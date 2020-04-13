Новости
266 подтверждённых случаев, 67 выздоровевших – последние данные из Грузии
В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266. За последние несколько часов в стране выявили 9 новых фактов заболевания.
По данным правительственного портала StopCov, 67 человек выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находятся 4872 гражданина, под наблюдением врачей в стационарах - 453.
Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
В самопровозглашенной республике Абхазия выявлено три случая инфицирования. У двух пациентов, доставленных в Кутаиси из Абхазии, коронавирус не подтвердился.
Другие новости дня
В России число заражений коронавирусом за сутки превысило 2500
В России за последние сутки число выявленных случаев коронавируса составило 2558 в 62 регионах.
Общее число заболевших COVID-19 возросло до 18328 в 82 регионах.
Больше всего случаев инфицирования за день выявлено в Москве – 1355. 495 – в Московской области, 121 – в Санкт-Петербурге.
За сутки умерли 18 пациентов. Число смертей с начала эпидемии составило 148.
В связи с пандемией COVID-19 почти во всех регионах России введён режим повышенной готовности. Не работают общественные заведения, отменены мероприятия, закрыты учебные заведения.
В мире число пациентов с COVID-19 приближается к двум миллионам. Умерли с более 114 тысяч человек. Больше всего инфицированных в США – более 560 тысяч человек, более 22 тысяч умерли. Впервые в истории бедственное положение введено во всех 50 штатах.
Грузия до 30 июня не сможет импортировать из стран ЕАЭС рис, гречиху и чеснок
Запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и чеснока, начал действовать с 12 апреля. Соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял 31 марта, в свете пандемии нового коронавируса.
Как сообщает «РИА Новости», в перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, вошли репчатый лук, чеснок, репа, рожь и рис (за исключением риса из Казахстана). Также ограничительная мера распространяется на гречиху, просо, крупу и муку грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, соевые бобы, семена подсолнечника и готовые пищевые продукты из гречки.
Агентство BMG (Business Media Georgia) пишет, что в 2019 году доля России и стран ЕАЭС в грузинском импорте гречихи составляла 68%, риса – 11%, лука и чеснока – 18%, семён подсолнечника – 83%, крупы и муки грубого помола – 81%.
Замминистра сельского хозяйства Гела Ханишвили заявил, что в стране достаточно запасов вышеупомянутой продукции, в дальнейшем планируется диверсификация поставок.
Предполагается, что запрет на экспорт товаров из стран ЕАЭС будет действовать до 30 июня включительно. При этом есть и ряд исключений: запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, гражданами для личного пользования, в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых государства - члены союза обладают исключительной юрисдикцией.
Также запрет не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также товаров, перемещаемых между территориями государств - членов союза через территории третьих стран.
- Государствами-участники ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
Число умерших от коронавируса в Чечне достигло пяти
Число людей, скончавшихся в Чечне с коронавирусом, увеличилось до пяти. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.
У 49 человек выявлен положительный результат теста на наличие COVID-19. Под карантинным наблюдением медиков, по последним данным, находятся 1033 человека. 15 - выписаны после выздоровления.
Количество людей, помещенных под карантин, за последние дни увеличилось в два раза.
- Две смерти от коронавируса зарегистрированы в Северной Осетии, с подтверждённым COVID-19 умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов.
На сайте мэрии Москвы заработала услуга оформления пропусков
На сайте мэрии Москвы заработал сервис по оформлению цифровых пропусков. С 15 апреля они понадобятся для поездок по Москве и Московской области на общественном и личном транспорте.
Чтобы оформить пропуск, нужно указать цель поездки: работа, посещение врача или иная. Цифровой пропуск для поездки на работу действует по 30 апреля. для разовых поездок – один календарный день. При себе также надо иметь документ, удостоверяющий личность.
Для передвижения по городу пешком цифровой пропуск не требуется. Пропуск, который был получен на территории Москвы, также действует в Московской области.
Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, составляет 69 процентов. Это на девять процентов больше чем в марте, следует из опроса исследовательского холдинга "Ромир". Не согласны на ограничение прав 28 процентов москвичей.
По мнению президента холдинга "Ромир" Андрея Милехина , с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись. В то же время в ответах читается усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни, сказал Милехин РБК.
В Москве на 12 апреля было подтверждено 10 158 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 687 человек, умерли 72. В городе действует режим самоизоляции, людям можно выходить из дома только по уважительной причине – в магазин, аптеку, к врачу, чтобы вынести мусор или погулять с собакой рядом с домом.
Участники ОПЕК+ согласились соблюдать лимиты на добычу нефти
Группа ОПЕК+ заявила, что достигла соглашения между странами-экспортёрами нефти - о снижении объёмов суточной добычи до 9,7 миллиона баррелей. Этот лимит должен будет соблюдаться в мае и июне.
Четырёхдневный переговорный марафон, как пишет Reuters, проходил под давлением со стороны президента США Дональда Трампа, добивавшегося прекращения падения мировых цен на нефть.
Соглашением о самых крупных в истории сокращениях добычи нефти (в четыре раза превышающих сокращения кризисного периода 2008 года) предусмотрено, что страны-экспортёры будут постепенно, до апреля 2022 года, снижать уровень добычи нефти.
"Большая Нефтяная Сделка с ОПЕК+ состоялась. Она позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетических отраслях США", - написал Трамп в Твиттере, поблагодарив президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана за содействие в достижении договорённостей.
Российское агентство ТАСС обратило внимание на то, что страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей.
В связи с этим министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что "Мексика в мае и июне должна снизить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки". "Остальные 300 тысяч баррелей вместо Мексики пообещали сократить США", - отметил иранский министр, слова которого приводит ТАСС.
Следующая видеоконференция представителей стран ОПЕК+ запланирована на 10 июня 2020 года.
В Нагорном Карабахе объявлено чрезвычайное положение, но второй тур выборов не отложен
Лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян накануне провел расширенное заседание межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса.
Как сообщает пресс-служба карабахского лидера, на заседании присутствовали представители законодательного, исполнительного и судебного органов. Бако Саакян обратился с посланием к гражданам и сообщил, что подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в Карабахе «с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии коронавируса».
В своем послании Бако Саакян заявил, что чрезвычайное положение объявляется с 22:00 12 апреля до 22:00 12 мая. Для совместного управления силами и средствами, обеспечивающими правовой режим чрезвычайного положения, была создана комендатура. Комендантом назначен министр Григорий Мартиросян.
В то же время Бако Саакян заявил: «Я уверен, что благодаря мудрости, дисциплине и высокой гражданской ответственности нашего народа мы сможем преодолеть все трудности, эффективно решить проблемы и в то же время в установленном законом порядке провести такое важное событие для нашей страны, как выборы президента, предприняв необходимые меры в направлении защиты здоровья населения».
«В день выборов на всех избирательных участках будут приняты строгие санитарно-гигиенические меры. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить и нейтрализовать все негативные последствия. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы пройти этот важнейший период со всей ответственностью», - заявил карабахский лидер.
Напомним, что второй тур президентских выборов в Карабахе назначен на 14 апреля.
На сегодняшний день в Карабахе подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из граждан оценивается как средней тяжести.
Число зараженных COVID-19 в Грузии достигло 257, две клиники закрыты на карантин
В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 257. Обновленная информация опубликована на правительственном сайте StopCov.
За сегодняшний день по стране выявлено 15 новых фактов заболевания. Из них пять подтвердились к вечеру. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 188 пациентов с коронавирусом. 67 человек выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине остаются 4 872 человека, а в стационарах под наблюдением врачей – 453.
Сегодня после подтверждения коронавируса у 72-летней пациентки закрылся на карантин Грузино-голландский госпиталь в Тбилиси. Женщина поступила в медучреждение 6 апреля с жалобой на боли в области живота. В тот же день ей провели экспресс-тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Пациентка была помещена в отдельную палату реанимационного отделения.
«Была дыхательная недостаточность, что характерно для хронической сердечной недостаточности и при ее обострениях… Жара у нее не было. Было четко выражено ее основное заболевание. Помимо кардиологии, это также сахарный диабет. К сожалению, из-за диабета она слепа. Естественно, женщина была реанимирована», - сообщила журналистам стратегический руководитель Грузино-голландского госпиталя Екатерина Ханикадзе.
Сегодня Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья уведомил клинику о том, что коронавирус подтвержден у мужа их пациентки. После этого анализы женщины перепроверили в тбилисской лаборатории Лугара, и у нее также была выявлена инфекция. «У супруга женщина ампутированы обе нижних конечности. Он был дома. Не знаю, кто мог инфицировать этого человека. От Центра заболеваний мы ждем ответа, от кого могло произойти инфицирование», - добавила Ханикадзе.
По информации Общественного вещателя, к настоящему времени 80-летняя женщина переведена в Центральную инфекционную больницу Тбилиси. Результаты анализов сотрудников и нескольких пациентов госпиталя, где она лечилась, станут известны в ближайшее время.
К вечеру стало известно о закрытии на карантин еще одного медучреждения - частной клиники «Тбилисский медицинский институт» (TIM) - после того, как коронавирус был подтвержден у одного из сотрудников. По словам директора клиники Левана Курашвили, на данном этапе источник инфицирования их врача неизвестен. В TIM заявляют, что в их клинике не было ни одного пациента с коронавирусом, а сам сотрудник не выезжал за границу в последние месяцы.
В беседе с Общественным вещателем второй директор TIM, врач Георгий Качахидзе уточнил, что в карантине остаются около 30 их сотрудников. У некоторых из них есть симптомы респираторной инфекции, поэтому сегодня им будет проведено тестирование на коронавирус. «Предположительно, клиника будет закрыта в течение двух недель. К этому времени в клинике остаются до 10 пациентов, состояние которых не позволяет перевести их куда-либо. С ними остаются те врачи, у которых не было контактов с инфицированным врачом», - сообщил Качахидзе.
У двух пациентов из Абхазии, доставленных в Кутаиси, коронавирус не подтвердился
У двух пациентов из самопровозглашенной республики Абхазия, доставленных в Кутаисскую инфекционную больницу, коронавирус не подтвердился, передает Общественный вещатель.
Молодая супружеская пара была доставлена в одну из больниц Кутаиси накануне вечером, 11 апреля, с подозрением на COVID-19. По имеющейся информации, до того, как приехать на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии, женщина проходила лечение в одной из абхазских клиник, но позже попросила о переводе.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. При этом, сообщая о числе зараженных жителях Абхазии, в Сухуми не считают двух жительниц Гальского района, госпитализированных в Зугдиди и Поти.
- Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
В Грузии число вылеченных от коронавируса пациентов увеличилось до 67
Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Грузии увеличилось до 67. Таковы данные правительственного сайта StopCoV.
«Число выздоровевших увеличилось – утром было 63, а сейчас 67. Из них четверо – наши пациенты», - сообщила медицинский директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая.
По данным ВОЗ, в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. Из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- С 26 февраля по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 252 человек. Трое из них – пациенты в возрасте 86, 81 и 76 лет – скончались.
- Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
- В настоящее время в клиниках лечение продолжают 183 пациента с коронавирусом. В карантине остаются 4 925 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 401.
В Южной Осетии на самоизоляции находятся 208 человек, в стационарах - 6
В условиях самоизоляции по данным на сегодняшний день, 12 апреля, в Южной Осетии находятся 208 человек, большая часть которых студенты, приехавшие из Российской Федерации, сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 главный санитарный врач самопровоглашенной республики Марина Кочиева.
Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Эрик Пухаев поручил внимательно следить за людьми, находящимися под наблюдением медработников. «Граждане, находящиеся в стационарных условиях и на самоизоляции должны в обязательном порядке соблюдать все предписания врачей. Соблюдение профилактических мер позволит сдержать возможное распространение коронавирусной инфекции», – сказал председатель правительства.
Министр иностранных дел Дмитрий Медоев ознакомил присутствующих с правилами пересечения де-факто границы для граждан Южной Осетии, въезжающих в республику из Российской Федерации. Согласно последнему постановлению правительства, с 00:00 минут 13 апреля по 23:59 минут 1 мая вводится временное ограничение пересечения пункта пропуска «Рук». Министерство иностранных дел разработало схему для граждан, возвращающихся на родину из служебных командировок, частных поездок, а также въезжающих на время каникул студентов российских вузов.
По его словам, граждане республики, находящиеся на территории Российской Федерации, могут въехать на территорию Южной Осетии по спискам, формируемым югоосетинским консульским агентством во Владикавказе группами до 10 человек. Они должны заранее известить консульское агентство о дате и времени пересечения де-факто границы. Как пояснил министр, все лица, прибывающие в республику, будут подвергнуты медицинскому осмотру и обязательной стационарной изоляции на 14 дней в соответствующем медицинском учреждении.
В ходе заседания оперативного штаба обсуждались также вопросы обеспечения готовности Республиканской соматической больницы, районных больниц, а также гостиницы «Алан» к приему граждан, въезжающих в республику, с целью соблюдения ими карантинного режима сроком на 14 суток, сообщает информагентство «Рес».
Оперштаб: за прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 5 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 12 апреля.
В сообщении говорится, что двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Гудаутской центральной больнице, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Пациент 1925 года рождения, у которого накануне подтвердился коронавирус, от госпитализации отказался. Он находится на самоизоляции под наблюдением специалистов, его состояние оценивается как удовлетворительное.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех тест дал отрицательный результат. Оперштаб в очередной раз, призвал граждан республики соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает информагентство «Апсныпресс».
МИД: Более 70 граждан Грузии вывезены из Польши при содействии правительства
Более 70 граждан Грузии, находящихся в Польше, будут возвращены на родину при содействии правительства. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
По информации ведомства, автобусы доставили из Польши в Белоруссию 71 человека по коридору, организованному при поддержке посольства Грузии в Минске. Из белорусской столицы всех их отправят в Ереван авиарейсом. Уже из Армении соотечественников вывезут на автобусах. По прибытию в Грузию все они пройдут медицинское обследование и будут переведены в карантинные зоны.
«На фоне распространения в мире коронавируса правительство Грузии продолжает процесс постепенного возвращения соотечественников, проживающих за рубежом», - отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД отмечает, что по состоянию на 12 апреля грузинские дипломатические миссии оказали помощь на местах 3 809 гражданам. При поддержке правительства в Грузию вернули 5 319 соотечественников. Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook ежедневно публикует обновленную информацию о помощи, доступной для граждан Грузии за рубежом в условиях распространения COVID-19.
Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Северной Осетии
В больнице умерла 85-летняя пациентка с коронавирусом, сообщил сегодня Минздрав Северной Осетии. Как сообщает «Кавказский узел», 7 апреля в Северной Осетии умер 83-летний пациент, у которого первичный тест на коронавирус дал положительный результат. На следующий день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике выросло с девяти до 15-ти.
«К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента (85 лет). У женщины имелась тяжелая сердечно-сосудистая патология, статус Covid-19 подтвержден», - говорится в публикации Минздрава республики на странице в Instagram.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе подтверждены 34 случая заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции находятся 648 жителей Северной Осетии, сообщает сегодня, 12 апреля, РИА Новости.
Более половины случаев COVID-19 в КНР выявлено у вернувшихся из России
В Китае сегодня, 12 апреля, более половины новых случаев заражения коронавирусом выявлено у граждан, вернувшихся из России. 51 случай зафиксирован в аэропорту Шанхая у пассажиров с московского рейса. Еще 21 случай выявлен в одной из провинций у китайцев, прибывших из Москвы через Владивосток. Всего за последние сутки в КНР выявлено около 100 случаев COVID-19.
Агентство Bloomberg отмечает, что в апреле китайские врачи в провинции на северо-востоке страны выявили более ста случаев инфицирования у китайских граждан, прибывших из России через сухопутную границу.
В Китае сейчас ограничено международное авиасообщение для предотвращения дальнейшего развития эпидемии. Многие граждане вынуждены возвращаться на родину по суше. На фоне этого Россия может стать одним из новых источников заражения для жителей КНР, пишет Bloomberg.
Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань – административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.
Борис Джонсон выписан из госпиталя после лечения от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса COVID-19. Об этом изданию SkyNews заявил представитель премьера. Он уточнил, что Джонсон по настоянию врачей пока не вернется к работе.
Би-би-си сообщает, что глава британского правительства продолжит восстановление в своей резиденции Чеккерс. Джонсон высоко оценил лечение в лондонской больнице и заявил, что обязан жизнью медикам.
О болезни британского премьера стало известно в конце марта. Джонсон продолжал руководить страной, находясь в самоизоляции в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Однако через 10 дней был госпитализирован, так как у него не спадала температура.
В начале этой недели самочувствие премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Там он провел три дня. В правительстве подчеркивали, что медики не прибегали к использованию искусственной вентиляции легких.
Еще до болезни Джонсона – но позже, чем в ряде других стран, – британское правительство ввело общенациональный карантин. В четверг было объявлено, что он продлится как минимум до 19 апреля.
Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано почти 79 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 10 тысяч пациентов умерли.
Из Абхазии в Кутаиси доставлены два пациента с COVID-19
Из самопровозглашенной республики Абхазия на подконтрольную официальному Тбилиси территорию перевезены два человека с коронавирусной инфекцией. Молодая супружеская пара была доставлена в одну из больниц Кутаиси. Как сообщили СОВЕ в клинике LG и Центре по инфекционным патологиям и легким, у пациентов подтвержден диагноз COVID-19.
Главный врач больницы Темур Надирадзе сказал, что больные были доставлены к ним на автомобиле скорой помощи. По имеющейся информации, до того, как приехать на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии, женщина проходила лечение в одной из абхазских клиник, но позже попросила о переводе.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. При этом, сообщая о числе зараженных жителях Абхазии, в Сухуми не считают двух жительниц Гальского района, госпитализированных в Зугдиди и Поти.
- Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
Минздрав Аджарии сообщил о 20 случаях коронавируса в «кластере Кобулети»
Еще у двух человек из «кластера Кобулети» сегодня, 12 апреля, был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, передает агентство «Новости-Грузия».
С начала недели в нескольких селах Кобулетского муниципалитета выявлено уже 20 случаев COVID-19. По словам Микеладзе, на данном этапе эпидемиологи установили более 200 контактов этого кластера. Из них исследованы 187 человек.
С сегодняшнего дня четыре села Кобулетского района, где были выявлены случаи инфицирования, закрыты на карантин. Это Гвара, Мухаестате, Легва и Цкаврока. На въездах и выездах из административных единиц установлены блокпосты, патрулируемые военными и полицией.
Микеладзе, прибывший в Гвара, сообщил, что Минздрав Аджарии уже подготовил врачей, которые будут проводить термоскрининг в карантинной зоне. Обходы местных жителей ранее уже начали сельские врачи. В том случае, если у человека, будет зафиксирована температура или другие симптомы инфекции, ему проведут тестирование.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 252 человек. Из них 63 выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В настоящее время в клиниках лечение продолжают 187 пациентов с коронавирусом. Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
- Для предотвращения распространения коронавируса 21 марта на всей территории Грузии было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.
- Помимо нескольких сел Аджарии, строгий карантин установлен в двух соседних районах Восточной Грузии – Болниси и Марнеули, а с 10 апреля в одном муниципалитете Нижней Сванетии – Лентехи.
Благодатный огонь доставят в Грузию из Иерусалима в пасхальную ночь, после 23:00
Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный собор Пресвятой Троицы (Самеба) в Тбилиси в пасхальную ночь, после 23:00. Об этом сообщила журналистам директор «Пилигрим турс» Цисана Гемазашвили, которая отправится в Израиль вместе с двумя духовными лицами. По ее информацию, Благодатный огонь передадут духовным лицам представители посольства Грузии в аэропорту, в самолете, передает «ИнтерпрессНьюс».
«В 23:15 самолет прилетит в Тбилисский международный аэропорт. Отсюда же самолет направится в аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве, однако нам не будет разрешено покидать самолет - ни отцу Давиду, ни отцу Теймуразу, ни мне», - заявила Гемазашвили.
По ее словам, на этом же самолете в Грузию из Израиля привезут часть находящихся там грузинских граждан. «В Тбилисский аэропорт самолет должен будет прилететь к 23:15 часам, и оттуда мы прямо направимся в Самеба», - заявила Гемазашвили.
Условия карантинного режима в Азербайджане могут быть ужесточены
Как заявил глава пресс-службы кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов, несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению распространения коронавируса, «число случаев заражения превалирует над числом выздоровлений». «Эта тенденция требует, чтобы были приняты новые предупредительные меры. Врачи также говорят о важности самоизоляции. Однако наблюдения и факты показывают, что граждане не считают важным соблюдение требований о самоизоляции», - заявил он.
По его словам, если8 апреля в течение суток было отмечено 3 073 нарушений карантинного режима, то 10 числа- этот показатель возрос до 3 112. А 11 апреляуже днем было зарегистрировано 3 810 нарушений. Эти факты, на взгляд Мамедова, говорят о том, что есть необходимость в применении более строгих ограничительных мер.
Власти аннулировали разрешения на передвижение 47 тысяч лиц, ранее прошедших онлайн регистрацию. «До сегодняшнего дня правительство не хотело принимать жесткие меры по ограничению. Потому что была уверенность в том, что граждане будут дисциплинированно соблюдать правила карантинного режима, соблюдать самоизоляцию и без жестких мер. Однако сегодняшняя картина показывает, что дальнейшее ужесточение правил изоляции становится требованием дня», - заявил Мамедов.
Всего в Азербайджане зафиксировано более тысячи фактов инфицирования коронавирусом. 200 человек излечились, 11 – умерли. В больницах специального режима находятся 847 человек. Состояние 27 из них тяжелое, 35 – средней тяжести, остальных – стабильное. В различных карантинных зонах проводятся обследования 2840 человек, сообщает агентство Turan.
Число пациентов с COVID-19 в Кабардино-Балкарии увеличилось до 35
Пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Кабардино-Балкарии, общее число зараженных выросло до 35. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе.
Как сообщает «Кавказский узел», за сутки с 10 по 11 апреля в Кабардино-Балкарии подтвердились три новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 30, при этом трое из них выздоровели.
По словам сотрудника оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике, двое зараженных находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у них диагностирована двусторонняя пневмония. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
К 12 апреля в республике протестированы на вирус 4697 человек, уточнил представитель оперштаба.
Власти Афганистана и талибы заявили об обмене пленными
Власти Афганистана заявили об освобождении третьей сотни пленных бойцов радикального движения «Талибан». Первые двести человек уже вышли на свободу ранее на этой неделе.
Совет национальной безопасности Афганистана заявили, что таким образом началось выполнение мирного соглашения с талибами. Оно было подписано в конце февраля при участии США.
В свою очередь представитель талибов заявил, что движение освободит 20 заключенных, имеющих отношение к администрации Кабула. Это станет первой передачей заключенных со стороны «Талибан».
Обмен пленными - ключевой пункт договора. Афганистан обязался отпустить до пяти тысяч пленных талибов в обмен на тысячу своих военных. Только после этого начнутся новые переговоры и формирование правительства. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей и режима прекращения огня.
Турция потребовала от Китая объяснить надпись на коробках с медикаментами, отправленных в Армению
Анкара требует от китайских властей официального объяснения относительно размещения на коробках с гуманитарной помощью, отправленной в Армению, надписи, в которой упоминается расположенная на территории современной Турции гора Арарат, сообщает Радио Азатутюн.
В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Китай направил в Армению большую партию медикаментов, сделав следующую запись на коробках: «Пусть наша дружба будет выше, чем гора Арарат, и длиннее, чем река Янцзы».
Причиной гнева официальной Анкары стало упоминание горы Арарат, которую турецкая сторона называет Агри. По сообщению турецкого государственного информационного агентства «Анадолу», дипломатическая служба страны обратилась к послу Китая в Анкаре и к Министерству иностранных дел Китая, чтобы «выяснить причину надписи на коробках».
Отметим, что гора Арарат считается одним из символов Армении и даже изображена на государственном гербе страны.
В Грузии вылечили 80-летнюю женщину с тяжелой коронавирусной пневмонией
В Первой университетской клинике Тбилиси вылечили 80-летнюю женщину с тяжелой коронавирусной пневмонии. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил директор клиники Леван Ратиани.
Пациентка была госпитализирована 18 дней назад. При поступлении в больницу ее состояние было критическим. «Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Клинически выражен был синдром острого повреждения легких, повреждения сердца, синдром острой почечной недостаточности», - сообщил Ратиани.
Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. На этой неделе ее отключили от аппарата искусственного дыхания, а сегодня перевели в отделение терапии. «В соответствии с протоколом, ответы по дважды проведенному тестированию [на коронавирус] показали отрицательные ответы. Через несколько дней женщина будет выписана из клиники», - сказал директор медучреждения.
От также добавил, что «этот вирус обязательно станет спутником нашей жизни, однако без такой агрессии». Как отметил Ратиани, наступит момент, когда вирус перестанет свирепствовать и человек будет его переносить без обострения болезни, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Для пандемии и эпидемии это характерно, таков закон природы. Вирус обязательно успокоится, и успокоятся люди. Этот вирус обязательно станет спутником нашей жизни, однако, с одним условием, без такой агрессии», - заявил Леван Ратиани.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 252 человек. Из них 63 выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались.
- В настоящее время в клиниках лечение продолжают 187 пациентов с коронавирусом. Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
Еще 178 человек оштрафованы в Грузии за нарушение режима ЧП
Сотрудники полиции за последние сутки выписали 178 штрафов за нарушение режима чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Чрезвычайное положение в стране было объявлено 21 марта для предотвращения распространения нового коронавируса. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.
За нарушение комендантского часа прошлой ночью полиция оштрафовала 94 человека. Среди нарушителей был мужчина, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помимо штрафа в 3 тысячи лари, он также лишен водительских прав на полгода. 60 гражданам выписали штрафы за несоблюдение социальной дистанции и запрета на собрания более трех человек.
19 водителей оштрафовали до 21:00 11 апреля за то, что они не следовали правилам передвижения по городу, установленным на время ЧП. Сейчас в машине могут находиться не более трех человек, при этом пассажиры должны размещаться на заднем сиденье. Кроме того, оштрафованы были пять человек, которые нарушили предписанный медиками режим самоизоляции. Всех их принудительно доставили в карантинные зоны.
Нарушение чрезвычайного положения в Грузии влечет за собой административные штрафы: для физических лиц 3 тысячи, а для юридических 15 тысяч лари, сообщает агентство «Новости-Грузия». Эти штрафы можно оплатить в течение 30 дней или обжаловать сразу или в течение 10 дней после истечения срока ЧП. При этом жалобу можно внести как в административный орган, так и в суд. Повторное нарушение чрезвычайного положения является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.