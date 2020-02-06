В бой идут не одни «старики»

За пять дней до окончания срока выдвижения кандидатов в президенты Абхазии ЦИК зарегистрировал четвертого и пока самого молодого претендента на высший государственный пост. Им стал 38-летний Адгур Ардзинба.

Сегодня во второй половине дня в Центральной избирательной комиссии Абхазии состоялась регистрация инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты министра экономики, вице-премьера правительства республики Адгура Ардзинба.

В группе было 25 человек, хотя по закону достаточно десяти. Пока их паспортные данные фиксировались сотрудниками ЦИКа, председатель инициативной группы, многолетний глава администрации города Новый Афон Феликс Даутия сказал о поддерживаемом ими кандидате несколько слов:

«Кандидат, как человек, в первую очередь очень хороший. Очень воспитанный, очень грамотный, образованный. Я думаю, такого кандидата, как Адгур Амиранович Ардзинба, поддержат многие в Абхазии. Хотя все кандидаты как бы… Плохих среди них нет, но, я думаю, все же возраст – одни и те же лица, по кругу… Я думаю, что сегодня один из достойнейших кандидатов – это он будет».

Напомню, что, согласно абхазскому законодательству, президентом может быть избран гражданин Абхазии в возрасте от 35 до 65 лет. Так что Адгур Ардзинба всего три года назад преодолел нижнюю границу этого возрастного ценза. Скажу больше: за всю историю президентских выборов в Абхазии это самый молодой (38 лет) претендент на высший государственный пост.

Адгур Амиранович Ардзинба родился в городе Гудаута 26 декабря 1981 года. Кстати, именно в этот день, хотя и на много лет раньше, родился известный абхазский политик и государственный деятель Александр Анкваб. Таким образом, к Адгуру Ардзинба, как и прошлым летом к баллотировавшемуся кандидатом в президенты Алмасу Джапуа, 1979 года рождения, уже не применим вопрос: «Что делал во время войны, воевал – не воевал?» Ведь ему в годы Отечественной войны народа Абхазии было одиннадцать-двенадцать лет.

Из официальной биографии Адгура Ардзинба следует, что в 2001-2007 годах он учился в Нальчике, в Кабардино-Балкарском госуниверситете, по специальности промышленно-гражданское строительство, в 2007-2009 годах – в аспирантуре Волгоградского государственного технического университета по специальности экономика и управление народным хозяйством. Получил степень кандидата экономических наук. В последующие годы повышал квалификацию в Российской академии госслужбы при президенте РФ (2013 год), Лондонской школе экономики и политических наук (2019 год). Автор более 11 научных трудов, в том числе соавтор двух монографий. С 2010 года по настоящее время – старший преподаватель в Абхазском госуниверситете. В 2011-2013 годах – советник по экономическим вопросам председателя государственного таможенного комитета Республики Абхазия, в 2012-2013 – главный специалист отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия, в 2013-2015 – начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства экономики Республики Абхазия. С февраля по апрель 2015 года – начальник управления экономики администрации президента Республики Абхазия. С апреля 2015 года – министр экономики Республики Абхазия. С декабря 2019 года - вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия.

Кстати, когда экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба вместе с премьер-министром Валерием Бганба в последние месяцы прошлого года формировали новое правительство, министр экономики долго не назначался, и эта пауза вызвала в обществе пересуды. Но потом Адгур Ардзинба был наконец утвержден, да еще с дополнительными полномочиями вице-премьера.

Обществу он памятен также как один из активных сторонников продвижения криптовалюты, даже выступавший пару лет назад с идеей сделать ее национальной валютой Абхазии.

Любопытно, что о другом молодом представителе многочисленной фамилии Ардзинба, давшей Абхазии ее первого президента и основателя современного абхазского государства, – Инале Ардзинба, успевшем сделать успешную карьеру в Москве, уже довольно давно говорят как о человеке, способном в будущем возглавить республику. Но он еще моложе, ему пока нет и тридцати. И вот неожиданно о президентских амбициях заявил еще один Ардзинба – Адгур.

Впрочем, как неожиданно? Разговоры о возможности его выдвижения начали ходить вскоре после отставки три с половиной недели назад Рауля Хаджимба. Очевидно, что остающаяся у руля команда исполнительной власти решила сделать ставку на выборах на молодые кадры. По одной из версий, на каком-то этапе президентской гонки Адгур может объединить усилия с другим представителем этой команды 45-летним Каном Кварчия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия