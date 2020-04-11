В Абхазии выявлен третий случай заражения коронавирусной инфекцией

По сообщению оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, сегодня, 11 апреля, в республике был выявлен третий случай инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У четверых из них результат был отрицательный, однако у одного из граждан, контактировавших с первыми двумя заболевшими, тест показал положительный результат. Заболевший, 1925 года рождения, в данный момент находится на самоизоляции, под контролем специалистов. Его состояние расценивается как средней степени тяжести.

Таким образом, на сегодняшний день в республике три подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Первые два пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей в Гудаутской центральной больнице, их состояние без отрицательной динамики.

Оперативный штаб в очередной раз призвал граждан республики соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.