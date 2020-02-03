Уханьский дневник Нини

Три дня из жизни в городе, осажденном коронавирусом: 30-летняя Нини Давлианидзе, находящаяся в китайском городе Ухань, по просьбе Радио Свобода ведет дневник. В нем она рассказывает, как проходят дни в изоляции, о том, как приняла решение отказаться от эвакуации и как однажды рискнула выйти на улицу.

31 января, 2020

8-й день карантина

Вчера со мной связалась корреспондент Радио Свобода, предложила вести дневник, пока я нахожусь в карантине. Я пообещала подумать, но сейчас пишу и думаю, я вообще могу вести дневник?

Мои эмоции в основном бурлят внутри меня, там же «варятся». Поэтому мне всегда кажется, что никто не понимает то, что я чувствую, так же точно. К тому же, что нового я могу сказать, чего не говорила до сих пор?

Ночью спала всего три часа. Разбудило меня странное чувство, ощущение тяжелейшей пустоты. Помню, такое чувствовала лишь раз, много лет назад. Мне казалось, что оно меня оставило, но выяснилось, что оно просто спало все это время.

Несколько дней назад консульство сообщило, что, возможно, меня эвакуируют. С тех пор я чувствовала тяжесть и в то же время какую-то пустоту внутри. До этого меня просто поставили перед фактом – карантин. Все, мне надо было смириться с этим. У меня даже был прекрасный план того, как выжить. Сейчас же все перевернулось с ног на голову. Я стою на распутье, нужно выбрать одну из дорог. Какая куда приведет – не знаю. Надо бы подкинуть монетку. Что делать?

Уехать?

Остаться?

Я всю жизнь жаловалась – думала жизнь проходит, а мне и внукам рассказать будет нечего. А сейчас непонятно – смогу ли я вообще рассказать об этой истории им?

Никак не могу понять, почему соседи не включают вытяжку, когда готовят? И когда уже они перестанут курить в туалете?

Еще никогда у меня в голове не было столько вопросов.

1 февраля, 2020

9-й день карантина

Сегодня, в отличие от вчерашнего, спала очень хорошо. Если бы не будильник, который я все время забываю отключить, мне бы и жаловаться было не на что.

Первым делом открыла Facebook. Множество сообщений. Большинство касались моего пребывания здесь – многие рады, что я остаюсь в Ухане. Чего скрывать – это оказалось очень приятным чувством, когда абсолютно незнакомые люди отправляют тебе столько добрых пожеланий.

Только у меня появился один вопрос. А если бы я решила уехать, заслужила бы я столько же любви? Кто знает…

Встала, покончила с утренней рутиной и подумала, что сегодня должна быть счастливой. А для счастья нужна хорошая музыка! Открыла Youtube, песни одна за другой сменялись в моем плейлисте. Настала очередь Дженис Джоплин с ее Little Girl Blue. Я ее слушала, наверное, миллион раз, но только сейчас осознала и почувствовала, что меня так пленило в ней: живущей во мне маленькой испуганной Нини она пела о том, что иногда просто нужно сесть и продолжить пересчитывать пальцы на руке. Под конец мы с Дженис убаюкали маленькую Нини, и начался счастливый день.

В первую очередь я пообещала себе, что сегодня отдохну от СМИ и накормлю себя вкусными спагетти. От СМИ отдохнула, по поводу вкусовых качеств спагетти – что сказать…

На улице ничего не происходит. Такое ощущение, что из 11 миллионов жителей бродят всего 4-5 человек. Зато погода замечательная. Села у окна и вспомнила детскую игру, начала пересчитывать машины и людей… Позвонили с Первого канала, игру пришлось прервать.

Здесь уже поздно, а мой друг, который сейчас в Америке, только проснулся. Его «встретило» мое сообщение о том, что я решила остаться в Ухане, и это его немного рассердило. Пойду отбиваться :D

2 февраля, 2020

10-й день карантина

Сегодня впервые за весь карантин удалось поспать до часа дня. Видела много странных снов.

Не успела позавтракать – позвонил курьер, сказал, что у него для меня посылка. Последнее время я ничего не выписывала, поэтому удивилась. Как оказалось, пришли выписанные мною две недели назад красивейшие шорты морковного цвета. День начался хорошо.

Ввиду того, что мне надо было выйти, захватила мусор и решила заскочить в магазин.

Людей на улице было сравнительно больше. Наверное, они, как и я, устали сидеть дома и вместо того, чтобы начать выть, предпочли все-таки прогуляться.

Перед входом в магазин мне измерили температуру. Многое было, но кое-чего в ассортименте не оказалось. Например, бананов и булочек. Впрочем, я пополнила свои запасы картофелем, брокколи яблоками, водой и мороженым. Последним я особенно довольна.

Люди мне показались такими же, как и раньше. Кассир был все так же вежлив. Когда вышла из маркета, меня обогнал один парень, потом вдруг остановился, развернулся и сказал что-то по-китайски. Я не поняла, но, судя по всему, он предлагал мне помощь. Потом еще двое повторили то же, и мне стало очень стыдно за все те истории, которые я слышала от своих родных, о том, как относятся к китайцам в последнее время.

Знаю, что, к сожалению, эта проблема есть не только в Грузии, но ведь мы именно тот народ, который любит повторять, что «грузины круче всех». Если мы такие крутые, почему мы любить не можем? Если мы проповедуем христианство, крестимся, почему же мы тогда так легко можем желать людям смерти? На основании чего мы позволяем себе становится выше других?

Все говорят, что эти дни должны помочь мне найти себя, стать сильнее. Но то, что я выяснила пока, – это, что до сих пор жила в розовом дворце. В людях оказалось больше ненависти, чем я могла себе представить.

На ужин у меня сегодня брокколи и рис. То, на что в этом карантине мне жаловаться не приходится, – это разнообразие в рационе.