«Спасать жизни», или «Смерть не проблема»?

В минувшее воскресенье, несмотря на чрезвычайное положение в связи с угрозой эпидемии коронавируса, в Сухумском кафедральном соборе прошла служба для прихожан. Верующих пришло немало, уличные торговцы продавали вербу, власти республики на происходящее никак не реагировали.

10 апреля исполняющий обязанности президента Валерий Бганба издал распоряжение, один из пунктов которого предписывает приостановить до 20 апреля посещение гражданами культовых объектов религиозных организаций. Посещать их разрешено только служителям и религиозному персоналу.

Однако это распоряжение игнорирует руководство Сухумо-Пицундской епархии Абхазской православной церкви, в храмах которой службы продолжаются. Так, в минувшее воскресенье при значительном стечении прихожан в Сухумском кафедральном соборе отслужили праздничную службу, отметив Вербное воскресенье. Вокруг церкви бойко торговали вербами, люди шли на службу без масок, без перчаток, с верой в то, что Бог их спасет.

В Абхазии две церковные организации с диаметрально противоположным отношением к осуществлению деятельности в условиях пандемии.

Священная митрополия Абхазии 25 марта объявила о закрытии Ново-Афонского монастыря, и ее священнослужители перевели богослужения в режим онлайн.

Наместник Ново-Афонского монастыря иеродиакон Давид (Сарсания) рассказал, что большая часть христианского и православного мира в условиях пандемии коронавируса осознала важность сохранения жизни верующих и служителей церкви, во многих странах церковная жизнь продолжается через интернет-платформы. На прошлой неделе отец Давид принял участие в онлайн-конференции православных богословов, на которой обсуждались возможности реагирования на те вызовы, которые принесла в мир эпидемия. Иеродиакон Давид позитивно оценил опыт онлайн-трансляций воскресных служб и рассказал о том, как они проходят:

«Могу сказать, что при трансляции богослужения, которое ведется у нас во все воскресные дни уже на протяжении трех недель, в момент совершения богослужения в реальном времени, как правило, я вижу, если это воскресная литургия, она с 9.00 до 11.00 длится, там может быть более сотни человек, участвующих в онлайн-богослужении и находящихся у себя дома. Потом, может быть, кто-то пересматривает это богослужение, и число просмотревших поднимается до нескольких тысяч. По тем комментариям, которые пишут на частной странице отца Дорофея в «Фейсбуке», я могу сделать вывод, что люди воспринимают это положительно, они понимают, что нужно сегодня соблюдать карантин. Они оценивают, что нужно сохранить свою жизнь, и для этого тебе дается, в том числе, возможность молиться, но онлайн, через интернет».

Совершенно иное отношение к эпидемии коронавируса и введенному в стране карантину демонстрирует Сухумо-Пицундская епархия Абхазской православной церкви. Ее глава о. Виссарион (Аплиаа) призывает верующих не страшиться смерти. «Пандемия, – взывает он, – для тех, кто сомневается в том, что Бог есть». «Смерть не проблема. Напрасной гибели не будет никакой. Мы не знаем, что будет. Будущее только у Бога. И не надо слушать тех, кто рисует нам мрачные прогнозы». Он призывает верующих посещать храмы и молиться всем вместе, невзирая ни на что.

В социальных сетях имеет место острая полемика по вопросу участия прихожан в службах: большая часть их участников высказывает серьезные опасения по поводу скопления в церкви верующих в условиях эпидемии коронавируса, усматривая в этом серьезную опасность не только для самих прихожан, но и для всего населения Абхазии. Им возражают те, кто уверовал в свою неуязвимость для инфекции, и категорически отказываются подчиняться запрету на посещение культовых объектов.

Сегодня группа жителей Абхазии обратилась к руководителям тех религиозных организаций, которые отказались подчиниться режиму чрезвычайной ситуации, с просьбой призвать прихожан воздержаться от всех коллективных мероприятий на время объявленного карантина.

«По всему миру люди, чьи убеждения, благосостояние или даже смысл жизни выражались в коллективных мероприятиях, ограничили себя. Миллионы людей работают удаленно, творят молитву из дому, не путешествуют, не ходят на стадионы. Все они терпят моральные, финансовые и другие потери, но идут на это ради любви и уважения к жизни и здоровью других людей. Это и есть ответственная гражданская позиция. Наши личные или коллективные убеждения не могут быть выше общих задач. В минуты опасности мы должны принимать единые решения и обязаны им следовать! Так это работает во время войн, стихийных бедствий, эпидемий. Мы не можем игнорировать призыв защищать Родину или соблюдать всеобщий карантин, даже если кому-то такая мобилизация кажется бессмысленной или непонятной», – говорится в их обращении.

В этой ситуации удивляет отсутствие контроля со стороны государственных органов, призванных обеспечивать исполнение распоряжений главы государства, за нарушение которых никто никакой ответственности не несет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия