Лидеры африканских государств раскритиковали «план Трампа»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обращается к населению Грузии и заявляет, что решил «активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили». По заявлению Михаила Саакашвили, «зловредный Иванишвили, бестолковый Талаквадзе, злая Цулукиани, похититель вкладов Чхартишвили и обнаглевший взяточник Каладзе разрушают нашу страну».

«Хочу сообщить вам о своем решении, я очень много думаю о том, в чьи руки перейдет страна. «Грузинская мечта» принесла нам нужду, убитых детей, круглосуточную работу за гроши за рубежом, борьбу за существование. Разве это то, что заслуживает грузинский народ?! Эти люди нам говорят, что должны остаться еще на 4 года, потом еще на 4 и затем, наверное, еще на 10-16 лет.

Задумайтесь еще раз, кто эти люди: зловредный Иванишвили, бестолковый Талаквадзе, злая Цулукиани, вор вкладов Чхартишвили и обнаглевший взяточник Каладзе разрушают нашу страну. Я хочу сказать всем, что, разумеется, я сторонник единства всех оппозиционных групп, я сторонник создания нашего широкого фронта, сторонник того, чтобы ни одно прежнее должностное лицо не вернулось в свой кабинет, а в политику пришли новые достойные люди, в особенности молодежь, и над этим я активно работаю, и во всем этом я непосредственно приму участие.

Поэтому с 1-го марта, на базе «Президентской библиотеки Саакашвили», я открываю свой личный штаб, чтобы вместе с «Национальным движением» и другими оппозиционными партиями, с новыми людьми, которые идут без партий, создать еще большее основание и ускорить завершение режима Иванишвили и спасение Грузии.

Очень много людей стоит рядом со мной, очень большая поддержка есть у грузинского народа, и есть у меня, и все свои ресурсы, все человеческие, политические контакты я использую для того, чтобы быстро преодолеть эту беду. В этом году им придет конец! В этом году Грузия начнет вставать с колен! В этом году в Грузии рассветет и грузинский народ освободится! Отсчет начат, до победы грузинского народа и каждого из нас!», - пишет Саакашвили на своей странице в Facebook.