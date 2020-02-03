Российский МИД призывает Грузию выполнять международные обязательства

Все государства должны выполнять свои международные обязательства, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя возможность переноса заседания Комитета министров Совета Европы из Тбилиси в Страсбург. Ранее СМИ сообщали, что грузинские власти рассматривают такой сценарий из-за возможного участия в заседании главы МИД России Сергея Лаврова.

«Нас это не очень сильно волнует, мы исходим из того, все государства должны выполнять свои международные обязательства", - сказал Грушко российским журналистам.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.