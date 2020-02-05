Американские сенаторы вновь призвали Грузию усилить демократические реформы

Глава комитета по международным отношениям сената США, республиканец Джим Риш и лидер подкомитета по европейской и региональной безопасности, демократ Джинн Шейхин встретились в Вашингтоне с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

Как и в письме, адресованном премьер-министру Грузии, Риш и Шейхин призвали Залкалиани укрепить демократию в стране. Сенатор Риш назвал встречу продуктивной.

«После нашего недавнего письма премьер-министру Гахария, мы вновь озвучили наше беспокойство относительно ослабления демократии и системы управления. Мы также обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии – незаконно оккупированных Россией после 2008 года территориях. Российская Федерация продолжает устанавливать ограждения в Грузии, каждый раз аннексируя новые, небольшие территории. США продолжают поддерживать преобразования в Грузии на пути к демократии, но мы должны видеть улучшения. Мы не просим Грузию быть идеальной, но правительство должно показать, что серьёзно относится к своим демократическим устремлениям», - заявил Риш после встречи.

В заявлении сенатора Шейхина указывается реформа избирательной системы и вопрос независимости судебной системы.

«Я была рада встретиться с министром иностранных дел Давидом Залкалиани и обсудить с ним несколько вопросов, связанных с сотрудничеством наших стран. Особенно это касалось обязательств Грузии по вопросам демократии и системы управления. Сенатор Риш и я, от имени двух партий, давно поддерживаем мирные преобразования в Грузии на пути к демократии. В 2012-м мы участвовали в исторических для страны выборах в качестве международных наблюдателей и были воодушевлены их прогрессом. Как я уже говорил, демократия - это долгосрочное усилие, а Грузия при этом сталкивается с огромными проблемами со стороны России. Я вновь и вновь буду призывать премьер-министра Гахария и правительство Грузии укреплять демократические институты, поддерживать независимость судебной системы, достигнуть прогресса по обещанной избирательной реформе и уважать деятельность гражданского общества», - отметила Шейхин.