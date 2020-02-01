Помпео в Минске: США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами

Соединенные Штаты готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами «на сто процентов по конкурентным ценам» – заявил госсекретарь США Майк Помпео сегодня, 1 февраля, в Минске, после переговоров с лидерами Белоруссии.

Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства США в Белоруссию. Он происходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.

Помпео встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. На пресс-конференции после переговоров госсекретарь сказал, что Белоруссия должна «самостоятельно выбрать путь развития, не поддаваясь какой-либо силе».

На встрече с Лукашенко​ Помпео заявил, что США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Он подчеркнул, что понимает, что у Белоруссии и России – долгая история соседских отношений. «Но мы не говорим о выборе между нами и ими (США и Россией). Мы говорим о дипломатических отношениях», – сказал госсекретарь. По словам Помпео, в ближайшее время – после долгого перерыва – США направят в Минск своего посла.

Помпео подчеркнул, что для Соединенных Штатов важна тема прав человека. Не исключено, что он встретится с представителями белорусской оппозиции.

Лукашенко в свою очередь поблагодарил Помпео за приезд, возложив вину за «недопонимание» в двусторонних отношениях на прежнюю администрацию США ​и отметив, что белорусские спецслужбы сотрудничают с американскими, напомнив о прежнем месте работы Помпео на должности директора ЦРУ. Лукашенко также сказал, что США и Белоруссию объединяет совместная борьба с нацизмом. Госсекретарь поблагодарил Белоруссию за вклад в борьбу с терроризмом.

По словам президента Белоруссии, «враги» перед визитом Помпео публиковали провокационные материалы и «юродствовали». Что за враги – Лукашенко не пояснил. Визит госсекретаря критиковал ряд российских СМИ.

Лукашенко, которого называли «последним диктатором Европы», пошутил: «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает».