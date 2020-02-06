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«Мемориал» сообщил о похищении четырех человек в Чечне
В селе Гехи Урус-Мартановского района Чечни неизвестные похитили четырех местных жителей. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Молодых людей Мовсара Вахаева, Абдуллу Зайраева, Зелимхана Кулаева и Ахмеда Сатаева 5 февраля силой посадили в две легковые машины и увезли в неизвестном направлении. Родственники похищенных успели заснять на телефон, как схватили Зайраева и Вахаева. О судьбе пропавших молодых людей ничего неизвестно.
В конце января стало известно, что в Чечне задержали 25 человек по подозрению в распространении фотоколлажа с изображением главы республики Рамзана Кадырова, на котором он предстает в одеянии православного священника. Чеченская полиция доставила всех в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району. Отмечается, что на задержанных не составляли никаких протоколов, а просто избили. При этом среди них были не только те, кто рассылал коллаж, но и получатели.
Другие новости дня
Дональд Трамп: Такого не случалось переживать ни одному президенту
Президент США Дональд Трамп в четверг прокомментировал результаты голосования в Сенате по вопросу о его отстранении от должности. Сенаторы накануне большинством голосов оправдали Трампа по обоим обвинениям, выдвинутым против него в Палате представителей.
Выступая в Белом Доме перед своими сторонниками, Трамп назвал процесс импичмента против него «злом» и делом «грязных полицейских», «лжецов» и «стукачей». По словам Трампа, то, что ему пришлось пережить во время обсуждения вопроса об импичменте, «не случалось переживать ни одному президенту». «Мы прошли сквозь ад», - добавил Трамп, вновь заявил, что не допустил никакого нарушения закона по отношению к Украине и к своему сопернику Джо Байдену.
Трамп поблагодарил своих «друзей»-республиканцев за поддержку, которую они ему оказали.
Кроме демократов, инициаторов импичмента, он подверг критике бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Он также сказал, что сожалеет о поступке сенатора Митта Ромни - единственного республиканца, который голосовал за отстранение Трампа от должности.
Президент вновь обвинил демократов в том, что они все три года после прихода Трампа в Белый Дом стремились отстранить его от власти.
Ранее в четверг Трамп поднял тему импичмента на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. Он показал залу первую полосу газеты USA Today со своим фото и заголовком «Оправдан». Он назвал инициаторов импичмента «нечестными людьми»: «Они знают, что их действия неправильны, но ставят себя намного выше нашей великой страны», – сказал он.
- Трампа обвиняли в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию Конгресса. Сенат проголосовал за оправдание Трампа в соотношении 52:48 по первой статье импичмента и 53:47 - по второй.
- Трамп стал третьим президентом в истории США, подвергнутым импичменту - и третьим, оправданным в Сенате.
- Общественное мнение по вопросу об импичменте разделилось примерно пополам. К концу процесса, однако, начал наблюдаться некоторый рост рейтинга Трампа. Сторонники республиканцев считают, что импичмент был ошибкой демократов, и оправдание в Сенате поможет президенту в борьбе за Белый Дом в ноябре нынешнего года.
У обратившегося в инфекционную больницу Тбилиси гражданина Китая подозревают коронавирус
В Тбилисскую инфекционную больницу поступил пациент, у которого подозревают коронавирус, заявил сегодня, 6 февраля, журналистам директор клиники Тенгиз Церцвадзе. По его словам, гражданин Китая покинул Пекин 27 января, после этого два дня был в Казахстане, а затем прибыл в Грузию. В Грузии он побывал в Гудаури и Бакуриани, а два дня назад у него начался жар - температура поднялась выше 38 градусов.
«С учетом того, что он прибыл из Китая и у него острое респираторное заболевание, естественно, есть вероятность, что он инфицирован новым коронавирусом, но у нас пока нет твердых клинических доказательств и аргументов. Сейчас пациенту проведут рентгенологическое исследование, проверят на грипп, сделают анализ крови», - сказал Церцвадзе. По его словам, ответ на анализ коронавируса будет известен завтра.
Директор клиники пояснил, что сначала гражданин Китая обратился в китайское посольство, а также пытался консультироваться онлайн с китайскими врачами, которые назначили ему антибиотики и еще какие-то медикаменты, названия которых в Грузии не смогли перевести с китайского.
По данным агентства «Новости-Грузия», в стране до сих пор не было зафиксировано случаев коронавируса.
В Китае опровергли смерть врача, предупреждавшего о коронавирусе
Китайские СМИ, в том числе Global Times и «Женьминь жибао», сообщили сегодня, 6 февраля о смерти из-за коронавируса нового типа врача из китайского города Ухань Ли Вэньляна. В конце декабря офтальмолог предупреждал о новом коронавирусе и сам им заразился.
Спустя некоторое время, однако, Global Times опровергла сообщение. По новым данным, Ли Вэньлян жив, но находится в критическом состоянии.
В Китае умер врач, который предупреждал о коронавирусе
Из-за коронавируса нового типа умер врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, сообщает газета Global Times. В конце декабря офтальмолог предупреждал о новом коронавирусе и сам им заразился.
30 декабря 2019 года Вэньлян рассказал своим коллегам о пациентах c вирусной инфекцией. Сначала он решил, что речь идет о вирусе, вызвавшем эпидемию атипичной пневмонии, однако позже доктор отметил, что тип вируса еще не определен.
3 января доктора вызвали в отдел полиции. Там ему объявили выговор за «распространение слухов в интернете» и «нарушение общественного порядка».
Ли продолжил работу в больнице. К нему на прием пришла пациентка, у которой обнаружили новый тип коронавируса. Позднее, в феврале, медицинский тест показал, что Вэньлян заражен.
После того как новый коронавирус обнаружили у тысяч человек в Китае, Верховный суд КНР раскритиковал действия полиции и признал, что Ли Вэньляну стоило поверить.
Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань появились в декабре прошлого года. Китайские власти несколько недель не предпринимали активных действий, направленных на борьбу с пневмонией неизвестного происхождения. Они также утаивали информацию о распространении болезни.
К 6 февраля 2020 года эпидемия распространилась на территории более 20 стран. Число погибших от коронавируса достигло 565 человек. Общее число заболевших составляет почти 30 тысяч. 1200 человек выздоровели.
В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая.
Племянника Малхаза Мачаликашвили освободили из заключения
Племянник Малхаза Мачаликашвили, Морис Мачаликашвили освобожден из заключения. Его обвиняли в насилии, совершенном группой лиц у здания парламента 20 июня прошлого года.
Как сообщили в Тбилисском городском суде, Морис Мачаликашвили признал вину и с ним оформили процессуальное соглашение. Его приговорили к двум годам условно и освободили из зала суда.
«Я не хотел врываться в парламент, я не собирался. Я защищал своего дядю», — заявил Морис Мачаликашвили на заседании. Комментируя решение судьи он заявил, что не ожидал освобождения.
Мориса Мачаликашвили задержали 27 июля прошлого года.
В Тбилиси сообщили, что оплачивают часть стоимости импортируемой из России в Абхазию электроэнергии
Часть стоимости импортируемой из России в Абхазию электроэнергии оплачивает правительство Грузии, - заявил агентству «Интерпрессньюс» замминистра экономики Грузии Давид Твалабеишвили.
«С первого февраля в Абхазию из России начат прямой импорт электроэнергии по линии электропередач «Салхино». Это связано с ситуацией в водохранилище «Ингури ГЭС». Необходимо по возможности сохранить в нём уровень воды. В противном случае Абхазия полностью останется без электроэнергии. Импорт продолжится до тех пор, пока достаточно воды не поступит в резервуар и «Ингури ГЭС» не сможет полностью удовлетворить потребности Абхазии. Что касается того, кто оплачивает [стоимость электроэнергии]. Платит абхазская сторона, наша доля же эквивалентна тарифу «Ингури ГЭС», - заявил Твалабеишвили.
По всей территории самопровозглашенной республики Абхазия с 27 января были введены ограничения на подачу электроэнергии. Переток из России был начат 1 февраля. В абхазском правительстве сообщали, что закупки электроэнергии планируются за счёт средств российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
В Тбилиси, в районе Исани убили гражданина Пакистана
В Тбилиси, в районе Исани, на улице Соломона Додашвили убили гражданина Пакистана 1986 года рождения.
Как сообщили в МВД Грузии, по обвинению в умышленном убийстве и противоправном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия задержан гражданин Грузии 1953 года рождения.
СМИ сообщили, что конфликт произошел на бытовой почве.
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У участников встреч с Путиным начали замерять температуру
Кремль ужесточил проверку участников мероприятий с участием президента России Владимира Путина. У посетителей проверяют температуру тела тепловизором. Об этом сообщил в фейсбуке журналист телеканала "Дождь" Антон Желнов, аккредитованный для освещения работы президента.
Меры предосторожности предприняты в связи со вспышкой коронавируса, — подтвердил "Ведомостям" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий. У журналистки газеты так же была проверена температура.
В ноябре президент России потребовал от членов правительства срочно сделать прививки от гриппа, — сообщал ТАСС. "Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом", — цитировало агентство президента.
- В конце декабря в китайском городе Ухань началась эпидемия нового типа коронавируса, вызывающего в некоторых случаях тяжёлую форму пневмонии. Более 28000 тысяч человек заболели, 565 человек погибли.
- Около 80 процентов скончавшихся от нового вируса — люди в возрасте старше шестидесяти лет, имевшие другие заболевания. Президенту России 67 лет.
Вице-премьер, министр экономики абхазского правительства будет баллотироваться на пост президента
Вице-премьер, министр экономики правительства самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзинба будет баллотироваться на пост президента. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала инициативную группу по его выдвижению.
Адгур Ардзинба родился 26 декабря 1981 года в городе Гудаута. Должность министра экономики занимает с 8 апреля 2015 года, вице-премьера – с 17 декабря 2019-го.
Выдвижение кандидатов завершится 11 февраля. Для участия в выборах 22 марта ЦИК уже зарегистрировал политическую партию «Акзаара» (кандидат – Леонид Дзапшба), и две инициативные группы – по выдвижению Аслана Бжания и Кана Кварчия.
Ираклий Шотадзе попал в четвёрку кандидатов на пост Генпрокурора
Прокурорский совет назвал четыре кандидата на пост Генерального прокурора Грузии. В финал отбора попали Ираклий Шотадзе, Валериан Вачарадзе, Дарико Тордия и София Шенгелия.
Завтра совет соберется еще раз и примет окончательное решение по кандидатуре, которая будет направлена в парламент на утверждение.
Шотадзе может занять должность Генпрокурора во второй раз. Он ушел в отставку в 2018 году на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростков в центре Тбилиси. Его кандидатуру повторно представил Академический совет Грузинского технического университета.
Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с 50-летним юбилеем
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с 50-летним юбилеем. Об этом сообщает информационное агентство «Рес».
«Примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летия. Вы вносите значительный вклад в развитие союзнических отношений и интеграционного взаимодействия между нашими странами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать конструктивные российско-югоосетинские связи во всех областях», - говорится в поздравлении.
Путин пожелал Бибилову крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Поздравления в адрес югоосетинского лидера также поступили от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, председателя правительства Михаила Мишустина, министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, а также руководителей субъектов Российской Федерации.
Киевский суд приостановил передачу компании Давида Бежуашвили Херсонского порта
Шестой апелляционный административный суд Киева приостановил передачу компании бизнесмена Давида Бежуашвили Херсонского порта. По информации украинских СМИ, причиной стало отстранение от конкурса на концессию компании «СК Морской порт Херсон».
Решение суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что стране необходима перезагрузка судебной системы.
«Пока у нас сложная ситуация с судами, и она всегда была очень тяжелой. То есть, они личности в этой стране. Мы сейчас с этим боремся. Мы говорим о защите наших инвесторов», - заявил Зеленский.
Херсонский морской порт планируется передать в аренду на 30 лет грузино-швейцарской компании «Рисойл-Херсон». Её собственниками являются аффилированная с «Грузинской индустриальной группой» Бежуашвили компания Petrol Oil and Chemicals и швейцарская Rissoil S.A.
Несколько дней назад в Киеве прошла презентация проекта развития порта. На ней присутствовали члены правительства Украины и представителей международных организаций.
Пачка сигарет в Абхазии подорожает на 2 рубля 40 копеек
Пачка сигарет в Абхазии подорожает на 2 рубля 40 копеек. Решение об увеличении акциза принял парламент самопровозглашенной республики.
Как сообщает «Апсныпресс», законопроект представила председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
Согласно документу, все табачные изделия уравниваются и на них устанавливается акциз в 0.25 рублей за штуку. Изменения, по словам Смыр, помогут избежать сокрытия и пересортицы товаров.
Правительство Грузии запустит железнодорожное сообщение с аэропортом Кутаиси
Правительство Грузии утвердило проект запуска железнодорожного сообщения с аэропортом Кутаиси.
Планируется реабилитация станции «Копитнари», расположенной в 1.5 км от терминала аэропорта. Поезда, курсирующие между востоком и западом страны, будут останавливаться на обновленном вокзале. Пассажиры смогут передвигаться между аэропортом и станцией при помощи бесплатного шаттла.
В 2016 году было объявлено о планах построить новый железнодорожный вокзал в нескольких десятках метров от аэропорта. Позже власти отказались от этой идеи.
Аэропорт Кутаиси в 2019 году обслужил 873 616 пассажиров, что больше показателя прошлого года на 41.5%. В текущем году планируется расширить здание аэропорта.
Число погибших от коронавируса выросло до 565
Число погибших от коронавируса к четвергу, 6 февраля, выросло до 565 человек. Общее число заболевших составляет почти 30 тысяч. Об этом сообщают власти Китая.
На сегодняшний день выздоровели около 1200 человек. При этом, вакцина от заболевания - еще не разработана. Сегодня в Китае начнутся клинические испытания противовирусного препарата "Ремдесивир". South Morning China Post пишет, что у производителя препарата – института вирусологии в городе Ухань – могут начаться проблемы с авторскими правами. В 2016 году "Ремдесивир" был разработан американской компанией Gilead Sciences. При этом препарат пока не был одобрен нигде в мире.
Как сообщают СМИ, в испытаниях лекарства готовы участвовать около тысячи добровольцев.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что для борьбы с распространением вируса нужно более шестисот миллионов долларов.
Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Ряд стран, включая Россию, эвакуировали своих граждан из Уханя, а также ограничили авиасообщение с Китаем. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение. С 4 февраля ограничен въезд иностранцев с территории Китая. С 14 февраля запрещается чартерное сообщение.
В России на сегодняшний день зафиксированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией – в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – китайские граждане. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
«Единое национальное движение» покинули члены политсовета партии
Нино Каландадзе, Заза Бибилашвили и Мариам Герсамия покинули грузинскую оппозиционную партию «Единое национальное движение». Они входили в политсовет партии.
В своём заявлении бывшие политики указывают, что в течение двух лет не участвовали в партийной деятельности и концентрировались на развитии НПО «Центр Чавчавадзе».
Они говорят, что не примут участия в парламентских выборах 2020 года, но желают успехов независимой, прозападной оппозиции и гражданским активистам.
Проект порта Анаклия перешёл в подчинение министерства экономики
Проект порта Анаклия перешёл в подчинение министерства экономики Грузии. Ранее проект координировало министерство инфраструктуры и регионального развития страны.
По решению правительства, в подчинение минэкономики переходит государственное «Агентство развития глубоководного порта Анаклия», которое занималось мониторингом исполнения контракта правительства с инвестором – «Консорциумом развития Анаклия».
9 января правительство разорвало данный контракт и заявило о планах по поиску нового инвестора.
Сейчас государственное агентство будет заниматься переговорами с международными организациями, подготовкой инвестиционных предложений и условий нового тендера.
Грузия станет страной-хозяйкой туристической выставки ITB Berlin 2022
Грузия станет страной-хозяйкой туристической выставки ITB Berlin в 2022 году. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии.
Георгий Гахария отметил, что крупнейшая туристическая выставка в Берлине даст возможность Грузии представить свой потенциал 180 странам-участникам и более чем миллиарду посетителей.
«Туризм – самый быстрорастущий сектор нашей экономики. Граждане ощутят эффект участия в этой выставке, когда число туристов в нашей стране возрастёт», - заявил Гахария.
В Грузии изучают доклад международных экспертов по избирательной системе
В Грузии изучают доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Международные эксперты опубликовали свой взгляд на инициативу оппозиции о переходе на германскую модель избирательной системы.
В БДИПЧ/ОБСЕ считают, что решение по избирательной системе должна принять сама Грузия путём консенсуса.
«Выбор избирательной системы – суверенное решение государства, если избирательная система соответствует обязательствам государства, предусмотренным международными обязательствами. Международные стандарты не предписывают выбор избирательной системы. Выбор избирательной системы, будь то мажоритарная, пропорциональная, гибридная или альтернативная, подлежит широкому обсуждению, что позволит соответствующим заинтересованным сторонам выявить положительные и отрицательные последствия реформы. Любые предлагаемые изменения должны быть тщательно рассмотрены, в том числе путем достижения большого консенсуса среди политических партий», - говорится в докладе.
В документе также идёт речь о практике изменения избирательного законодательства в условиях, когда до выборов остаётся менее года.
«Проект предусматривает изменение фундаментальных элементов избирательного законодательства, в том числе избирательной системы. Согласно рекомендациям международной практики, ключевые аспекты избирательного законодательства не должны подлежать изменениям, когда до выборов остается менее года. Изменения должны быть осуществлены путем внесения поправок в органический закон, что, согласно конституции, возможно осуществить простым большинством голосов в парламенте», - сказано в докладе.
Вскоре после опубликования документа, брифинг провел представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.
«В ОБСЕ/БДИПЧ говорят, что т.н. германская модель (с многомандатными избирательными округами) полностью соответствует международным стандартам. Она не противоречит лучшей практике, действующей в Европе или где-либо еще. Что самое главное, в документе нет ни одного слова о том, что эта модель неконституционная», - заявил Капанадзе.
В правящей партии же заявили, что оппозиция манипулирует словами.
«В оппозиции хотят, чтобы население поверило, якобы т.н. германская модель, о которой шла речь в течение месяцев, соответствует конституции. Невозможно, чтобы это было записано где-либо», - заявил глава парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
Дискуссия по избирательной системе активизировалась в Грузии в прошлом году, после провала перехода на пропорциональную избирательную систему. К изменению избирательной системы и диалогу с оппозицией власти призывают международные партнёры Грузии.
В США умер актёр Кирк Дуглас. Ему было 103 года
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Об этом сообщила его семья. Его сын, голливудский актёр Майкл Дуглас написал в инстаграме : "Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас". Он прожил хорошую жизнь, а оставил после себя фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения, добавил Майкл Дуглас.
Кирк Дуглас снимался более чем в 80 фильмах, среди которых "Злые и красивые", "Тропы славы", "Чемпион", "Семь дней в мае", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни", которая принесла Дугласу премию "Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога. Среди его наиболее известных работ – "Спартак" Стенли Кубрика. Он дважды был номинирован на "Оскар", но получил премию только в 1996 году за выдающуюся карьеру.
Кирк Дуглас (настоящее имя — Иссур Даниелович) родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из под Могилева. Карьеру он начал уже после Второй Мировой войны.
В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого не совсем оправился. После болезни он уже не смог сниматься.
При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле трое погибли, более 170 пострадали
В результате жёсткой посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула погибли три человека, пострадали не менее 179, передаёт Reuters. Всего на борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа.
"Самолёт с высоты 30 метров рухнул на полосу", – заявил губернатор Стамбула Али Йерликая в эфире местного телевидения.
Вечером 5 февраля вылетевший из Измира лайнер при приземлении в Стамбуле выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение и упал в овраг. "Боинг" загорелся и развалился на несколько частей.
По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Как следует из переговоров пилота с диспетчером, самолет садился при сильном попутном ветре
Сенат США проголосовал против импичмента Дональду Трампу
Сенат США в ночь на четверг по московскому времени проголосовал против отстранения президента Дональда Трампа от должности. Верхняя палата американского парламента, большинство которой составляют республиканцы, отказалась признавать действующего главу государства виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
За импичмент Трампу по обвинению в злоупотреблении властью проголосовал 48 сенаторов, 52 – против. Против обвинения в препятствовании работе Конгресса проголосовали 53 сенатора, за — 47 сенаторов.
Среди голосовавших за отставку — только один республиканец, бывший кандидат в президенты, видный республиканец Митт Ромни. За несколько часов до голосования он анонсировал своё решение голосовать за импичмент по первому из обвинений.
Ромни – первый республиканец, поддержавший предложение демократов об отстранении президента от власти и первый в истории сенатор, голосовавший за отстранение от власти президента от своей собственной партии.
Ни один демократ, даже поддерживающий Трампа по ряду вопросов Джо Манчин, не голосовал за оправдание президента.
Палата представителей в декабре прошлого года подвергла Трампа импичменту по двум статьям: злоупотребление властью и воспрепятствование работе Конгресса. Оба обвинения были связаны с его попыткой добиться от украинского президента расследования деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и возможного кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. В противном случае, как утверждали демократы, Трамп угрожал приостановить военную помощь Киеву.
После импичмента — третьего в истории США — вопрос об отстранении Трампа от должности решал Сенат. Чтобы отстранение Трампа от должности стало возможным, необходима была поддержка двух третей из 100 сенаторов. Республиканская партия обладает в палате большинством, и изначально шансы на отстранение президента оценивались как невысокие. Большинство сенаторов в ходе процесса отказались вызвать новых свидетелей.
Твит Дональда Трампа, размещённый одновременно с началом голосования.
Сам Дональд Трамп обвинения отверг, он неоднократно называл процесс "охотой на ведьм". Его юристы указывали на то, что Трамп не совершил преступлений, и потому его отстранение от власти неконституционно. Некоторые сенаторы-республиканцы признали действия президента неэтичными, но заявили, что импичмента они не заслуживают. Рейтинг же президента в ходе процесса, по большинству опросов, даже несколько вырос.
В Белоруссии на треть снизилось число сторонников союза с Россией
Число граждан Белоруссии, поддерживающих идею союзного государства с Россией, за год снизилось на 20 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Если в начале 2019 года за союз с Россией высказывались более 60 процентов жителей Белоруссии, то к декабрю эта цифра упала почти до 40 процентов.
Одновременно с этим социологи отмечают рост среди белорусов числа сторонников вступления в Евросоюз. За три последних месяца 2019 года оно увеличилось на восемь процентов, и сейчас уже почти каждый третий житель страны выступает за европейский вектор развития.
В прошлом году президенты России и Белоруссии не исключали подписания соглашения об интеграции двух стран. Называлась даже дата возможного подписания – 8 декабря. Однако на встрече в Сочи главам государств не удалось утвердить план разработанных «дорожных карт» по интеграции.
Позже отношения между Минском и Москвой и вовсе обострились – в частности, из-за споров о ценах на энергоносители, которые Белоруссия закупает у России.
В новом году президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно критически высказывался в адрес руководства России.
Тысячи туристов проведут две недели на карантине на круизном лайнере в Японии
Около 3 700 человек, среди которых 24 россиянина, проведут две недели на закрытом на карантин круизном лайнере у берегов Японии. Ранее на борту обнаружили зараженных коронавирусом пассажиров. Отмечается, что на время карантина всем обеспечат бесплатный доступ в интернет и к телефону.
Медики подтвердили, что пневмонией нового типа заразились как минимум 10 человек на судне. Все они эвакуированы катерами береговой охраны и госпитализированы, их состояние оценивается как нормальное.
Лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин 3 февраля в японском порту Йокогама. Это случилось после того, как у туриста из Гонконга, который сошёл на берег раньше конца круиза, обнаружили коронавирус. На лайнере прошли проверки остальных пассажиров и членов экипажа.
- На 5 февраля в мире от коронавируса нового типа, пришедшего из Китая, скончались почти 500 человек, заражены более 24 тысяч. За последние сутки умерли 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии.
- В конце января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая.
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