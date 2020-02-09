Французская фигуристка Сара Абитболь вынудила главу федерации уйти в отставку

Председатель Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) с 1998 года Дидье Гайаге ушел в отставку из-за обвинений в потворствовании неподобающему поведению одного из ведущих тренеров. Десятикратная чемпионка Франции, вице-чемпионка Европы и бронзовый призер ЧМ-2000 в парном фигурном катании Сара Абитболь в книге «Такое долгое молчание» рассказала о многократных изнасилованиях со стороны своего бывшего тренера Жиля Бейера в период с 1990 по 1992 годы. После этого еще три французские фигуристки выдвинули аналогичные обвинения в адрес Жиля Бейера и других тренеров.



Как сообщило Международное французское радио, накануне, 8 февраля, было созвано экстренное совещание Комитета по контролю за работой Федерации. Его официально созвал сам Дидье Гайаге, поскольку это единственный орган, уполномоченный лишить его председательского поста.

Этому предшествовало объявление об отставке четверых из 16 членов правления федерации в знак протеста против сохранения Дидье Гайаге на руководящем посту.

В понедельник, 3 февраля, министр спорта Роксана Марасиняну потребовала объяснений от главы FFSG Дидье Гайаге относительно сохранения должности тренера за Жилем Бейером в составе федерации до 2018 года. Министр предложила председателю уйти в отставку, но Гайаге отказался это сделать.

В 2001 году, после письма от родителей, сообщивших о «неподобающем поведении тренера», Министерство спорта отстранило Жиля Бейера от тренерской работы. Однако, при поддержке Гайаге он перешел работать в другой парижский клуб, координировал гала-туры французской команды в 2010 году, и даже был включен в состав французской тренерской команды на чемпионате мира среди юниоров в 2011 году.

По окончании совещания 8 февраля стало известно, что многолетний глава Французской федерации ледовых видов спорта все-таки принял решение уйти в отставку. «Ради умиротворения, с философским достоинством, но без горечи, я принял решение уйти в отставку», - заявил 66-летний Дидье Гайаге журналистам. Вместе с тем, он осудил «диктатуру» и, как он выразился, морализаторскую позицию министерства спорта.