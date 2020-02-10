Георгий Гахария поздравил Ильхама Алиева с победой партии «Ени Азербайджан» на выборах

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на парламентских выборах партии «Ени Азербайджан». Алиев является руководителем партии.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиев поблагодарил Гахария за проявленное внимание и поздравление.

Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии, выразив удовлетворение развитием дружеских отношений между двумя странами, высказали уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей.

Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспутиться и провести досрочные выборы. По мнению оппозиции, это приведёт к ещё большей консолидации власти в руках семьи Алиевых.

Парламентские выборы в Азербайджане, прошедшие в воскресенье, сопровождались многочисленными нарушениями, которые ставят под сомнение честность официальных результатов. Кроме того, несмотря на большое число кандидатов, на выборах не было подлинной конкуренции. К такому мнению пришли представители миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.