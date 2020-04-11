Грузинский ученый в Канаде: Вакцина от коронавируса может быть готова к сентябрю

Вакцина от коронавируса может быть готова уже к сентябрю 2020 года. Об этом в интервью Общественному вещателю заявил грузинский ученый Георгий Бабуадзе. С 2017 года Бабуадзе является постдокторантом Научно-исследовательского центра инфекционных заболеваний при Университете Лаваля (Квебек, Канада). Он работает над вакциной от коронавируса вместе с группой канадских ученых, возглавляемых известным доктором Гари Кобингером.

По словам Бабуадзе, в Университете Лаваля занялись разработкой практически сразу после выделения гена SARS-CoV-2 (штамма вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию COVID-19). Исследования финансируются правительством Канады. «Мы работаем над вакциной третьего поколения, которая не требует введения в организм живого или ослабленного вируса. Это механизм введения антигена конкретного вируса посредством ДНК-платформы», - рассказал грузинский ученый.

Сейчас вакцина проходит доклинические испытания на безопасность и эффективность. Начало клинической фазы намечено на май. Уже в середине июня планируется завершить проверку препарата на животных. Бабуадзе отметил, что в том случае, если все этапы испытаний пройдут успешно, использовать вакцину канадских ученых можно будет уже этой осенью.

При этом он отметил, что сегодня во всем мире над созданием вакцины от коронавируса работают 35 групп, а 45 групп – над разработкой медикаментов от инфекции.