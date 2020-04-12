Еще 178 человек оштрафованы в Грузии за нарушение режима ЧП

Сотрудники полиции за последние сутки выписали 178 штрафов за нарушение режима чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Чрезвычайное положение в стране было объявлено 21 марта для предотвращения распространения нового коронавируса. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.

За нарушение комендантского часа прошлой ночью полиция оштрафовала 94 человека. Среди нарушителей был мужчина, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помимо штрафа в 3 тысячи лари, он также лишен водительских прав на полгода. 60 гражданам выписали штрафы за несоблюдение социальной дистанции и запрета на собрания более трех человек.

19 водителей оштрафовали до 21:00 11 апреля за то, что они не следовали правилам передвижения по городу, установленным на время ЧП. Сейчас в машине могут находиться не более трех человек, при этом пассажиры должны размещаться на заднем сиденье. Кроме того, оштрафованы были пять человек, которые нарушили предписанный медиками режим самоизоляции. Всех их принудительно доставили в карантинные зоны.

Нарушение чрезвычайного положения в Грузии влечет за собой административные штрафы: для физических лиц 3 тысячи, а для юридических 15 тысяч лари, сообщает агентство «Новости-Грузия». Эти штрафы можно оплатить в течение 30 дней или обжаловать сразу или в течение 10 дней после истечения срока ЧП. При этом жалобу можно внести как в административный орган, так и в суд. Повторное нарушение чрезвычайного положения является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.