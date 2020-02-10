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Георгий Гахария поздравил Ильхама Алиева с победой партии «Ени Азербайджан» на выборах
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с убедительной победой на парламентских выборах партии «Ени Азербайджан». Алиев является руководителем партии.
Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиев поблагодарил Гахария за проявленное внимание и поздравление.
Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии, выразив удовлетворение развитием дружеских отношений между двумя странами, высказали уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей.
Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспутиться и провести досрочные выборы. По мнению оппозиции, это приведёт к ещё большей консолидации власти в руках семьи Алиевых.
Парламентские выборы в Азербайджане, прошедшие в воскресенье, сопровождались многочисленными нарушениями, которые ставят под сомнение честность официальных результатов. Кроме того, несмотря на большое число кандидатов, на выборах не было подлинной конкуренции. К такому мнению пришли представители миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Другие новости дня
Инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания представила в ЦИК подписные листы
Инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания в президенты самопровозглашенной республики Абхазия представила в ЦИК подписные листы.
Как заявил «Апсны.иахьа» руководитель инициативной группы Дмитрий Маршания, сторонники Бжания собрали больше подписей, чем требовалось. Решение о регистрации кандидата ЦИК должен принять в течение 10 дней.
Еще один кандидат, вице-премьер абхазского правительства Адгур Ардзинба сегодня сдал экзамен на владение абхазским языком. Он рассказал лингвистической комиссии о себе, прочитал и пересказал текст на политическую тематику, а также написал изложение.
Выдвижение кандидатов завершается завтра, а президентские выборы пройдут 22 марта. В выборах планируют участие Аслан Бжания, Адгур Ардзинба, Леонид Дзапшба и Кан Кварчия.
Грузинская оппозиция продолжает консультации по реформе избирательной системы
Грузинские оппозиционные партии продолжают консультации по реформе избирательной системы. Очередные переговоры прошли в офисе «Лейбористской партии Грузии».
Как заявили представители партии «Европейская Грузия», правительство должна сформировать партия, которая наберет на выборах более 40 процентов голосов и выиграет большинство мажоритарных округов. В оппозиции хотят, чтобы число мажоритариев в парламенте было сокращено до 20 или 15.
В том случае, если правящая партия не пойдёт на уступки по избирательной системе, оппозиционные силы планируют выставить в тбилисских мажоритарных округах единых кандидатов.
Правящая сила еще в декабре предложила оппозиции свой вариант под условным названием «100 на 50». Он подразумевает сохранение смешанной избирательной системы, но с увеличением числа депутатов, избираемых по пропорциональным партийным спискам до 100 и сокращением мажоритарных депутатов до 50.
МИД России не уточняет, приедет ли Сергей Лавров в Тбилиси
В МИД России пока не уточняют, есть ли в планах Сергея Лаврова поездка в Тбилиси для участия в заседании Комитета министров Совета Европы в мае текущего года.
Агентству «Интерпрессньюс» в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на таком раннем этапе не располагают информацией о графике министра.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших «Закон об оккупированных территориях», и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона.
В МИД России же призвали Грузию выполнять международные обязательства.
СМИ также сообщили, что из-за Лаврова заседание Комитета министров могут перенести из Тбилиси в Страсбург.
В «Национальном движении» отрицают, что Григол Вашадзе покидает партию
Руководитель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе может покинуть пост из-за разногласий с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщили главный редактор газеты «Хроника» Элисо Киладзе и телекомпания «Имеди».
Однако в оппозиционной партии говорят, что Вашадзе продолжает работу в прежнем режиме.
Информацию опроверг и сам политик. «Я покинул только пост Далай-ламы и Папы Римского. В «Национальном движении» остаюсь», - заявил Вашадзе.
Ранее «Национальное движение» покинули члены политсовета Чиора Тактакишвили, Мариам Герсамия, Заза Бибилашвили и Нино Каландадзе.
А Михаил Саакашвили объявил об открытии персонального штаба в своей библиотеке в Тбилиси и решении «активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили»
В Грузии активизировали борьбу с абхазскими сигаретами
В Грузии активизировали борьбу с безакцизными сигаретами. При этом, часть выявленной продукции попадает на грузинский рынок из самопровозглашенной республики Абхазия.
В Службе доходов министерства финансов Грузии сегодня сообщили об обнаружении в регионе Квемо Картли партии в 1920 сигарет без грузинских акцизов.
7 февраля сообщалось о 820 сигаретах, а 4 февраля – о крупной партии в 46 920 сигарет. Часть продукции была изъята близ села Рухи, недалеко от де-факто границы самопровозглашенной республики Абхазия.
На опубликованных Службой доходов фотографиях видна продукция с абхазскими акцизами – Manchester и Leon.
За последние месяцы грузинские СМИ подготовили несколько репортажей об абхазских сигаретах, которые поступают на грузинский рынок незаконно. Журналисты сообщали о том, что такую продукцию можно свободно купить, например, на рынке в Зугдиди.
При этом, служба доходов Грузии также часто выявляет контрабанду сигарет из Армении, Азербайджана и России, где табачная продукция дешевле, чем в Грузии.
На досрочных выборах в Азербайджане побеждает партия Алиева
В Азербайджане в воскресенье состоялись внеочередные парламентские выборы. Явка на них составила около 48 процентов - это несколько ниже, чем на предыдущих выборах.
По итогам обработки 87 процентов протоколов из почти пяти тысяч избирательных участков , правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает 64 из 125 мест в парламенте республики. О своей победе на выборах партия объявила ещё накануне со ссылкой на данные экзитполов.
Остальные места в парламенте главным образом заняли самовыдвиженцы. В выборах принимали участие кандидаты от 20 политических партий. Однако целый ряд партий бойкотировал выборы. Оппозиция объявила их фарсом, который лишь усилит власть президента Алиева. Лидер старейшей оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы заявил, что"выборы полностью сфальсифицированы".
Представители оппозиции также сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования - вбросах, "каруселях" и препятствии работы наблюдателей, пишет "Кавказский узел".
Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспутиться и провести досрочные выборы. По мнению оппозиции, это приведёт к ещё большей консолидации власти в руках семьи Алиевых.
Михаил Саакашвили советует Вано Мерабишвили взять политический тайм-аут
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили советует бывшему премьер-министру Вано Мерабишвили взять политический тайм-аут.
Мерабишвили, который был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, выйдет из тюрьмы 20 февраля.
«За те годы, пока Мерабишвили сидел в тюрьме, мир изменился. Например, не было таких iPhone-ов - тогда были телефоны Nokia. Не было Uber-а и т.д. Если бы я был на месте Мерабишвили, я вернулся бы в семью, порадовался счастью своих детей, отправился в путешествие по миру, посмотрел по сторонам и только потом принял бы какое-либо решение», - заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи».
При этом, экс-президент указал на ошибки, допущенные Мерабишвили.
«Мерабишвили несколько раз предложили – дай ложное показание против Саакашвили и мы тебя выпустим. Он сидит в тюрьме только потому, что не стал давать ложные показания. У меня есть личное чувство ответственности перед ним. Но я вижу и системные ошибки, которые он допустил. Без этих ошибок Иванишвили было бы труднее прийти к власти», - заявил Саакашвили.
На борту Diamond Princess - 60 новых случаев заражения коронавирусом
У 60 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится в карантине порту Иокагама в Японии, за сутки диагностирован новый коронавирус, который, по последним данным, стал причиной смерти уже более 900 человек главным образом в Китае.
Число инфицированных коронавирусом на круизном судне, таким образом, достигло 130. Всего на борту более 3700 человек - граждане разных стран. Они не могут покинуть лайнер из-за 14-дневного карантина.
По данным на утро понедельника, коронавирусная инфекция была зафиксирована у более чем 40 тысяч человек. Почти 3 с половиной тысячи признаны вылечившимися. 910 умерли - 908 в Китае и 2 за его пределами. По официальным данным, среди умерших в Китае двое иностранцев.
В последние дни число заболевших за сутки увеличивается примерно на 3-4 тысячи человек, умирает за сутки почти 100. По-прежнему подавляющее большинство новых случаев болезни фиксируется в китайской провинции Хубэй, в особенности в её центре, городе Ухань, где в декабре были отмечены первые случаи коронавирусной инфекции.
Власти Китая утверждают, что принимаемые жёсткие меры замедляют распространение болезни. При этом они просят другие страны не ограничивать сверх меры торговлю с Китаем и сообщение с этой страной.
Британские власти в понедельник заявили о серьёзной угрозе распространения заболевания.
В России на данный момент зафиксированы два случая болезни, заболели граждане Китая.
Коронавирус способен вызвать пневмонию, от которой нет специфического лечения. Число жертв уже превысило число умерших от вспышки атипичной пневмонии SARS, вызываемой коронавирусом подобного типа.
Вопрос увольнения директоров школ в Ахалгори обсудят на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили планирует обсудить вопрос увольнения директоров школ в Ахалгори на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий.
Речь идёт об увольнении директора средней школы №1 Ахалгори Нино Амиранашвили и директора средней школы села Икоти Мзии Псутури.
«Это отражается на мотивации учеников и их возможности получить полноценное образование в Ахалгори, который и так пустеет и находится в полной изоляции. Всё это является составной частью гуманитарного кризиса», - заявляет Цихелашвили.
Министр считает, что ситуация в школах Гальского и Ахалгорского районах ухудшается и у детей нет возможности получать образование на родном, грузинском языке.
«Эхо Кавказа» еще в ноябре сообщало о давлении на директора школы Нино Амиранашвили и ситуации в системе образования Ахалгори.
Опрос: 64 процента россиян готовы голосовать о поправках в Конституцию
Больше половины россиян (64 процента) заявили, что готовы принять участие во всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию, если бы оно прошло в ближайшее воскресенье. 72 процента из них высказались за поправки, 13 процентов выступили против, а 15 процентов затруднились ответить. Это следует из данных опроса "Левада-центра", который был проведен по запросу прокремлёвской организации Фонд по развитию гражданского общества.
Среди предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию, по мнению россиян, самыми важными оказались введение обязательной индексации пенсий (92 процента) и закрепление минимального размера оплаты труда (83 процента).
64 процента респондентов поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками. Более половины россиян (58 процентов) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа - Государственного совета. 84 процента россиян готовы проголосовать за приоритет российского права над международным.
Ранее согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 79 процентов россиян назвали предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными, 16 процентов считают иначе. Наибольшее одобрение вызвали социальные инициативы. Так 91 процент россиян поддерживает предложение закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат и установление МРОТ не ниже прожиточного минимума.
О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. В частности, президент предложил установить приоритет российской Конституции над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрождённого им Госсовета. Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечёт срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и, таким образом, остаться у власти.
- Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля, однако не исключён его перенос на более поздний срок.
- Предполагается, что всероссийское голосование по поправкам пройдет в середине апреля.
- На минувшей неделе Путин на встрече с общественностью в Череповце сказал, что надеется, что "весь цикл работы над поправками" займёт "три с небольшим месяца".
В компании Frontera заявляют, что вложили в Грузию 580 миллионов долларов инвестиций
В американской компании Frontera заявляют, что с 1997 года вложили в Грузию 580 миллионов долларов инвестиций. При этом, добыли нефть и газ стоимостью в 60 миллионов долларов и внесли в бюджет Грузии несколько десятков миллионов.
В специальном заявлении Frontera указывает на проблемы, возникшие у компании несколько лет назад.
«С 2013 года началось притеснение компании со стороны государства. Это выражалось в невыдаче различных операционных разрешений и попытках аннулировать лицензию на добычу нефти и газа. В 2017 году государство и корпорация нефти и газа Грузии затеяли международный арбитражный спор против компании Frontera, что привело к затруднению деятельности компании и приостановке инвестиций в Грузию», - заявляют в компании.
Frontera надеется, что сможет продолжить многомиллиардный проект по освоению месторождений нефти и газа в Грузии.
Из-за компании Frontera сразу несколько американских конгрессменов обратились к властям Грузии с критическими письмами. В Тбилиси же заявили, что политики – официальные лоббисты компании, а Frontera просто не выполняет своих обязательств.
Конгрессмен Адам Кинзингер вновь призвал власти и оппозицию в Грузии к достижению компромисса
Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер вновь призвал власти и оппозицию в Грузии к диалогу и достижению компромисса. Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе в социальной сети Twitter прокомментировал встречу со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе, назвав её продуктивной.
«После встречи я провёл диалог с различными сторонами-участниками политического кризиса в Грузии. Прогресс достигнут, но стало очевидно, что у оппозиции и правящей партии вновь остаются неразрешенные вопросы», - заявляет политик.
Кинзингер указывает на то, что в условиях демократии акции протеста должны быть мирными.
«Протесты – норма для демократии, но они должны оставаться мирными. При этом, жители должны жить с гарантией, что правовая система справедлива для всех, вне зависимости от политической принадлежности», - отметил Кинзингер.
Конгрессмену в социальной сети ответил и Талаквадзе, который надеется, что отношения между Грузией и США. «США – главный стратегический партнёр и друг Грузии. Вместе в вами мы продолжим вносить вклад в укрепление мира, безопасности и свободы в мире. Наша дружба и сотрудничество для нас многое значит. Наше правительство продолжает работу для достижения политического результата», - заявил Талаквадзе.
Адам Кинзингер – один из конгрессменов, который направил премьер-министру Грузии Георгию Гахария критическое письмо. В нём говорилось о невыполнении обещания по демократическим реформам, закрытии проправительственных аккаунтов в социальной сети «Фейсбук», спаде прямых иностранных инвестиций и задержке строительства порта Анаклия.
Впервые главного "Оскара" получил фильм не на английском языке
Премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм года" получила южнокорейская картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории "Оскара" награду американской киноакадемии в этой номинации получил фильм не на английском языке.
Создатель "Паразитов" Пон Чжун Хо стал лучшим режиссером.
Кроме того, "Паразиты" получили премии в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".
Фильм уже является обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, "Золотого глобуса" и награды Ассоциации кинокритиков США в категории "Лучший зарубежный фильм".
Сюжет "Паразитов" построен вокруг истории о социальном неравенстве, показанном на примере богатой и бедной семей.
В главной номинации "Оскара" – "Лучший фильм года" – в этом году были представлены девять картин: "1917", "Паразиты", "Ирландец", "Однажды в … Голливуде", "Кролик Джоджо", "Брачная история", "Маленькие женщины", "Ford против Ferrari" и "Джокер".
За роль Джокера Хоакин Феникс получил "Оскар" как лучший актёр.
Рене Зеллвегер удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая женская роль" за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди".
Брэд Питт получил "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Однажды в… Голливуде". Это второй "Оскар" в его карьере - первый он получил в 2014 году как один из продюсеров картины "12 лет рабства".
Лучшим короткометражным фильмом признана картина "Окно напротив". "История игрушек 4" получила "Оскар" как лучший анимационный фильм.
92-я торжественная церемония вручения премии академии кинематографических наук и искусств США "Оскар" прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Второй год подряд у церемонии нет ведущего. "Оскар" присуждается в 24 номинациях.
По данным экзит-полла «Ени Азербайджан» вновь получает в парламенте почти 70 мест
Правящая партия «Ени Азербайджан» вновь побеждает на парламентских выборах, завоевав 69 мест. Об этом свидетельству.т результаты экзит-полла, проведенного местной Лигой защиты трудовых прав совместно с американской организацией AJF&Associates Inc.
Независимые кандидаты получили 41 место, партия «Единый Азербайджан» - 3 места, партия Демократических реформ – 1 место, партия Великое созидание – 1 место, партия Народного фронта Единого Азербайджана – 1 место, партия Отечества - 1 место, партия Гражданской солидарности – 3 места.
Согласно данным экзит-полла, в парламент проходит пожалуй единственный оппозиционер – представитель партии «Республиканская альтернатива» Эркин Гадирли. Практически все депутаты прошлого созыва, участвовавшие в выборах, а их было 95, сохраняют мандаты.
При этом проиграл выборы Фарадж Гулиев, стоящий в центре скандала с предложением взятки своему сопернику Мехману Гусейнову для снятия кандидатуры в пользу него. В этом округе побеждает эксперт в области образования Этибар Алиев, сообщает агентство Turan.
Лидеры африканских государств раскритиковали «план Трампа»
Африканские лидеры выступили с критикой инициативы президента США, названной «ближневосточным планом Трампа». Около сорока глав государств и правительств континента открыли сегодня, 9 февраля, в столице Эфиопии Аддис-Абебе свой 33-й саммит. 16 стран представлены на форуме своими министрами сообщает «Немецкая волна».
Глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат заявил, что план, нарушающий многочисленные резолюции ООН, подготовлен без международных консультаций и не учитывает прав палестинского народа. Новый председатель Африканского союза, президент Южной Африки Кирилл Рамафоса, сравнил механизм выполнения мирного плана Трампа с положением в Южной Африке в период апартеида.
Дональд Трамп в конце января обнародовал свои предложения по созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, назвав Иерусалим «неделимой столицей» Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что такое предложение «реалистично». Палестинские лидеры категорически отвергли его и разорвали отношения с США и Израилем. Евросоюз раскритиковал план Трампа, ссылаясь на ранее согласованные международные договоренности.
Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией
Грузия ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией, оформленное в октябре 2019 года. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил заместитель министра экономики и устойчивого развития Генадий Арвеладзе.
«До задействования Brexit мы вели переговоры с Великобританией. Мы подписали договор и ратифицировали это соглашение. Теперь мы ожидаем того же от британской стороны. Мы думаем, что ратификация состоится через месяц. Для нас важно своевременно завершить этот процесс», - сказал Арвеладзе.
Соглашение о свободной торговле с Великобританией было подписано в октябре прошлого года во время рабочего визита главы МИД Грузии Давида Залкалиани в Лондон, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сделка о свободной торговле является частью договора «О стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии».
По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат» («Грузстат»), в 2019 году страна экспортировала в Великобританию товары на сумму более 35 миллионов долларов. Импорт из Великобритании в Грузию в прошлом году составил около 110 миллионов долларов.
Национальная сборная Грузии по регби одержала победу над Испанией
Национальная сборная Грузии по регби в Мадриде одержала победу над командой Испании со счетом 23:10. Первый тайм завершился с преимуществом грузинской сборной 5:23. Во второй половине встречи вели испанцы – 5:0.
По информации ИнтерпрессНьюс», сборная Грузии провела второй матч розыгрыша чемпионата Европы по регби 2020 года, выиграв обе игры. Следующий матч пройдет 22 февраля, команда Грузии дома будет играть со сборной Бельгии.
Граждане Грузии вернулись из китайского Янчжоу в Тбилиси
Трое грузинских граждан, которые не могли выехать из китайского Янчжоу, сегодня, 9 февраля, вернулись в Тбилиси. По поручению министра экономики и устойчивого развития Грузии перевозку граждан на родину обеспечило «Объединение аэропортов Грузии».
Лука Бухрашвили, Нино Вашаломидзе и Ани Татишвили вылетели из Пекина в Тбилиси рейсом авиакомпании «Fly Dubai», сообщает Общественный вещатель Грузии. Сейчас они проходят специальную проверку в Тбилисском аэропорту.
В рамках профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, с 29 января в Грузии временно приостановлено прямое воздушное сообщение с Китаем.
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
В аэропорту города Усинск республики Коми совершил жесткую посадку самолет авиакомпании Utair со ста пассажирами на борту, сообщает агентство «Интерфакс».
Самолет «Боинг 737», совершавший рейс Москва-Усинск, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и выкатился за ее пределы. В результате он получил серьезные повреждения – у него разрушены задние шасси, частично разрушены фюзеляж и крыло.
Сообщается, что перед посадкой самолет выработал топливо и приземлялся почти с пустыми баками – в частности, поэтому при ударе о землю удалось избежать пожара. Все сто человек, находившиеся на борту, были эвакуированы по надувным трапам. Некоторые источники сообщают о двух пострадавших.
Предварительно рассматриваются три версии произошедшего: проблемы с выпуском шасси, отказ техники и ошибка экипажа.
Сотни машин ждут открытия дороги, ведущей к грузино-российской границе
Сотни водителей и пассажиров ожидают открытия дороги, ведущей к грузино-российской границе, сообщает Общественный вещатель. Из-за непогоды уже пять дней движение на участке Гудаури–Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено для большегрузов. В пятницу там было ограничено передвижение всех других видов транспорта.
Очередь из фур и легковых автомобилей, которые не могут продолжить путь в направлении границы с России, начинается от села Жинвали. «Люди находятся здесь с маленькими детьми, деньги заканчиваются, топливо на исходе, проблем много», - сказал журналистам один из водителей, ожидающих открытия дороги. Путников, остановленных на этом участке, мэрия Душетского муниципалитета сегодня обеспечила продовольствием и питьевой водой.
О помощи также просят водители машин, застрявших на отрезке Млета-Гудаури. «Мы здесь стоим уже третий день. Абсолютно никто нами не интересуется. У нас закончилась еда…. Здесь находятся водители-грузины, русские, белорусы и армяне. На нас не обращают никакого внимания. Мы даже не знаем, чистят ли дорогу или нет», - сказал один из водителей Гия Григалашвили в комментарии Общественному вещателю.
Когда возобновится движение, пока неизвестно. По словам мэра Душетского района Зураба Сехниашвили, работы по расчистке дороги начнутся сразу после, как будет отменена угроза схода лавин.
Израиль составляет новые карты своих территорий в рамках «сделки века»
Израиль начал составлять новые карты земель, которые могут быть получены в соответствии с предлагаемым планом президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В карты новых территорий войдут все израильские поселения и долина реки Иордан.
Специально созданный израильско-американский комитет «уже находится на пике процесса составления карт», «это не займет много времени», отметил Нетаньяху.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как в конце января президент США предложил свой план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестинской автономией. Он предусматривает создание независимого палестинского государства, однако лишь на части территории Западного берега Иордана и в секторе Газа. Иерусалим при этом указан в документе неделимой столицей Израиля.
Дональд Трамп назвал свои предложения «сделкой века». Израильские власти ее поддержали, но глава Палестинской автономии заявил, что никогда не примет эти условия.
Массовые беспорядки в Казахстане: число жертв возросло до десяти
Число погибших в результате массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана увеличилось до десяти.
В ночь на 8 февраля в селах на границе Казахстана и Киргизии – Сортобе и Масанчи – произошла массовая драка. В конфликте, по данным главы области, участвовали около 1000 человек, более 100 получили травмы. Участники беспорядков применяли огнестрельное оружие и устроили погромы. Сгорели десятки жилых домов, магазинов и автомобилей. Несколько сотрудников полиции получили ранения.
Министр информации Казахстана заявил, что причиной драки стал бытовой конфликт. Но в МВД не исключают столкновения на межнациональной почве. В районе проживает большая диаспора дунган. Большая часть представителей этого народа живет на территории Китая. Они исповедуют ислам и говорят на языке сино-тибетской группы.
К вечеру субботы из-под стражи были отпущены 44 человека, задержанных во время беспорядков, после того как выяснилось, что они непричастны к столкновениям.
В настоящее время ситуация в Кордайском районе стабильна, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он обещал привлечь к ответственности провокаторов и сотрудников государственных органов, которые допустили беспорядки.
- Конфликты между казахами и представителями других этносов (таджиков, чеченцев, турок) случались в Казахстане и ранее. Власти утверждали, что это были бытовые инциденты, отвергая этническую подоплеку. Руководство Казахстана позиционирует государство как пример страны, где установлен межэтнический и межконфессиональный мир.
В Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы
Сегодня, 9 февраля, в Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы. Граждане страны выбирают 125 депутатов Милли Меджлиса. В 8.00 открылись 5573 избирательных участков, где смогут проголосовать 5 миллионов 329 тысяч 460 избирателей.
Борьбу за 125 мест в парламенте ведут 1314 кандидатов, из которых 79 процентов мужчины, 21 – процент женщины, сообщил на пресс-конференции глава ЦИК Мазахир Панахов. Всего для участия в выборах обратились 2431 человек. Из них 1637 кандидатов были зарегистрированы. Однако впоследствии 321 человек отозвал свои кандидатуры. Регистрацию еще двух кандидатов отменил ЦИК из-за выявления у них двойного гражданства. И таким образом число кандидатов сократилось до 1314.
Среди них есть представители 19 политических партий. Больше всего кандидатов имеет правящая партия «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), у которой 123 кандидатов. Среди оппозиционных сил наибольшее число кандидатов у «Мусават» - 64 (в этом числе как выдвиженцы партии, так и самовыдвиженцы). Союз «Реальных Республиканцев», созданный партией «Республиканская альтернатива» (не имеет государственной регистрации) и группой независимых кандидатов имеет 30 кандидата. Блок »Движение», сформированный движениями Nida и D18 и группой независимых активистов имеет 16 зарегистрированных кандидатов.
Для наблюдения за парламентскими выборами аккредитовано 77790 местных, 883 международных наблюдателей. На 1000 участках установлены веб-камеры. На выборах нет кворума. Победившим считается кандидат, набравший наибольшее число голосов. Голосование завершится в 19.00. Предварительные данные о результатах голосования станут известны сегодня поздно вечером посредством информационной системы «Выборы».
Сильный ветер повредил крыши домов и повалил деревья в Тбилиси
Более 60 тревожных сообщений за последние сутки поступило в Службу по управлению чрезвычайными ситуациями от жителей Грузии из-за сильного ветра. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 9 февраля.
Больше всего инцидентов произошло в Тбилиси. В столице спасатели отреагировали на 49 вызовов. Два сообщения в Центр по управлению неотложной помощи «112» поступило от жителей региона Самегрело – Земо-Сванети, два – от жителей Имерети, четыре – Шида-Картли, три – Квемо Картли, два – в Аджарии, а по одному от жителей Гурии и Мцхета-Мтианети.
В основном жалобы касались поваленных деревьев и веток, поврежденных крыш. Как отмечают в службе, в результате инцидентов никто не пострадал. Погода в Грузии резко ухудшилась в субботу. Температура воздуха упала на несколько градусов. В большинстве районов страны скорость ветра достигала 22-25 метров в секунду, а на черноморском побережье бушевал 6-балльный шторм.
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