Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом и реадмиссии. Теперь документ должен одобрить Европейский парламент. Если документ будет ратифицирован, то соглашение может вступить в силу уже в этом году.

Согласно упрощённому визовому режиму, шенгенская виза для белорусов будет стоить 35 евро. Эта сумма не включает в себя услуги визовых центров, но они не должны быть дороже 30 евро, отмечает белорусский МИД. Ранее виза обходилась гражданам Беларуси в 60 евро, а с начала года – 80.

Упрощение режима позволит получать многократные визы с более длительным сроком действия.

Для приезжающих в Беларусь европейцев срок пребывания в стране увеличится с 90 дней до 180.

Соглашение между Минском и Брюсселем не касается выдачи виз для учебы или работы.

Реадмиссия между ЕС и Беларусью предусматривает обратный приём в страну собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые утратили легальный статус пребывания на территориях стран соглашения.