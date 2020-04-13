Грузия до 30 июня не сможет импортировать из стран ЕАЭС рис, гречиху и чеснок

Запрет на экспорт ряда продуктов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе гречки, риса и чеснока, начал действовать с 12 апреля. Соответствующее решение совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял 31 марта, в свете пандемии нового коронавируса.

Как сообщает «РИА Новости», в перечень товаров, которые нельзя будет вывозить, вошли репчатый лук, чеснок, репа, рожь и рис (за исключением риса из Казахстана). Также ограничительная мера распространяется на гречиху, просо, крупу и муку грубого помола, гранулы из зерна злаков, гречневое зерно, соевые бобы, семена подсолнечника и готовые пищевые продукты из гречки.

Агентство BMG (Business Media Georgia) пишет, что в 2019 году доля России и стран ЕАЭС в грузинском импорте гречихи составляла 68%, риса – 11%, лука и чеснока – 18%, семён подсолнечника – 83%, крупы и муки грубого помола – 81%.

Замминистра сельского хозяйства Гела Ханишвили заявил, что в стране достаточно запасов вышеупомянутой продукции, в дальнейшем планируется диверсификация поставок.

Предполагается, что запрет на экспорт товаров из стран ЕАЭС будет действовать до 30 июня включительно. При этом есть и ряд исключений: запрет не распространяется на товары, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, гражданами для личного пользования, в качестве припасов, а также для обеспечения деятельности сооружений и установок, в отношении которых государства - члены союза обладают исключительной юрисдикцией.

Также запрет не распространяется на вывоз товаров, перемещаемых в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, а также товаров, перемещаемых между территориями государств - членов союза через территории третьих стран.