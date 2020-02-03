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Китайские биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Торги на китайских биржах после завершения новогодних каникул начались с рекордного падения, показав худший результат почти за 13 лет. Об этом сообщает газета Financial Times. Утром в понедельник индекс CSI, учитывающий активы, торгующиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, снижался больше, чем на девять процентов.
Индекс Shanghai Composite упал больше чем на 8 процентов, что стало худшим падением за день с 2015 года. Инвесторы озабочены эпидемией коронавируса нового типа, которым заболели уже 17205 человек по всему миру.
По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек — на Филиппинах. Таким образом, число жертв болезни превысило число погибших от вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Она так же вызывалась коронавирусом, похожим на тот, что вызвал заболевание в этом году.
Другие новости дня
Российский мэр Керчи уволена после раздачи хлеба блокадникам
Председатель Керченского городского совета в аннексированном Россией Крыму Мая Хужина отправлена в отставку после скандала, вызванного её раздачей хлеба ветеранам блокады Ленинграда во Вторую мировую войну. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".
Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя горсовета Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы. В решении депутатов утверждается, что они уволены по собственному желанию.
Ещё в пятницу, 31 января, Шубина отказывалась увольняться. Тогда руководитель российской администрации Крыма Сергей Аксёнов пообещал в понедельник приехать в Керчь и "поставить точку в этом вопросе".
27 января – в день 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда – несколько депутатов городского совета торжественно вручили пережившим её ветеранам по батону белого хлеба. Фотографии со встречи Хужина выложила на своей странице в фейсбуке.
Комментаторов в сети возмутили не только подаренный хлеб, но и дорого выглядящие шубы на депутатах. После поднявшего в сети скандала Аксёнов призвал лишить мандатов депутатов городского собрания Керчи и лишить их членства в "Единой России".
С поста депутатов городского совета Хужина и Щербула уходить не стали, — передаёт "Интерфакс". Единоросски обдумывают возможность остаться в политике.
120 человек претендуют на пост директора Пенсионного агентства Грузии
120 человек претендуют на пост директора Пенсионного агентства Грузии. Об этом Эху Кавказа заявили в агентстве.
Приём заявок был завершен 31 января. Зарплата руководителя – от 10 до 15 тысяч лари (3470-5200 долларов США).
Бывший глава пенсионного агентства Леван Сургуладзе ушёл в отставку по своей инициативе. Нового руководителя должен подобрать попечительский совет агентства, в который входят представители правительства Грузии и глава инвестиционного совета.
Грузинская оппозиция планирует возобновить пикетирование парламента
Оппозиция с завтрашнего дня планирует возобновить пикетирование парламента Грузии. Об этом заявил глава фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе. Он не исключил и пикетирование зданий администрации правительства и президента.
«Если власти не выполнят обещание, протест продолжится до тех пор, пока «Грузинская мечта» не развалится. Или мы переходим на пропорциональную избирательную систему, или «Грузинская мечта» не устоит перед внутренним и внешним давлением», - заявил Гоциридзе.
Завтра открывается весенняя сессия парламента. Из-за объявленного ранее бойкота оппозиция в заседаниях участия не примет.
Партия «Национальное движение», наряду с другими оппозиционными партиями и международными партнёрами Грузии, требует осуществить в стране избирательную реформу.
В России не решились возобновлять авиасообщение с Грузией для компенсации потерь от рынка Китая
В России не решились возобновлять авиасообщение с Грузией для компенсации потерь от рынка Китая. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, запрет полетов в Китай из-за коронавируса обсуждался 30 января на совещании под руководством министра транспорта Евгения Дитриха. Министр допустил досрочное (до апреля 2020 года) снятие запрета на полеты на курорты Египта. «Идея открыть также Грузию встретила негативную реакцию», - сообщил источник «Коммерсанта».
Издание сообщает, что «Аэрофлот» остался единственной российской авиакомпанией, имеющей право на перевозку пассажиров в Китай. Всех прилетающих из страны принимает терминал F Шереметьево, где введены усиленные санитарные меры. Эксперты отмечают, что с учетом приостановки полетов европейских авиакомпаний в Китай у «Аэрофлота» есть шанс перехватить не только прямой поток между страной и РФ, но транзитный — в Европу.
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено 8 июля 2019 года. Вопрос восстановления авиарейсов планируют обсудить в марте представители двух стран Григорий Карасин и Зураб Абашидзе.
Киев не согласен с предложенной Ираном компенсацией за сбитый "Боинг"
Тегеран предложил выплатить семьям украинцев, которые погибли в результате крушения сбитого иранской ракетой пассажирского "Боинга" "Международный авиалиний Украины" по 80 тысяч долларов. Однако Киев отказался от этих выплат, сочтя их недостаточными. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН.
"Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у неё нет работы, и ребёнку надо поступать в институт — 80 тысяч долларов это совсем мало", — сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина будет добиваться от Ирана больших компенсаций, но не уточнил суммы. Ранее украинские власти выплатили семьям погибших по 200 тысяч гривен (около 8 тысяч долларов). В настоящий момент решается вопрос о компенсациях со стороны авиаперевозчика. Однако ситуацию осложняет тот факт, что страховым компаниям из-за санкций США трудно работать с Ираном, отметил Зеленский.
"Боинг" "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлёта. Погибли все 176 человек на борту – это граждане семи стран, в том числе 11 украинцев.
Сначала власти Ирана отрицали, что самолет был сбит, и говорили о технических неполадках лайнера. Спустя несколько дней ответственность за обстрел взял на себя Корпус стражей исламской революции. Там утверждают, что пассажирский самолёт сбили по ошибке в ожидании возможных ударов США.
Россия отменила все пассажирские поезда в Китай из-за коронавируса
"Российские железные дороги" в связи с распространением коронавируса с 3 февраля временно прекращают движение всех пассажирских поездов в Китай.Об этом говорится в сообщении РЖД. В частности, будут отменены поезда, следующие в Пекин из Москвы и из Читы. Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами будет полностью прекращено.
Ранее оно было ограничено через пункты пропуска на отдельных участках российско-китайской границы. Россия также закрыла границу на Дальнем Востоке, а с 1 февраля ограничила авиасообщение между двумя странами.
Несколько дней назад в России были выявлены первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Оба заболевших - в Забайкальском крае и Тюменской области - граждане Китая.
Президент России Владимир Путин поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая Воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин.
В США в связи с угрозой распространения вируса 2 февраля начал действовать запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай.
За прошедшие сутки в КНР от коронавируса умерли 57 человек. Таким образом, на сегодня число жертв пневмонии, вызываемой коронавирусом, превышает 360. В Китае выявлено более 17 тысяч заболевших. За пределами КНР подтверждены 182 случая заражения вирусом нового типа . Накануне впервые была зафиксирована смерть от коронавируса за пределами Китая – на Филиппинах.
Трамп и Блумберг показали рекламу в трансляции Супербоула
В Майами-Гарденс прошёл финальный матч Национальной футбольной лиги США. “Канзас-Сити Чифс” обыграли в нём “Сан-Франциско Форти Найнерс” и выиграли чемпионат впервые с 1970 года.
По предварительной оценке, матч посмотрели по телевизору около 100 миллионов американцев. Это худший результат за последние 11 лет для финала НФЛ. Но другой лучшей программе на телевидении в прошлом году — трансляции “Оскара” удалось собрать только 29,6 миллиона зрителей, — отмечает Los Angeles Times.
Такие рейтинги делают финал самой дорогой площадкой для телевизионной рекламы. В этом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в трансляции достигла 5,6 миллиона долларов.
Рекламными возможностями воспользовались двое кандидатов на пост президента США. Видео в финале разместили два миллиардера — действующий президент Дональд Трамп и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на номинацию от Демократической партий.
60-секундный ролик Блумберга рассказывал историю Каландриэн Кемп, жительницы Техаса, чей сын был застрелен. В видео она утверждает, что оружейное лобби может бояться Блумберга, который много лет стремится к усилению контроля за продажей оружия.
Один из роликов Трампа рассказывал про Элис Джонсон — 64-летнюю американку из Теннесси, приговорённую к пожизненному заключению, и освобождённую по подписанному президентом закону, смягчающему наказания за ненасильственные преступления.
Каждый из кандидатов потратил на рекламу в финале приблизительно по 10 миллионов долларов.
Ножевая атака в Лондоне – двое ранены, нападавший убит
На юге Лондона полиция застрелила мужчину в ходе инцидента, который, по словам полицейских «связан с терроризмом». Лондонская полиция заявила, что несколько человек подверглись нападению и получили ранения.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Британская пресса называет инцидент терактом.
На фото и видео с места инцидента - машины чрезвычайных служб. Пользователи соцсетей сообщают, что над местом происшествия летают вертолеты. Вооруженные полицейские оцепили район инцидента.
Министр здравоохранения Турции: У эвакуированных из Китая симптомы коронавируса не выявлены
«У эвакуированных властями Турции из Китая граждан, среди которых три гражданина Грузии, симптомы коронавируса не выявлены», - заявил министр здравоохранения Турции. Результаты лабораторных исследований станут известны завтра, 3 февраля.
По словам Фахреттина Коча, среди эвакуированных из Китая есть граждане Турции, Грузии, Азербайджана и Албании, которым придется провести в карантине максимум 14 дней, хотя этот срок может быть уменьшен.
В Турции пока не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, полностью восстановлено
После проведения работ по расчистке, дорога в направлении ТПП «Казбеги - Верхний Ларс» (грузино-российская граница) открыта для всех видов автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин запрет на передвижение всех видов транспорта в пятницу был введен на участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. Сегодня днем дорогу открыли для легковых автомобилей, к вечеру разрешили проезд и другим видам транспорта.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на отрезке Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только по лавинозащитным тоннелям. Автобусы, транспорт с прицепом и полуприцепом пропускают в одностороннем порядке. За соблюдением установленного режима следит патрульная полиция.
Абхазский ЦИК опубликовал список избирательных округов
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия опубликовала список избирательных округов по выборам президента с указанием их границ и мест нахождения окружных избирательных комиссий.
По данным информагентства «Апсныпресс», на президентских выборах будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка.
Перед администрацией правительства Грузии состоялась акция против азартных игр
В Тбилиси перед администрацией правительства Грузии состоялась акция против азартных игр под слоганом «Скажи нет азартным играм, нет # Для Сандрика». Акция организована членами семьи и друзьями погибшего телеоператора Первого канала Грузии Сандро Берадзе, передает Общественный вещатель. Как заявили участники акции, их главное требование - регулирование сферы азартных игр.
«Здесь собрались члены семьи и друзья Сандрика, чтобы еще раз призвать власти предпринять эффективные меры. Всемирная организация здравоохранения признала лудоманию болезнью. Мы тоже хотим, чтобы у нас проводилось лечение зависимых людей, чтобы они не становились изгоями и могли получить помощь, чтобы преодолеть этот недуг. Не существует никакого регулирования, даже общественный транспорт обклеен рекламой азартных игр. Необходимо ввести регулирование, чтобы и другие не погибли», - сказал брат Сандро Берадзе - Георгий Берадзе.
Майк Помпео в Казахстане заявил о выгоде партнерства с США
Казахстан свободен сотрудничать с любой страной, но партнерство с с американскими компаниями «обеспечит лучший результат». Об этом во время визита в Нур-Султан заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Он провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана. На совместной пресс-конференции с Мухтаром Тлеуберды госсекретарь США отметил, что партнерство с американскими компаниями гарантирует «создание рабочих мест, прозрачность контрактов, равные обязательства и качество работы».
Одновременно с этим Помпео призвал Китай прекратить репрессии в отношении уйгуров и казахов в так называемых лагерях политического перевоспитания в Синьцзяне.
Перед визитом в Казахстан Майк Помпео посетил Украину и Белоруссию. Находясь в Киеве, госсекретарь заявил, в частности, что США никогда не признают Крым российским. А после переговоров Минске Помпео сказал, что США готовы «на сто процентов» обеспечить Белоруссию энергоресурсами «по конкурентным ценам».
Такое заявление глава государственного департамента США сделал на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Минском из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.
Граждане Азербайджана благополучно эвакуированы из Уханя
Граждане Азербайджана благополучно эвакуированы из Уханя, где в декабре прошлого года вспыхнула эпидемия нового коронавируса.
«Турецкий самолет, отправленный для эвакуации граждан Турции и Азербайджана, вылетел из китайского города Ухань. Граждане Азербайджана перед полетом были осмотрены китайскими врачами, их состояние оценивается как благоприятное. Ожидается, что самолет сегодня вечером приземлится на территории Турции», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по прибытию граждане Азербайджана будут размещены на карантин на территории Турции, который продлится 14 дней, после чего вернутся в Азербайджан, передает агентство Turan.
МИД Азербайджана выразил благодарность правительствам Турции и КНР за оказанное содействие и солидарность с китайским народом в это трудное для него время. Ранее сообщалось, что в Ухане находятся 7 азербайджанских граждан, включая 4 студентов. Еще четверо студентов, прибывшие в Баку 30 января, также помещены на карантин.
Дорога через Верхний Ларс открыта для легковых машин
Дорога к ТПП «Казбеги - Верхний Ларс» (грузино-российская граница) открыта для легковых автомобилей. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Из-за метели и интенсивного снегопада с пятницы движение на участке Коби-Гудаури автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для всех видов транспорта. Сегодня утром, 2 февраля, Национальное агентство окружающей среды отменило угрозу лавиноопасности, после чего спецтехника приступила к расчистке дороги. К этому времени на участке Гудаури-Коби продолжает действовать запрет только для транспорта с прицепом и полуприцепом.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в непрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. За соблюдением автомобилистами установленного режима следит патрульная полиция. В Департаменте автомобильных дорог отмечают, что продолжают работы по расчистке дороги. Восстановить движение большегрузов ведомство надеется в кратчайшие сроки.
Одного пассажира доставили из Тбилисского аэропорта в боксированное отделение инфекционной больницы
По информации директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, сегодня, 2 февраля, в Тбилисский аэропорт рейсом Женева-Стамбул прибыла гражданка Грузии, у которой во время термоскрининга была зафиксирована повышенная температура.
По словам Эзугбая, молодая женщина работал учителем в одной из провинций Китая, примерно в 1000 км от города Ухань. Как отметила Эзугбая, выявленный факт не рассматривается в качестве возможного случая коронавируса.
При этом под наблюдением врачей в боксированном отделении инфекционной больницы остаются три пациента. Врачи говорят, что эти случаи также не рассматриваются в качестве возможного заражения коронавирусом, однако в целях превенции пациенты проходят соответствующее исследование.
По информации Общественного вещателя Грузии, анализы двоих пациентов уже отправлены в Нидерланды, ответ в Тбилиси ожидают r завтрашнему вечеру.
Франция эвакуировала из Китая еще двух граждан Грузии
Все граждане Грузии, находящиеся в Китае, были проинформированы о рисках, связанных с новым коронавирусом, а части из них предложена эвакуация. Об этом сегодня, 2 февраля, на брифинге сообщил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.
«На консульском учете посольства Грузии в КНР находились 188 граждан. Кроме того, были люди, не состоявшие на консульском учете. Посредством местных соцсетей, личных контактов с большинством из них была налажена коммуникация, произошла их идентификация, установлено местонахождения. Всем им предоставили информацию о существующей ситуации, рисках, дали рекомендации, предложена была помощь организационного характера», - сообщил Константиниди.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что подавляющее большинство граждан Грузии самостоятельно покинули территорию Китая еще в начале января. Между тем, МИД разработал план эвакуации соотечественников из города Уханя, ставшего эпицентром распространения нового коронавируса. «Мы обратились ко всем странам-партнерам, которые планировали эвакуацию своих граждан из Уханя. В конечном счете, при активном включении наших посольств в Турции и Франции, мы попросили турецкую и французскую стороны оказать помощь в эвакуации», - отметил он.
Накануне вместе с гражданами Турции из Уханя были эвакуированы трое граждан Грузии. В течение двух недель они будут оставаться в карантине в клинике Анкары. Еще двух граждан Грузии сегодня эвакуирует французская сторона. «Аналогично, они будут помещены в медицинское учреждение, пройдут карантинный период и после отправятся в Грузию», - сообщил Константиниди. Он добавил, что двое соотечественников ранее самостоятельно покинули Ухань, а еще двое отказались от эвакуации и решили остаться на территории КНР.
Израиль атаковал объекты ХАМАС после провала «сделки века»
Израильская авиация атаковала в секторе Газа военные объекты радикального движения ХАМАС. По словам военных, это было ответом на обстрел территории Израиля. Кроме того, этого на юге страны якобы, были обнаружены связки воздушных шаров со взрывчаткой.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как президент США предложил свой план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Он предусматривает создание независимого палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Иерусалим при этом указан в документе неделимой столицей Израиля.
Дональд Трамп назвал свои предложения «сделкой века». Израильские власти ее поддержали, но глава Палестинской автономии заявил, что никогда не примет эти условия. По данным The Washington Post, администрация Трампа изначально была уверена, что «сделка века» не заинтересует Аббаса, а основной ее целью было стремление поддержать Израиль во время внутриполитического кризиса в стране.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посетит Вашингтон
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 4-7 февраля посетит Вашингтон. По приглашению госсекретаря США Майка Помпео, Залкалиани примет участие во встрече министров иностранных дел стран-участников Коалиции за свободу вероисповедания.
В рамках визита Залкалиани проведет встречи в Государственном департаменте и Конгрессе, а также с экспертными кругами, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Смерть от коронавируса впервые зафиксировали за пределами Китая
Смерть от нового коронавируса впервые зафиксирована за пределами Китая. Речь идет о 44-летнем пациенте, умершем на Филиппинах. Об этом сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения.
Общее число жертв вируса, по последним данным, уже превысило 300. Только за последние сутки в Китае скончались 45 человек, все они – жители провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания. Число зараженных достигло почти 15-ти тысяч. Коронавирус меньше чем за месяц распространился более чем на 20 стран мира.
В России на этой недели врачи выявили два случая заражения – в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Россия закрыла границу с Китаем, а также ограничила железнодорожное и воздушное сообщение со страной.
Как сообщают медики, новый коронавирус способен вызывать тяжелую пневмонию, против него нет специфического лечения, возможно только облегчение симптомов. Тяжелая форма болезни развивается, как правило, у пациентов с пониженным иммунитетом и пожилых людей.
Москва отказала самолету Бундесвера с гражданами, эвакуированными из Китая, сесть для дозаправки
Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированными из Китая из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр сегодня, 1 февраля. Москва сослалась на «нехватку ресурсов» в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа. Об этом сообщила «Немецкая волна».
Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне сегодня утром. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия разрешила пролет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа.
После оповещения экипажа об отказе в посадке, самолет направился в Хельсинки, откуда, после дозаправки, вылетел во Франкфурт-на-Майне.
По информации издания Bild am Sonntag (BamS), немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу России 30 января. Немецкие спецслужбы считают отказ России «надуманной отговоркой».
В интервью информагентству DPA заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадепуль назвал действия российских властей «недружественным актом, который не должен повториться». Отказ самолету немецких ВВС был «очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде», поделился своим мнением представитель правящей коалиции Йоханн Вадепуль.
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции России
Российские информационные агентства сообщили сегодня, 1 февраля, о предложении патриарха Кирилла вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Он призвал молиться и трудиться, чтобы «и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят», – сказал Кирилл.
Он подчеркнул, что говорит не только о православных. Кирилл считает, что вера в Бога – возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность. Предстоятель РПЦ предложил начать дискуссию о необходимости такой поправки.
15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении изменить Конституцию. Была создана специальная комиссия, члены которой обрабатывают предложения граждан.
Сборная Грузии по регби одержала победу над Румынией 41:13
Первый матч чемпионата Европы по регби 2020 года завершился победой сборной Грузии над командой Румынии - 41:13. Игра прошла в Тбилиси, на стадионе «Динамо арена».
Первый тайм грузинские регбисты выиграли со счетом 8:6, однако игру завершили с большим преимуществом, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
У «Объединения аэропортов Грузии» новый директор
Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава представила Тамар Арчуадзе на пост директора «Объединения аэропортов Грузии». Как отметила Турнава, у Арчуадзе есть довольно большой опыт работы в авиационном секторе, а в последние годы она курировала эту отрасль в Грузии.
По словам Турнава, первым делом вместе с новым директором они осмотрели Тбилисский международный аэропорт. «Несколько месяцев назад я уже была в Тбилисском международном аэропорту и у меня были определенные замечания к управляющей аэропортом компании. Хочу сказать, что компания TAV Georgia учла наши замечания, ведется ремонт. Надеюсь, что процесс будет продвигаться еще быстрее», - заявила Турнава.
Одновременно министр отметила, что в настоящее время самая важная задача Арчуладзе – это своевременное завершение проекта расширения Кутаисского международного аэропорта. По словам Турнава, уже осенью там должно завершиться строительство нового терминала, который в четыре раза увеличит пропускную способность аэропорта.
В свою очередь Арчуадзе заявила, что рада присоединится в команде опытных профессионалов. «Хочу применить в работе с этой командой тот опыт и навыки, которые я накопила за последние 20 лет работы в секторе авиации. Наша главная задача – быть еще более ориентированными на пассажиров, улучшить наши сервисы и быть лучшими в регионе», - сказала Арчуадзе.
По информации агентства «Новости-Грузия», с декабря 2018 года должность директора «Объединения аэропортов Грузии» занимал Георгий Чоговадзе. До этого он руководил Национальной администрацией туризма. Как отметила Турнава, Чоговадзе продолжит работать на государственной службе, однако уже в другой сфере.
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