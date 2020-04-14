Грузия получит от МВФ 447 млн долларов, от других доноров – 1.5 млрд долларов

Грузия в рамках программы сотрудничества получит от Международного валютного фонда (МВФ) 447 миллионов долларов в течение одного года. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Также, по словам главы правительства, достигнуто предварительное соглашение с другими донорами, от которых Тбилиси получит 1.5 млрд долларов до конца года.

Речь идёт о Евросоюзе, Европейском инвестиционном банке, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития, Германском фонде развития и Французском агентстве развития.

«Это бюджетная и целевая помощь, которая будет направлена и на конкретные проекты», - заявил Гахария.

По информации премьера, доноры дополнительно мобилизовали еще 1.5 млрд долларов - сумма может быть выделена для поддержки частного сектора в Грузии.