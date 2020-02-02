Смерть от коронавируса впервые зафиксировали за пределами Китая

Смерть от нового коронавируса впервые зафиксирована за пределами Китая. Речь идет о 44-летнем пациенте, умершем на Филиппинах. Об этом сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения.

Общее число жертв вируса, по последним данным, уже превысило 300. Только за последние сутки в Китае скончались 45 человек, все они – жители провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания. Число зараженных достигло почти 15-ти тысяч. Коронавирус меньше чем за месяц распространился более чем на 20 стран мира.

В России на этой недели врачи выявили два случая заражения – в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Россия закрыла границу с Китаем, а также ограничила железнодорожное и воздушное сообщение со страной.

Как сообщают медики, новый коронавирус способен вызывать тяжелую пневмонию, против него нет специфического лечения, возможно только облегчение симптомов. Тяжелая форма болезни развивается, как правило, у пациентов с пониженным иммунитетом и пожилых людей.