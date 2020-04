Иерархи с низкой социальной ответственностью?

<p><strong>В Грузии началась пасхальная неделя, но по-прежнему остается открытым вопрос главной литургии, которая традиционно служится в ночь на воскресенье. Что означает, что в случае ее проведения церковь нарушит закон о чрезвычайном положении и комендантский час. Представители духовенства обещают озвучить официальную позицию относительно своих планов в ближайшее время, и, судя по прошедшему Вербному воскресенью, активность прихожан будет зависеть именно от позиции патриархии. Неправительственный сектор, со своей стороны, считает, что церковь не может быть выше закона.</strong></p> <p>«При Шах-Аббасе проводили обряды и сейчас проведем», – так епископ Бодбийский <strong>Иаков</strong> прокомментировал позицию церкви в отношении пасхальной литургии, которая в этом году должна проводиться в ночь с 18 на 19 апреля. Нарушения закона в этом церковный иерарх не видит, так как с его точки зрения законы государства не могут быть выше законов божьих, нарушение которых и привело к пандемии:</p> <p>«Я вам скажу, что пасхальное богослужение обязательно пройдет! Как оно пройдет, – посмотрим. Вместе с властями сделаем, чтобы прошло так, как проходило до этого. Вон посмотрите, больше шести недель прошло с тех пор, как все это началось, и как бы некоторые не хотели, никакого церковного кластера так и не появилось. И вообще, что есть пандемия, если не кара? Кара за неправедную жизнь!»</p> <p>Так что на переднем крае борьбы, как следует из заявления церковных иерархов, сейчас не столько врачи, сколько духовные пастыри. А потому штрафовать священников за нарушение комендантского часа и закона о чрезвычайном положении нельзя, считает митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский <strong>Николоз</strong>.</p> <p>«Упаси Господь от того, чтобы богослужение не состоялось. Богослужение обязательно состоится. Что касается того, будут ли на нем присутствовать люди, я не могу сказать. Надеюсь, что паства придет. Комендантский час ограничивает контакты и передвижение, но он не направлен против народа. Я не представляю такого, что правительство будет действовать против народа или церкви. Если мы придем и проведем богослужение, мы что, нарушим закон и должны будем платить штраф?»</p> <p>12 апреля православный мир отметил Вербное воскресенье – праздник, символизирующий Вход Господень в Иерусалим. В храмах по всей Грузии прошли праздничные богослужения, в ходе которых, несмотря на непривычную для этого дня холодную и ветреную погоду, наблюдалась довольно высокая активность прихожан.

Уличная торговля веточками самшита, которыми в Грузии заменяют пальмовые ветви (и вербу), в этот раз была запрещена исходя из соображений безопасности. Впрочем, любой желающий мог приобрести их в храмах. Как уверяют священнослужители, в этом случае никакой опасности нет, так как каждая такая веточка освящена.

Особое внимание было приковано к главному храму страны – Кафедральному собору Святой Троицы, где литургию вел сам Католикос-Патриарх Илия Второй. Впрочем, вопрос о массовости главного церковного праздника остается открытым.

Представители высшего духовенства пообещали дать ответ на этот вопрос после Великого четверга. При этом митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз дал понять, что не все в правительстве придерживаются позиции о необходимости изоляции в пасхальную ночь:</p> <p>«Тут не о чем говорить и рассуждать, на принятие решения не так много времени. Утверждение, что представители власти намерены наблюдать за службой по телевизору, неверное. Есть те, кто приходит и посещает богослужения, при этом есть и те, кто никогда не присутствовал на пасхальной службе и им это неинтересно. Наши рекомендации будут объявлены после Великого четверга».

Церковный зубец грузинской «короны»

Ранее патриархия Грузии заявила, что из-за угрозы распространения коронавируса церковные службы не могут быть прерваны, а двери церквей не могут быть закрыты. При этом серьезный резонанс вызвало решение Священного синода, отказавшегося менять обряд причастия. Священнослужители заявили, что подхватить инфекцию из-за использования общей ложки во время таинства невозможно.

При этом, по мнению наблюдателей, позиция властей по этому вопросу остается крайне невнятной. Министр юстиции <strong>Тея Цулукиани</strong>, отвечая на вопрос, почему в условиях пандемии патриархия обладает иммунитетом на собрания, заявила:</p> <p>«Вы хотите, чтобы в церковь врывались полицейские? Этого не произойдет. Но закон, вне зависимо от того, насколько он нам нравится или нет, для всех один. И за нарушение комендантского часа штрафуются как те, кто без рясы, так и те, кто в ней».

Пасхальный рубеж

Но глава МВД Вахтанг Гомелаури, в свою очередь, дал понять, что комендантский час не будет считаться нарушенным, если человек в эти часы будет находиться внутри церкви.

«Если во время комендантского часа наши священнослужители будут находиться в храмах и не выйдут оттуда до его завершения, это что, будет нарушением закона?»

На том, что закон также запрещает собрания больше трех человек одновременно, министр внутренних дел предпочел не останавливаться. Зато на это обращают внимание в неправительственном секторе. Представители профильных НПО заявили о том, что ограничения, связанные с действующим в Грузии с 21 марта режимом чрезвычайного положения, распространяются на граждан страны выборочно. В то время как нескольких членов одной семьи могут оштрафовать за несоблюдение социальной дистанции или нарушение комендантского часа, в храмах Грузии продолжаются массовые богослужения, говорит юрист «Центра обучения и мониторинга прав человека» <strong>Тамта Микеладзе</strong>:</p> <p>«В условиях режима чрезвычайного положения предусмотренные декретом ограничения не могут распространяться на свободу религии. Конституция не допускает этого даже теоретически. Впрочем, есть соответствующие правовые механизмы, среди которых, к примеру, закон «Об общественном здоровье». Он предусматривает конкретные ограничения для индивидуальных лиц, в том числе представителей духовенства. Невыполнение закона уголовно наказуемо».

Молитесь и лечитесь дома!

Такой же позиции придерживаются в «Ассоциации молодых юристов». По словам представителя НПО Мераба Картвелишвили, социальная ответственность должна касаться всех, в том числе священнослужителей:

«Мы все должны понимать, что вирус не видит различий ни по национальному, ни по религиозному, ни по расовому, ни по какому-либо еще признаку. Поэтому, с одной стороны, есть обязанность правительства – обеспечить защиту здоровья граждан. А с другой – в обязанности любого религиозного сообщества входит социальная ответственность, в том числе в отношении собственной паствы».</p> <p>Но государство, судя по всему, не готово обеспечить исполнение закона священнослужителями, предпочитая договариваться с патриархией кулуарно.</p> <p>Впрочем, декларацию о намерениях церковь уже представила. Архимандрит <strong>Деметре</strong> с церковного амвона Кафедрального собора Святой Троицы провозгласил: пасхальную литургию проведет лично патриарх Илия Второй:</p> <p>«В 11 часов вечера прибудет его святейшество Католикос-Патриарх Илиа Второй, а ровно в 12 часов начнется торжественная литургия».</p> <p>Сумеют ли власти убедить Грузинскую православную церковь передумать и последовать примеру других церквей и религиозных конфессий, отказавшись от проведения массовых богослужений в условиях пандемии, или же ГПЦ, наоборот, займет принципиальную позицию, станет известно уже совсем скоро. До Пасхи осталась ровно неделя, и, соответственно, считают наблюдатели, столько же времени осталось руководству страны, чтобы показать населению, кто на самом деле руководит страной.</p>