Нини Давлианидзе: «Я категорически против эвакуации»

Минздрав Грузии сегодня заявил о намерении эвакуировать граждан Грузии из китайского города Ухань – эпицентра распространения малоизученного коронавируса (2019-nCoV). Одна из пяти граждан Грузии, которые сейчас находятся в почти двенадцатимиллионном Ухане, – Нини Давлианидзе.

Анастасия Словинская: Нини, что вам известно о возможной эвакуации? С вами уже кто-либо связался по этому вопросу?

Нини Давлианидзе: Сегодня утром по этому вопросу со мной связались консул и посол. Насколько я поняла, пока они разрабатывают план: выясняют, насколько это вообще возможно и каким образом может быть осуществлена наша эвакуация. Окончательное решение еще не принято, идет рабочий процесс.

А. С.: А вы сами хотите, чтобы вас эвакуировали? Насколько безопасно вы себя сейчас чувствуете?

Мне кажется, что мое сегодняшнее положение для меня более безопасно, чем ехать сейчас с незнакомыми людьми куда-то, а потом находиться с ними в карантине

Н. Д.: Я категорически против. Не хочу уезжать отсюда. Если я сейчас вернусь в Грузию, из меня сделают Мариту (героиню фильма «Древо желания»), которую посадили на осла задом наперед, и закидают грязью. Я морально не готова к этой агрессии. Насколько мне известно, не планируется эвакуировать нас сразу в Грузию. Вначале нас хотят перевезти в третью страну. Сейчас, как мне сказали, ведутся переговоры по поводу того, куда именно. Там уже я должна буду находиться в двухнедельном карантине. По сути, я и сейчас в карантине – т.е. этот в этом смысле для меня ничего не изменится, я и сейчас сижу изолированная от всех. Но в дороге мне придется общаться с миллионом людей. Да, конечно, миллион – образно, но и 20 человек достаточно опасно, потому что я не знаю, как эти люди жили, были ли они изолированы. Мне кажется, что мое сегодняшнее положение для меня более безопасно, чем ехать сейчас с незнакомыми людьми куда-то, а потом находиться с ними в карантине.

А. С.: А вы можете отказаться от эвакуации? Посольство оставляет за вами право выбора? Вы, вероятно, объяснили вашу позицию его представителям, что они вам сказали?

Н. Д.: Да, да, я сказала им об этом. Насколько я понимаю, это необязательное требование. Они сейчас составляют план действий, т.е. они рассматривают все возможные варианты развития событий. Скорее всего, они учтут мое пожелание, если, конечно, это (эвакуация) не будет категорическим требованием китайских властей.

А. С.: Нини, расскажите, пожалуйста, сколько времени уже город находится под карантином, как изменилась ваша жизнь после этого?

Н. Д.: Карантин объявили 24 января. Я заранее запаслась продуктами и не выхожу из дома. Только раз выходила – это совпало с китайским Новым годом. Я никогда не была в Китае в этот период раньше, не знала, что здесь обычно происходит. На Новый год здесь, оказывается, все закрывается. Так что в день, когда я вышла, все магазины были закрыты. Не знаю, было это связано с карантином или с праздником… Сейчас, насколько я знаю от друзей, которые выходили на улицу на днях, они смогли спокойно купить продукты, никакого дефицита нет. Мне пока ничего не нужно, я всем закупилась.

А. С.: А в целом какая ситуация в городе? Как там воспринимают происходящее?

Все очень сплочены, мобилизованы для того, чтобы победить вирус. Паники как таковой не ощущается

Н. Д.: В общем, город достаточно бодро держится. Распространяются видео (в интернете), на которых видно, как люди – сейчас ведь все стараются не выходить из дома, – так вот люди из окон кричат друг другу «Цзяо, цзяо!», что примерно по смыслу означает «Go! Go!», такие поддерживающие кричалки. Все очень сплочены, мобилизованы для того, чтобы победить вирус. Паники как таковой не ощущается. Все просто проявляют осторожность.

А. С.: Среди ваших знакомых есть люди, которые заразились вирусом?

Н. Д.: Нет.

А. С.: И под конец не могу не спросить: как вы оказались в этом далеком от Тбилиси городе?

Н. Д.: Это немного комплексный вопрос. Вообще, в какой-то момент мне захотелось, чтобы моя жизнь перевернулась вверх тормашками. Захотелось все изменить. Тогда я решила уехать куда-нибудь. С одной стороны, я искала место, где смогла бы свободно себя чувствовать с материальной точки зрения, с другой – я хотела, чтобы это была экзотическая страна. Тогда я узнала, что в Китае есть хорошие вакансии – с хорошими рабочими условиями и окладом. Так я и оказалась в Китае.

А. С.: Кроме вас, насколько нам известно, в городе Ухань находятся еще четверо граждан Грузии? У вас есть с ними связь?

Н. Д.: Да, я поддерживаю с ними связь ежедневно. У них тоже все хорошо, все здоровы.