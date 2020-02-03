В Сирии, предположительно, погибли 4 бойца ФСБ России

В Сирии, по ряду сообщений, погибли 4 офицера Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Официально их гибель не подтверждена.

Сообщения о гибели российских офицеров появились в воскресенье в ряде телеграм-каналов, которые пишут о деятельности силовых ведомств, в том числе выступающих с прокремлёвских позиций. Утверждалось, что они попали в районе Алеппо под миномётный обстрел. Впоследствии в них появились траурные фотографии, на которых, как утверждается, портреты погибших офицеров и их биография. Где были сделаны фотографии – не сообщается.

О гибели сотрудников ФСБ в Сирии написало в понедельник также издание Baza. По его данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки бойцов вооружённой оппозиции и были убиты. Baza не пишет о том, откуда у издания эта информация.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выяснила, что по крайней мере некоторые из офицеров, имена которых видны на подписях к фото, действительно служили в ФСБ. Она также сообщила, что во вторник выпустит расследование о деятельности сотрудников ФСБ в Сирии. При этом подтверждений гибели российских офицеров из других источников у CIT пока нет.