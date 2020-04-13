Чрезвычайной экономике не хватило планирования

За неделю до окончания срока чрезвычайного положения в Грузии вопрос его продления становится предметом политической полемики. Часть оппозиции не намерена его продлевать, если правительство не предложит конкретный антикризисный план.

Оппозиция призывает власти снять ограничения на экономическую деятельность. По словам лидера «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, правительству следует выступить с конкретным планом действий.

«Конечно, мы будем поддерживать меры медицинского карантина в целях защиты здоровья граждан. Но чрезвычайное положение оказывает крайне негативное влияние на экономику. Поэтому правительству необходимо представить конкретный план – как будет оказываться помощь безработным, социально незащищенным слоям населения и предприятиям. Без плана экономического выживания и помощи населению мы не сможем продолжать чрезвычайное положение», – сказал Давид Бакрадзе.

В пример оппозиция приводит закрытие торговой сети «Супта сахли», продававшей гигиенические средства.

«Непонятно, зачем было закрывать сеть из 150 магазинов с персоналом в 1200 человек, если большинство продуктовых магазинов продолжали торговать средствами гигиены и уходу за домом. Этот шаг правительства увеличит нагрузки на другие объекты и вызовет массовые скопления граждан, что недопустимо при эпидемии», – говорится в петиции в поддержку восстановления работы сети магазинов.

«Мы не поддержим продление чрезвычайного положения, – заявил и Леван Коберидзе, член фракции независимых депутатов. – Правительство хочет продлить режим ЧП, и наша фракция и при изначальном его введении требовала представить минимальный план экономической и медико-санитарной помощи населению. Сейчас начинается второй этап, и наша поддержка не будет безоговорочной, если правительство не выдвинет конкретный план по спасению экономики».

Между тем, не дожидаясь реакции властей, пять ведущих бизнес-ассоциаций, представляющих интересы крупного бизнеса, предложили властям первоочередные меры по выходу из кризиса.

«Временно отменить так называемое растаможивание груза, как механизм, удерживающий средства и крайне разрушительный для бизнеса в режиме ЧП, перенести уплату НДС после продажи товара, что позволит обороту оставаться в бизнесе. Прекратить уплату подоходного налога и налога на имущество сроком на шесть месяцев. Временно приостановить выплату пенсионных взносов».

Эти меры, по мнению предпринимателей, очень важны для быстрого рестарта грузинской экономики после снятия ограничений.

Не все согласны с такой постановкой вопроса. По словам политолога, бывшего экономического советника премьер-министра Гии Хухашвили, краткосрочные социальные программы должны быть разработаны только для малого и среднего бизнеса.

«Думаю, что крупный бизнес может найти как внутренние, так и внешние финансовые ресурсы для реорганизации и сохранения своего места на рынке», – заявил эксперт.

«Сегодня в Грузии, в отличие от других стран, экономический перезапуск невозможен в принципе. Когда мы говорим о нашей экономике, мы имеем в виду, прежде всего, сектор услуг – туристический бизнес, отели, рестораны и т.д. Не стоит питать иллюзий, что туризм восстановится за год. Скажу больше: перезапускать экономику так, как это было до кризиса, нет смысла. Вложение ресурсов в туристический бизнес сегодня – пустая трата денег».

В этих условиях основной задачей правительства в посткризисный период станет развитие реального сектора экономики, а не только развитие рынка услуг. «Нам придется пережить тяжелые годы, но это объективная необходимость, и никто не сделает это за нас», – подытожил Хухашвили.

Между тем сегодня стали известны предварительные итоги внешнеторгового оборота Грузии. В сравнении с январем – мартом прошлого года объем экспорта снизился на 5,9 процента, а импорт – на 1,4 процента.