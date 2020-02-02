Одного пассажира доставили из Тбилисского аэропорта в боксированное отделение инфекционной больницы

По информации директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, сегодня, 2 февраля, в Тбилисский аэропорт рейсом Женева-Стамбул прибыла гражданка Грузии, у которой во время термоскрининга была зафиксирована повышенная температура.

По словам Эзугбая, молодая женщина работал учителем в одной из провинций Китая, примерно в 1000 км от города Ухань. Как отметила Эзугбая, выявленный факт не рассматривается в качестве возможного случая коронавируса.

При этом под наблюдением врачей в боксированном отделении инфекционной больницы остаются три пациента. Врачи говорят, что эти случаи также не рассматриваются в качестве возможного заражения коронавирусом, однако в целях превенции пациенты проходят соответствующее исследование.

По информации Общественного вещателя Грузии, анализы двоих пациентов уже отправлены в Нидерланды, ответ в Тбилиси ожидают r завтрашнему вечеру.