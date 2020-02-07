Житель Чечни извинился за то, что распустил слухи о коронавирусе

Рустам Амаев из Чечни записал видеообращение с извинениями: мужчина раскаивается в том, что запустил слухи о коронавирусе. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

По словам Амаева, он распространил аудиозаписи, в которых рассказывает, что якобы тысячи детей и взрослых в республике подхватили коронавирус. Пока неизвестно, кто именно заставил Амаева извиниться.

Аудиозапись с подобным слухом несколько дней назад распространили и в Грузии. При этом, в стране до сих пор не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.