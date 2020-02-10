В компании Frontera заявляют, что вложили в Грузию 580 миллионов долларов инвестиций

В американской компании Frontera заявляют, что с 1997 года вложили в Грузию 580 миллионов долларов инвестиций. При этом, добыли нефть и газ стоимостью в 60 миллионов долларов и внесли в бюджет Грузии несколько десятков миллионов.

В специальном заявлении Frontera указывает на проблемы, возникшие у компании несколько лет назад.

«С 2013 года началось притеснение компании со стороны государства. Это выражалось в невыдаче различных операционных разрешений и попытках аннулировать лицензию на добычу нефти и газа. В 2017 году государство и корпорация нефти и газа Грузии затеяли международный арбитражный спор против компании Frontera, что привело к затруднению деятельности компании и приостановке инвестиций в Грузию», - заявляют в компании.

Frontera надеется, что сможет продолжить многомиллиардный проект по освоению месторождений нефти и газа в Грузии.

Из-за компании Frontera сразу несколько американских конгрессменов обратились к властям Грузии с критическими письмами. В Тбилиси же заявили, что политики – официальные лоббисты компании, а Frontera просто не выполняет своих обязательств.