В Грузии коронавирусом заразился священнослужитель

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на статью «Новой газеты», где утверждается, что больные COVID-19 в республике скорее предпочитают «умирать дома», чем сообщать властям о заражении.

Во время прямого эфира с заседания оперативного штаба по коронавирусу Кадыров заявил, что «Новая газета» пишет ерунду. По его словам, она финансируется «Газпромом» и курируется ФСБ. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

«Эй, господа Федеральная служба безопасности, вы должны обеспечить безопасность. Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. Эй, «Газпром», это народные деньги, - которые вы зарабатываете. Не платите врагам нашего народа», - сказал Кадыров в эфире.

Он также обратился к администрации президента с просьбой «обратить на это внимание».

Региональный руководитель отметил, что если кто-то хочет сделать из чеченских властей преступников, то «один возьмет на себя эту ответственность».

«В конце концов, надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление, то так и скажите. Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет», - заявил Кадыров.

Позже в своем канале в телеграме он извинился и рассказал, что «в горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету».

«Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу - несут одну чушь против моего народа и моей республики!», - написал глава Чечни.