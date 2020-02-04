Первый самолёт Минобороны России вылетел за россиянами в Ухань

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел для эвакуации россиян из китайского города Ухань, откуда началось распространение эпидемии нового типа коронавируса. Об этом СМИ сообщили представители Министерства обороны России. В самолёте, по данным ведомства, находятся военные медики и вирусологи со средствами диагностики и индивидуальной защиты.

Ранее 4 февраля Минздрав заявил, что определился с местом для эвакуации россиян из Китая. Всего, по информации ведомства, рассматриваются три площадки. Однако, где именно находятся эти учреждения, неизвестно. Ранее сообщалось, что вернувшиеся на родину из Китая россияне пройдут двухнедельный карантин.

"Российских граждан нет среди заражённых коронавирусом в китайском городе Ухань", – подчеркнул посол РФ в КНР Андрей Денисов на пресс-конференции в Пекине. Он также отметил, что ситуация в городе "напряжённая". По словам дипломата, всего улететь из Китая захотели 132 россиянина, 82 из них находятся в Ухане. Денисов добавил, что Россия пока не рассматривает вопрос об эвакуации из Китая всех своих граждан или сотрудников дипломатических представительств.

Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Накануне РЖД приостановила пассажирское сообщение с КНР. С 1 февраля практически полностью приостановлено и осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок из России в Китай и в обратном направлении.