84 случая инфицирования коронавирусом подтверждены в Дагестане

26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Дагестане. Таким образом, общее число инфицированных составило 84.

Как сообщает «Кавказский узел», первый случай заражения коронавирусом в Дагестане был зафиксирован 27 марта. К 9 апреля число подтвержденных случаев инфицирования достигло 57. На следующий день в дагестанской инфекционной больнице умерли три пациентки, а общее число зараженных достигло 58.

По данным Роспотребнадзора по республике, под медицинским наблюдением по месту жительства на находятся 2028 человек. «Усилен санитарно-карантинный контроль в автомобильном и морском пунктах пропуска через государственную границу РФ, а также контроль на внутренних рейсах, прибывающих в Республику Дагестан», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

С 18 марта в Дагестане действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. 31 марта глава республики подписал указ о самоизоляции, который с 1 апреля разрешает людям выходить из дома только за продуктами в ближайший магазин, аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от дома, в экстренных случаях, или чтобы добраться до работы.