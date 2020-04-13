На сайте мэрии Москвы заработала услуга оформления пропусков

На сайте мэрии Москвы заработал сервис по оформлению цифровых пропусков. С 15 апреля они понадобятся для поездок по Москве и Московской области на общественном и личном транспорте.

Чтобы оформить пропуск, нужно указать цель поездки: работа, посещение врача или иная. Цифровой пропуск для поездки на работу действует по 30 апреля. для разовых поездок – один календарный день. При себе также надо иметь документ, удостоверяющий личность.

Для передвижения по городу пешком цифровой пропуск не требуется. Пропуск, который был получен на территории Москвы, также действует в Московской области.

Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, составляет 69 процентов. Это на девять процентов больше чем в марте, следует из опроса исследовательского холдинга "Ромир". Не согласны на ограничение прав 28 процентов москвичей.

По мнению президента холдинга "Ромир" Андрея Милехина , с реально серьезными ограничительными мерами жители города еще не столкнулись. В то же время в ответах читается усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни, сказал Милехин РБК.

В Москве на 12 апреля было подтверждено 10 158 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 687 человек, умерли 72. В городе действует режим самоизоляции, людям можно выходить из дома только по уважительной причине – в магазин, аптеку, к врачу, чтобы вынести мусор или погулять с собакой рядом с домом.