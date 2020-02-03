Георгий Чоговадзе назначен главой Государственного медицинского холдинга Грузии

Грузинские неправительственные организации призывают международное сообщество вмешаться в гуманитарный кризис в Ахалгори. НПО обращаются к представителям ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, а также руководителям Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House.

«Пункт пропуска Мосабруни-Одзиси, которым ежедневно пользовались около 400 человек, до сих пор закрыт. Неизвестно, когда будет отменено ограничение. Это подвергает опасности местных жителей – как грузин, так и осетин. Многие ахалгорцы еще до запрета на перемещение покинули свои дома и перешли на контролируемую Тбилиси территорию. Оставшиеся же, число которых достигает тысячи, оказались в условиях тяжелого гуманитарного кризиса», - говорится в заявлении 18 грузинских НПО.

Представители гражданского сектора указывают, что после закрытия пропускного пункта местные жители не могут воспользоваться квалифицированной медицинской помощью, что повлекло за собой гибель нескольких граждан.

В обращении указано, что временное открытие пункта пропуска для пенсионеров – недостаточная мера для решения проблемы.