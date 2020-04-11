Число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии выросло до 30-ти

Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии, при этом из больницы выписан еще один пациент. 19 заболевших находятся в госпитале.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 7 апреля число зараженных в республике увеличилось до 13. При этом из больницы был выписан первый выздоровевший пациент. 8 апреля число зараженных достигло 23, а на следующий день из больницы выписался еще один выздоровевший. 10 апреля число зараженных возросло до 27, в госпитале оставались 18 пациентов.

За последние сутки коронавирус подтвердился у трех человек, которые ранее находились в самоизоляции. Таким образом, число заболевших в Кабардино-Балкарии увеличилось до 30. Из них 19 человек - в госпитале, остальные лечатся дома, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минздраве республики.

«Из вновь поступивших один больной находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких)», - проинформировали в министерстве. По данным ведомства, накануне, 10 апреля, из больницы был выписан еще один пациент, и число выздоровевших увеличилось до трех.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, им помогают 160 волонтеров