В Азербайджане 1148 подтверждённых случаев коронавируса, в Армении – 1067

В Азербайджане число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет 1148. В оперативном штабе при Кабинете министров накануне сообщили о 50 новых случаях заражения.

Всего излечились 289, скончались 12 человек. На данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 847 лиц, из них состояние 25 оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 28, составив 1067. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечается в сообщении, за сутки скончались два пациента с диагнозом COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении скончалось уже 16 пациентов с этим диагнозом.vЧисло выздоровевших пациентов увеличилось на 54 и составляет 265. Количество пациентов на фактическом лечении составляет 786, а из проведенных тестов на коронавирус 8316 дали отрицательный результат.