Санакоев отверг конспирологию

Бывший лидер «Ныхаса» Давид Санакоев прервал молчание. Он впервые прокомментировал смену руководства, которая произошла в политической партии по итогам съезда 2 февраля. На смену Давиду Санакоеву пришел экс-кандидат в президенты и выходец из КГБ Алан Гаглоев.

Внезапная смена лидера парламентской партии, которая была активным участником всех последних политических процессов в республике, стала наиболее резонансной новостью последних дней. Проведение съезда партии 2 февраля в отсутствие ее лидера породило множество слухов и предположений, несмотря на то, что новый председатель «Ныхаса» Алан Гаглоев объяснил рокировку достигнутыми ранее договоренностями.

Накануне на своей странице в социальной сети Facebook Давид Санакоев постарался ответить на часть вопросов, накопившихся в обществе. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» он повторил, что комментировать решение съезда считает нецелесообразным – оно принималось большинством его однопартийцев.

Отдельно, как он сказал, все последние дни его просили прокомментировать поздравления президента Анатолия Бибилова в адрес нового лидера партии. Оно выглядело двусмысленно на фоне череды «разбирательств» с членами партии, гонений на «Аланский союз», в который хотели объединиться сторонники Алана Гаглоева, и недопуска кандидатов от партии «Ныхас» к парламентским выборам:

«Мне сложно говорить о мотивации президента, который это делает. Наверное, об этом надо спросить у него самого. Но я не думаю, что это каким-то образом отразится на работе самой партии».

Никакой конспирологии, говорит Давид Санакоев, не было и в его отсутствии на съезде:

«На съезде я действительно отсутствовал по причине болезни, я до сих пор нахожусь на больничном. И только завтра наконец выхожу на работу. Никаких заговоров или хитросплетений эти действия под собой не имеют».

По словам политика, смена лидера «Ныхас» никак не повлияет на консолидированную, активную работу партии в парламенте:

«Мы и дальше намерены продолжать свою работу так же упорно, как и прежде мы это делали, по всем злободневным вопросам, которые стоят перед нами (партией) и непосредственно перед парламентом. И будем добиваться их решения. Вопросы, касающиеся, например, государства, прежде всего – это вопрос по границам. Он непосредственно коснулся парламента, потому что парламент задействован здесь в качестве специальной комиссии (Уиста). Она не начала пока активной работы, вернется к этому. Второе – это вопросы, связанные с правами наших граждан. Это и важные вопросы по связи, когда населению навязываются такие услуги, которыми граждане не хотели бы пользоваться, потому что у нас единственный монополист, одна сотовая компания. Я думаю, можно найти выходы и здесь, прийти к взаимоприемлемым решениям, чтобы гражданам было удобно пользоваться этой связью. Есть еще вопросы, связанные с правами наших граждан и связанные с пересечением осетино-российской границы: это временный ввоз (для автотранспорта), вопросы, связанные с перевозкой тех или иных товаров. То же самое (права человека), у нас должно быть одинаковое отношение ко всем гражданам, проживающим на всей территории республики, будь это город Цхинвал, Дзауский или Ленингорский районы. Права всех граждан должны быть защищены.

– Многие наблюдатели после избрания председателем партии Алана Гаглоева высказывают сомнения в том, что «Ныхас» по-прежнему будет занимать принципиальную, жесткую позицию в парламенте.

– Я уверен, что на этих позициях мы и останемся и как партия, и как фракция в парламенте. Мы, несомненно, это будем делать, потому что нам придется отчитываться перед нашими избирателями. И тот путь, который мы избрали, будем идти по нему до конца. И я надеюсь, что и дальше это будет оставаться нашей прерогативой».

О приверженности избранному курсу говорил на съезде и вновь избранный председатель «Ныхаса» Алан Гаглоев.

Напомним, многие наблюдатели связали недавнюю смену руководства партии с принципиальной позицией Давида Санакоева по ключевым вопросам в парламенте. Из-за этого политик неоднократно становился объектом критики со стороны югоосетинского президента.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия