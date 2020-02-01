У «Объединения аэропортов Грузии» новый директор

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава представила Тамар Арчуадзе на пост директора «Объединения аэропортов Грузии». Как отметила Турнава, у Арчуадзе есть довольно большой опыт работы в авиационном секторе, а в последние годы она курировала эту отрасль в Грузии.

По словам Турнава, первым делом вместе с новым директором они осмотрели Тбилисский международный аэропорт. «Несколько месяцев назад я уже была в Тбилисском международном аэропорту и у меня были определенные замечания к управляющей аэропортом компании. Хочу сказать, что компания TAV Georgia учла наши замечания, ведется ремонт. Надеюсь, что процесс будет продвигаться еще быстрее», - заявила Турнава.

Одновременно министр отметила, что в настоящее время самая важная задача Арчуладзе – это своевременное завершение проекта расширения Кутаисского международного аэропорта. По словам Турнава, уже осенью там должно завершиться строительство нового терминала, который в четыре раза увеличит пропускную способность аэропорта.

В свою очередь Арчуадзе заявила, что рада присоединится в команде опытных профессионалов. «Хочу применить в работе с этой командой тот опыт и навыки, которые я накопила за последние 20 лет работы в секторе авиации. Наша главная задача – быть еще более ориентированными на пассажиров, улучшить наши сервисы и быть лучшими в регионе», - сказала Арчуадзе.

По информации агентства «Новости-Грузия», с декабря 2018 года должность директора «Объединения аэропортов Грузии» занимал Георгий Чоговадзе. До этого он руководил Национальной администрацией туризма. Как отметила Турнава, Чоговадзе продолжит работать на государственной службе, однако уже в другой сфере.