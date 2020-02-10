«Личный штаб» Саакашвили и его начальник

Михаил Саакашвили намерен принять личное участие в избавлении Грузии от «Грузинской мечты». Экс-президент анонсировал создание «личного штаба» в Тбилиси. Правда, не уточнил, будет ли он руководить им на месте или все же предпочтет остаться вне пределов досягаемости грузинской Фемиды.

Развал «Единого национального движения» откладывается на неопределенный срок – председатель оппозиционной партии Григол Вашадзе опроверг распространившуюся информацию о конфликте с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Политик назвал слухи глупостью, не заслуживающей даже упоминания:

«Я ушел лишь с позиции Далай-ламы и Папы Римского, но остаюсь в «Национальном движении». Зачем вы слушаете всякую чушь, которую бездельники пишут в Facebook. Как вы представляете: я ушел с должности так, что об этом знает кто-то, а я нет?»

Тем не менее политические оппоненты настаивают: в главной оппозиционной партии назрел острый конфликт. Об этом якобы свидетельствует и уход из ЕНД сразу трех членов политсовета – Нино Каландадзе, Мариам Герсамия и Зазы Бибилашвили.

Впрочем, как заявили сами политики, последние два года они фактически не участвуют в партийной деятельности и намерены полностью сфокусироваться на общественно-образовательном сегменте. При этом все трое уверяют, что не намерены вступать в какие-либо другие политические объединения и участвовать в выборах 2020 года. В совместном заявлении уже бывших «националов» говорится:

«Наша цель – внести вклад в создание качественно новой политической реальности, чтобы и сейчас, и после смены власти в стране стало больше рациональных, критически мыслящих, обладающих либеральными ценностями, экономически независимых активных граждан, которые установят правила игры политическому классу, и которые будут иметь решающее слово в создании своего будущего».

Источником информации о разладе в рядах «Нацдвижения» выступила главный редактор местной газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе, не раз до этого делавшая достоянием общественности инсайдерскую информацию о внутренней кухне крупнейших грузинских политических партий. Как говорится в сообщении на ее страничке в социальной сети Facebook, надежный источник рассказал о некоем «сложном разговоре» между экс-президентом Михаилом Саакашвили и Григолом Вашадзе:

«Состоялся сложный разговор между Саакашвили и Вашадзе. Вашадзе сказал, что снимает с себя ответственность за политические процессы, что он не желает быть кандидатом в премьер-министры на предстоящих выборах и покидает пост председателя партии».

Как отмечает Киладзе, именно после этой беседы Саакашвили принял решение об открытии собственного штаба в Тбилиси. 8 февраля экс-президент Грузии обратился с видеообращением к своим сторонникам, заявив, что решил принять активное участие в «избавлении от режима Иванишвили».

«Нынешняя правящая партия «Грузинская мечта» вместо «мечты» подарила стране бедность, работу за границей за копейки и борьбу за выживание. Давайте еще раз подумаем, кто эти люди: сеющий разруху Иванишвили, невежа Талаквадзе, злобная Цулукиани, обворовавший вкладчиков Чхартишвили, вконец обнаглевший Каладзе и многие другие ничтожества, разрушающие нашу страну».

По словам Саакашвили, с выборов 2012 года прошло уже восемь лет, а эти люди никуда не собираются уходить:

«Они хотят, чтобы мы привыкли к этой ненормальной безумной ситуации! Поэтому, конечно, я не могу оставаться в стороне и принял решение уже открыто, активно, организованно включиться, чтобы помочь нашему народу избавиться от режима Иванишвили и окончательно вернуть Грузию на путь быстрого развития».

Возвращать Грузию на путь быстрого развития экс-президент намерен посредством объединения всех оппозиционных групп и создания широкого политического фронта, где «не будет места старым чиновникам, а приоритет будет отдан молодым достойным людям».

По словам Саакашвили, с 1 марта на базе Президентской библиотеки, носящей его имя, он откроет «свой личный штаб», чтобы вместе с «Национальным движением», другими оппозиционными силами и беспартийными гражданами создать больше возможностей для быстрого избавления от режима Иванишвили.

Впрочем, по мнению наблюдателей, намерение экс-президента активно подключиться к политическим процессам в Грузии может возыметь обратный эффект. Оппозиционные партии, которые в последнее время демонстрируют редкое для грузинской политики единство, вряд ли сумеют его сохранить с возвращением Саакашвили на местную политическую арену. Именно разногласия по поводу тактики действий в 2016 году стали причиной серьезного раскола в «Едином национальном движении», повлекшим за собой создание новой партии «Европейская Грузия», куда перешли многие в прошлом близкие соратники Саакашвили.

При этом представители Объединенной оппозиции не раз заявляли, что не намерены поддерживать революционные сценарии, к которым не раз призывал Михаил Саакашвили в своих видеообращениях.

Что же касается возможных разногласий с нынешним председателем движения Григолом Вашадзе, по некоторым предположениям, Саакашвили может быть заинтересован в замене первого лица своей партии на более выигрышное с его точки зрения – 20 февраля на свободу выйдет один из влиятельнейших политиков времен нахождения ЕНД у власти Вано Мерабишвили, все еще не растерявший популярность. Скорее даже наоборот, длительное нахождение за решеткой создало ему у немалой части населения образ мученика. Так что известный своей принципиальностью бывший премьер и глава МВД, считающийся, в том числе, автором успешной полицейской реформы, вполне может стать новым лицом «Нацдвижения». Впрочем, сам Мерабишвили не торопится раскрывать карты.