все остатки суверенитета», - заявил глава думского комитета.

Ранее Гаврилов допустил, что в грузинской политике произошло эпохальное изменение.

«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях», - подчеркнул он.

Вопрос об участии российской делегации в министериале Совета Европы вновь взволновал грузинское общество после заявления президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ. Грузия обойдет закон об оккупированных территориях, сказала она, и разрешит россиянам приехать.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.